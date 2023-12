Figyelmeztetik a tűzijátékot vásároló magyarokat: ezt semmiképp se csinálják szilveszterkor

Csütörtöktől vásárolhatók meg és december 31-én 18 óra illetve január 1-jén reggel 6 óra között használhatók fel az úgynevezett 3. osztályba sorolt tűzijátékok, pirotechnikai eszközök - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a rendőrség honlapján szerdán. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője arra figyelmeztet, hogy a szilveszteri tűzijátékokat nem szabad a házak, különösen a társasházak ablakából vagy erkélyéről indítani, mert ez rendkívül tűz- és balesetveszélyes.

Fontos tudnivalókra hívta fel a figyelmet az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a tűzijátékokat illetően. Ezekre mindenképp figyeljünk, ha beszerzünk ilyen eszközöket. Valamint a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) is felhívta a figyelmet a helyes és biztonságos otthoni tárolásra ás használatra.

Amiket érdemes tudni ha tűzijátékokat vásárolunk:

A fel nem használt, 3. pirotechnikai osztályba tartozó, illetve bármely hibás vagy lejárt szavatosságú terméket szilvesztert követően öt napon belül a forgalmazónak vissza kell vinni, amelyet köteles térítésmentesen visszavenni.

Míg az 1. és 2. pirotechnikai osztályba sorolt tűzijátékokhoz egész évben hozzá lehet jutni, a 3. osztályba sorolt termékek csak december 28. és 31. között vásárolhatók meg . Ugyanakkor, a professzionális, 4. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg érvényes felhasználási engedély birtokában.

Figyelmeztettek arra, hogy pirotechnikai terméket mindenki csak működési engedéllyel rendelkező árustól vásároljon, mert ez a garancia arra, hogy az árusító hely megfelel az előírt feltételeknek, illetve a termék bevizsgált.

Ne vásároljon illegális árustól, mert ezzel saját és mások testi épségét is veszélyezteti!

- fűzték hozzá. Ismertetésük szerint a legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót tartalmaz. Arra is felhívták a figyelmet, hogy továbbra is tilos petárdát birtokolni és felhasználni. Aki a tilalom ellenére petárdázik, szabálysértést követ el és 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A felrobbanó petárda rendkívül súlyos, akár maradandó sérülést, a végtagok roncsolódását, csonkolódását, a hallás tartós károsodását is okozhatja - olvasható az ORFK közleményében.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy hogyan lehet ezeket az eszközöket biztonságosan tárolni otthonunkban és milyen helyeken használhatjuk. Mukics Dániel hozzátette:

tavaly szilveszterkor 37 tűz keletkezett tűzijátékok használata során. Volt, ahol épület vagy autó gyulladt ki a pirotechnikai termékek miatt, de legtöbbször tuják, kukák és tűzijáték égő maradványaihoz riasztották a tűzoltókat



- fejtette ki. Tavaly Miskolcon egy tízemeletes társasház egyik lakása égett egy erkélyre esett tűzijáték miatt, negyven lakónak kellett átmenetileg elhagynia az épületet. Az érintett lakás lakhatatlanná vált, a három lakó rokonokhoz került, öt ember füstmérgezést szenvedett. Valamint a zajhatások miatt több kutya megrémült, beszorult valahová, az állatokat a tűzoltóknak kellett kimenteniük; ez történt például Erdőkertesen is.



A szóvivő azt kérte, soha ne vásároljunk tűzijátékot aluljáróban, piacon, vagy "csomagtartóból", mert ezek tűzvédelmi szempontból nem megfelelőek, nem biztonságosak.



Hozzátette továbbá, hogy a szilveszteri tűzijátékokat december 28. és 31. között lehet megvásárolni az erre kijelölt legális árusítóhelyeken, jellemzően plázák, nagyobb üzletek parkolóiban felállított konténerekben, amelyeket a katasztrófavédelem is ellenőriz.

Mukics Dániel fontosnak nevezte, hogy

a tűzijátékokat biztonságos távolságra tegyük a fűtőeszköztől, a tűzhelytől, mert hő hatására idő előtt működésbe léphetnek,

továbbá ne tároljuk együtt más éghető anyagokkal,

tehát olyan helyre zárjuk el ezeket, ahol nem éri napfény, pára, víz, és a gyermekek, háziállatok sem férhetnek hozzá.

Arra is kitért, hogy ha valamelyik tűzijáték vizes lett, azt még a megszáradása után se használjuk, mert nem biztonságos a működtetése. Az elhasznált tűzijátékok forró maradványait csak kihűlésük után dobjuk a kukába, mert gyakran emiatt gyulladnak meg kukák, a kukákhoz közel álló autók, épületek.

Szilveszter éjjel - az év többi napjához hasonlóan - kétezer tűzoltó lesz készenlétben ötszáz járművel. A katasztrófavédelem azt kéri, hogy ha valaki tüzet, bajba jutott embert, állatot lát, akkor hívja a 112-es segélyhívó számot.