Főhet a magyarok feje az árak láttán: ráfázott, aki nem lépett, most már nem tud itt házat venni

Már megszokottnak számítanak a 60-80 milliós ingatlanárak vidéken is. A szakember szerint viszont senki nem ugrik bele felelőtlenül a költözésbe.

Az ingatlanhirdetéseket elnézve már rég tapasztalhatjuk, hogy vidéken az elmúlt időszakban elég durván megemelkedtek a családi házak árai. Ami pár éve még luxusingatlannak számított, ma már alap: nagyvárosok lakóparkjaiban 60-80 milliós, használt ingatlan sem számít különlegesnek - erről ír a HelloVidék.

A lap a hazai ingatlanpiac szereplőit kérdezte, akik között általános volt az a vélemény, hogy az energiaárak emelkedése – vélhetően az enyhe télnek is köszönhetően – nem késztette tömegesen a nagy alapterületű házak tulajdonosait a költözésre - erről Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője hosszabban is nyilatkozott.

A tavalyi év gazdasági és külpolitikai eseményei jelentős hatással voltak az ingatlanpiacra, a magas hitelkamatok és az infláció hatásai csökkentették a hitelképes vevők számát, ezáltal csökkent az ingatlanpiaci kereslet is. Az idei év februárja már érezhető javulást hozott, ami részben annak is köszönhető, hogy a vásárlók rájöttek arra, hogy nem érdemes nagyobb árcsökkenésre várni, sokkal inkább merészebb vevői alkuval spórolhatnak az otthonteremtés költségein. Aki élethelyzetéből adódóan kénytelen ingatlant eladni vagy vásárolni, az a recesszió ellenére is bevállalja a tranzakciót, akinek nem létszükséglet a költözés, az vár. A kínálati piacon jellemző a vásárlókra, hogy alaposabban megfontolják, hogy mely ingatlanra tesznek ajánlatot, minden eddiginél jobban előtérbe kerültek az ingatlanok energetikai jellemzői a keresés során

- mondta a szakember.