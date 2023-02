Újabb félelmetes robbanások Magyarországon: óriási a riadalom, volt aki elmenekült otthonról

Újabb két hatalmas robbanás Heves vármegyében, volt aki elmenekült otthonról

Hatalmas robajjal jár a régi bánya újraindítása Recsken, Heves vármegyében - írja a Blikk, ami beszámolt arról is, hogy a tegnapi napon megtörtént az első bányarobbantás a település mellett. Ahogy a lap írja, a kőzetjövesztő robbantások hatalmas riadalmat keltettek a faluban annak ellenére, hogy nem újkeletű a bányászat a település környékén, csakhogy a régi bányák kilométerekre vannak a házaktól. A most újranyitott bánya azonban a közigazgatási határon belül helyezkedik el, néhány méterre a lakóházaktól.

A robbantás kapcsán az egyik lakó elmondta, hogy álmából riadt fel, az ágy is megremegett alatta - írja a lap, ami a így folytatja a beszámolót: "mindenki kiszaladt az utcára, félnek az emberek. Volt, aki a gyerekeivel a testvéréhez menekült, mert nem mert otthon aludni". Arról korábban a Pénzcentrum is beszámolt szerdán, hogy földrengéshez hasonló hangrobbanás volt Dél-Hevesben. Az ELTE szeizmológiai obszervatóriuma szerint nem földrengés volt, de infrahang állomásunkon is észlelték a hanghatást. Akkor a Honvédség is azt mondta, gyakorlatoztak ott vadászgépek. Viszont simán elképzelhető, hogy már azok is bányarobbantásból származó hangok voltak.