Undorító csótányok lepik el magyar otthonokat: komoly betegséget okozhatnak, egy vagyon az irtás

A csótányok mindenki fejében undorító, kiirthatatlan jövevényként élnek, ami nem véletlen: ezek a bestiák sokszor egészségügyi kockázatot jelentenek, így elszaporodásukat nem lehet félvárról venni. A csótányok esetében pedig mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni az irtás kapcsán. Ez viszont nem egy olcsó mulatság: 14 ezer forintnál kezdődik az ár, amiben a kiszállási díj benne sincs.

Cikksorozatunkban már elkezdtük sorra venni az otthonainkat fenyegető kártevőket: a hangyákat, patkányokat és a darazsakat egyaránt. Most pedig azt nézzük meg, hogy mit kell tudni a legutálatosabb egészségügyi kártevőről, a csótányról. Ez a rovar ugyanis a legtöbb háztartás legrosszabb rémálma, ami azon felül, hogy szupergusztustalan még egészségügyi kockázatot is jelent. Ezek a kártevők ugyanis a legtöbb esetben betegségeket terjesztenek, amik főleg gyomor-bélrendszeri megbetegedéseket válthatnak ki. Éppen ezért, nem csak undorkeltő hatásuk óriási, de még veszélyesek is.

Hazánkban az emberek alapvetően három fajtájukkal találkozhatnak: a konyhaival, az amerikaival és a némettel. Érdemes tudni ezekről a rovarokról – a jó beazonosítás érdekében, ami akár kritikus is lehet az irtás szempontjából –, hogy a testük erősen lapított, aminek okán szinte bárhová be tudnak mászni. Ezen felül leginkább talán csak a fejükből kinővő, két óriási csápról lehet felismerni őket, amik akár olyan hosszúak is lehetnek, mint maga a rovar.

Ahogyan azt már fent is írtuk a német és a konyhai csótányok egyaránt egészségügyi kártevőnek minősülnek, így komoly kockázatot jelentenek az egészségünkre. Ezért nem szabad félvállról venni a kiiktatásukat.

Természetesen, mint minden más rovar ellen, a csótány ellen is létezik megannyi házi praktika, ám ezek hatékonysága igencsak megkérdőjelezhető. Egy-két példány leöléséhez egészen biztosan elég szinte bármilyen alapfelszerelés, azonban, ha csótányok gyakori látogatói a konyháknak, fürdőknek, akkor nem érdemes sokat várni a szakszerű segítség hívásával.

A csótányok nagyon könnyen el tudnak szaporodni az elektromos hálózatok, szerelő alagutak, vízvezeték- és csatornarendszerekben, ahonnan nem könnyű kiirtani őket. Ezért, ha felfedezzük, hogy elszaporodtak ezek a kártevők az otthonunkban ne próbálkozzunk a közértben kapható szerekkel, forduljunk azonnal szakemberhez.

Nehéz őket kiirtani

A csótányirtás esetében mindenféleképpen szakemberhez kell fordulnunk, sajnos a háztartási boltokban kapható szerek csak felületi kezelésre, a csótánypopuláció megbolygatására jók. A problémát nem lehet velük kezelni. Maximum arra jók, hogy ha van egy mentes lakás, akkor fenn lehet tartani velük ezt az állapotot

– mondta el lapunknak Lakatos Richárd a Pro-Toxin Kft. egészségügyi gázmestere, aki szerint nem elegendő az, hogy ha egyszer sikerült őket kiirtani. Az éttermekben kötelező félévente irtást végezni, de ugyanez ajánlott a lakóépületek esetében is:

Sok függ attól, hogy mekkora volt a fertőzöttség. Ha nagy, akkor érdemes akár 3-4 havonta is felkeresni egy szakembert, hogy biztosan ne lepjék el újra a rovarok az otthonunk, de kisebb baj esetén is érdemes azzal számolni, hogy körülbelül 6 havonta érdemes megismételni az irtást

– emelte ki a szakember.

A csótányok kiirtása pedig nem egyszerű feladat: kiirtásukhoz elengedhetetlen, hogy a királynő is elpusztuljon. Irtásukhoz két bevett módszer létezik: a permetezés és a gélezés. Mindkettő egy sokat használt, elfogadott technika, azonban mindkét esetben szükséges a szakértelem és a tapasztalat. Ugyanis nem mindegy, hogy melyik mérget hol és mikor használjuk.

Hatékonyságuk alapján mindkét irtószer nagyon hasznos, de mindenképpen ismerni kell a szereket, a hatóanyagukat és tudni kell őket használni. A megelőzésre inkább a géles megoldást tudom javasolni. Bár, ha nem magas a fertőzöttség, akkor irtáshoz is szoktuk ajánlani, főleg olyan helyiségek esetében, ahol ételt tartunk. Azonban, ha már elszaporodtak a kártevők, akkor a permetezés a legjobb megoldás – vélekedett Lakatos Richárd. Az pedig az ár esetében is lényeges, hogy melyik irtási megoldást választjuk.

Mennyibe kerül a csótányirtás?

Ha úgy ítéljük meg, hogy nincs más megoldás, mint hogy egy nagyobb összeget rászánjunk az irtásra, akkor szakemberek százaiból tudunk válogatni. Azonban készüljünk fel arra, hogy ez egyáltalán nem egy olcsó mulatság és érdemes mindenképpen több ajánlatot is kérnünk. Az árat ugyanis nagyban befolyásolja az, hogy mekkora a fertőzött terület, milyen mértékben szaporodtak el az undok rovarok, illetve milyen irtószert választunk.

A fentiek miatt éppen ezért az internetes oldalakon csak egy irányárral találkozhatunk, és a szakember is csak akkor adhat nekünk ajánlatot, hogy ha már minden információ birtokában van. Ráadásul ezek az árak azalapján is változnak, hogy Budapesten, vagy a fővárostól messzebb vennénk igénybe ezeket a szolgáltatásokat, hiszen a benzináremelkedésével párhuzamosan a kiszállási díjak is emelkedtek. Az árak pedig nagyon eltérőek lehetnek.

Átlagos lakás körülbelül 13500 forint, mondjuk 14 ezer forint. Plusz a kiszállási díj sajnos, ugye az üzemanyag árváltozás minket is érint. Literenként 2-300 forinttal drágábban tankolunk és a kiszállási díjon is látszik

– mondta a szakember, aki szerint az elmúlt időszakban nem csak az üzemanyagárak változása okozott drágulást. A háború miatt az irtószerek árai akár 30-40 százalékkal is emelkedtek, de van olyan, aminek az ára még ennél is jobban megnőtt. Ráadásul a szektort a KATA módosítása is erősen érintette, bár azt még Lakatos Richárd szerint nem lehet pontosan tudni, hogy ez a változás pozitív vagy negatív irányt fog venni. Egy biztos: a szektor át fog alakulni és sok esetben további áremelésre is lehet számítani, így már csak ezért sem érdemes tovább halogatni az irtást.