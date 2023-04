Megint megőrül az időjárás: záporokkal indulhat, hideg idővel zárulhat a hét

Keddig marad a záporos, zivataros idő, utána a hét második felére fokozatosan megszűnik a csapadék. A hőmérséklet a következő szűk egy hétben érdemben nem változik - derült ki az OMSZ videójából.

Keddig még többfelé kell záporra, zivatarra számítani, majd a hét második felére fokozatosan megszűnik a csapadéktevékenység. A hőmérséklet a következő szűk egy hétben érdemben nem változik. Az ország délnyugati és északkeleti harmadában felhősebb maradhat az ég, és főként ott lehet gyenge csapadék.

Hétfőn a fátyolfelhők és az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett akár több órára kisüthet a nap, a délután folyamán pedig szórványos jelleggel záporok, zivatarok képződhetnek. Az északias szél hétfőn nagyobb területen megélénkül, megerősödik, nyugaton egy-egy viharos lökés is előfordulhat. Záporok, zivatarok környezetében is lehetnek viharos erejű széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul. A kevésbé felhős, szélvédett részeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 15 és 22 fok között várható.