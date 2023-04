Óriásit hibázhat, aki így bérel most lakást: rengeteg pénz múlik ezen

Nagyobb az érdeklődés az év első hónapjaiban a kiadó, mint az eladó lakások iránt főként a magas kamatokról szóló hírek miatt. Ugyanakkor érdemes résen lenni, ha valaki mostanában szeretne lakást bérbe venni, hívta fel rá a figyelmet Gadanecz Zoltán, aki szerint további drágulás várható az albérleti piacon, ezért érdemes a szerződésben rögzíteni, hogy az ott tartózkodásunk ideje alatt mekkora lehet az emelkedés mértéke.

Tavaly év végén 10 százalék fölé kúsztak a hitelkamatok, bár azóta 8 százalék körül normalizálódtak, a legtöbben elodázták az ingatlanvásárlást és költözés esetén – ha csak átmenetileg is – de albérletben gondolkoznak. A GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa arról beszélt, a bérlemény kifejezetten jó megoldás is lehet, hiszen kipróbálhatjuk az ingatlant, megismerhetjük a körülményeket, szemben a vásárlással, ami ilyen tekintetben hordoz kockázatokat.

„Az albérletnek hatalmas előnye, hogy ha bármi probléma adódik, akkor foghatjuk magunkat és elköltözhetünk. A vásárlásnál viszont rizikófaktort jelenthet egy rossz szomszéd, ha a környéken az ingatlan árát negatívan befolyásoló beruházás indul, vagy ha a fölöttünk lakó miatt rendszeresen beázunk és még számtalan a gyakorlatban előforduló példát hozhatnánk, ami megkeserítheti a tulajdonosok életét. Ez bárkivel előfordulhat, ha lakást vesz” – magyarázta a szakember.

Emiatt mindazok számára, akik most bármilyen okból kifolyólag kivárnak az ingatlanvásárlással, rövidebb-hosszabb távon megérheti bérleményt keresni. Kifejezetten előnyös ott nézelődni, ahol később vásárolnánk is, hiszen kicsit jobban meg is ismerhetjük a környéket.

Ne bízzuk a sorsunk a tulajdonosra

Gadanecz Zoltán úgy fogalmazott, ez most az albérletek szezonja, különösen tavasszal és nyáron lehet ugyanis kifejezetten jó ajánlatokat elcsípni, amikor az iskolai dömping még nem zúdul rá a piacra és ezáltal nagyon beszűkül a minőségi kínálat.

A választáskor ugyanakkor észnél kell lenni, már csak azért is, mert a növekvő kereslet miatt az árak is elkezdtek emelkedni, és várhatóan ez a tendencia a következő negyedévben is kitart majd. „A drágulást látva több tulajdonos próbálhatja majd egyoldalúan emelni a bérleti díjat. Éppen emiatt ebben az időszakban a szerződésben érdemes szabályozni, hogy mekkora lehet az emelkedés mértéke. Ezt akár a jegybanki alapkamathoz is lehet igazítani, de fix összegben is meg lehet állapodni” – mutatott rá a szakember.

A szakértő úgy látja, ezt érdemes meglépni akár egy egyéves határozott idejű szerződés esetében is, hiszen egy ilyen típusú megállapodással kizárhatjuk az életünkből a bizonytalanságot. Közölte, ugyan az aláíráskor nem mindenki szeret arra gondolni, hogy később drágább lesz az ingatlan, de sok vita elejét veheti egy mindenre kiterjedő megállapodás a tulajdonos és a bérlő között.