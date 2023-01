Brutális, 70%-os közös költség emelés jöhet 2023-ban: súlyos kamatot raknak a tartozásokra

Biró Eszter Link a vágólapra másolva

Tavaly nyáron jelentette be a kormány az energiavállságra hivatkozva, hogy csak egy bizonyos átlagfogyasztásig jár a kedvezményes árú rezsi, afölött mindenkinek teljes árat kell fizetnie az áramért és a gázért egyaránt. Ez a helyzet pedig a társasházakat különösen megviselte, hiszen az energiaárak mellett az építkezési díjak is a sokszorosukra nőttek – a KATA kivezetéséről nem is beszélve – így az eddig fizetett közös költség a sokszorosára emelkedett. Egyes társasházakban akár 72 százalékos emeléssel is számolhatnak az ottlakók. Éppen ezért a szakértők szerint valószínűsíthető, hogy egyre többen fognak felhalmozni tartozást, miután nem fizették be a közös költséget, amire súlyos kamatok kerülhetnek.

Az elmúlt év eseményei, mint az energiaválság nemcsak a vállalatokat és a nagyobb házban élőket érintette rosszul, de a társasházban lakókat is. Ezeknek a gazdálkodását ugyanis Vass Ferenc, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekképviseleti Szakmai Szövetségének elnöke elmondása szerint rendkívül kedvezőtlen mértékben érintette az energiaválságból keletkezett költségtöbblet. Mindezt pedig felerősítette a hirtelen berobbant infláció hatása is. Így lehetséges az, hogy a megnőtt energiaárak miatt szükségessé vált az évvégére, hogy a legtöbb társasházban megemelték a közös költséget. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ez az emelés pedig a LÉTÉSZ elnöke szerint akár a 72 százalékot is elérheti: Rendelkezésre álló információink szerint az energiaár emelkedés hatására az üzemeltetéshez szükséges közös költség emelés 65-72%-os mértékben jelentkezett épületek műszaki állapotát, korát és az üzemeltetési körülményeket figyelembe véve – mondta el lapunk megkeresésére Vass Ferenc. Azonban Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője szerint szerencsére még nem mindenhol kellett a drasztikus emelés mellett dönteni, bár sok társasházban nem volt más megoldás: Tapasztalataink szerint a legtöbb társasház reagált az energiaválságra, hol spórolással, például időkapcsolós lámpák és energiatakarékos led izzók felszerelésével, hol pedig a közös költség emelésével. Van olyan társasház, ahol már az ősz során az emelés mellett döntöttek, de találkoztunk olyannal is, ahol csak az idei év első napjától lépett életbe a közösköltség emelése – mondta el a Duna House szakértője, hozzátéve, hogy szerencsére az elmúlt hónapokban enyhe volt az időjárás, így nem volt szükség nagyobb intenzitású fűtésre. Még mindig nem kaptak sem a lakások, sem a társasházak reális képet az igazi, hideg téli fogyasztás költségeiről, így nem kizárt, hogy a lakók számíthatnak minimális közösköltség emelésre. Ahol még nem, vagy nem mostanában történt energetikai korszerűsítés, ott várhatóan felmerül majd a modernizálás, felújítás, szigetelés, ablakcsere iránti igény, amelynek költsége szintén a lakókat terheli – emelte ki Benedikt Károly. Ráadásul a közös területekre nem vonatkozik az energiacsökkentett ár. A nagyobb, lifttel, saját kazánnal rendelkező társasházaknak 2022-ben jelentősen megnőttek az energiaköltségeik, leginkább az elektromos áramot illetően. A közös területeken lévő elektromos fogyasztókra nem vonatkozik a rezsicsökkentés, így vannak olyan társasházak, lakóközösségek, akik az eddigi villamosenergia díj 2-3-szorosát kell, hogy fizessék, ez mindenképpen meg fog jelenni a közös költségben idén. Azért csak idén, mert a legtöbb társasháznak volt annyi tartaléka tavaly, hogy emiatt ne kelljen rendkívüli közgyűlést összehívni és emelni év közben a közös költség összegét, ez viszont idén elkerülhetetlen lesz. Tovább nehezíti ugyanakkor a helyzetet, hogy az MVM nem volt felkészülve erre a helyzetre, és sok társasház több hónap késéssel kapta meg a magasabb energiaszámlákat, illetve több olyan társasházról is tudunk, ahol az MVM egyszerűen felmondta a régebben megkötött kedvezményes versenypiaci villamosenergia szerződést a házzal, mint nagy fogyasztóval (ez eddig olcsóbb volt), és innentől egyből a megemelkedett lakossági fogyasztást kell ezeknek a házaknak is fizetniük – mondta el Dén Mátyás András, a Társasházi Számvizsgálók Országos Egyesületének elnökségi tagja, a THT lapigazgatója. Hozzátéve, hogy a közös költség azonban nemcsak a megemelkedett energiaszámlák miatt fog idén drasztikusan megnőni, hiszen a KATA kivezetése és az infláció is jelentős mértékben érintette a szektort. A legtöbb társasházi alvállalkozó katás volt, nekik most jelentősen nőttek az adóterheik is és az infláció miatt a megélhetési költségeik is. Ez azt jelenti, hogy számításaink szerint idén a hazai társasházakban várhatóan 30-50 százalék közötti közös költség emelés várható, melyet - nincs más választás - meg kell szavaznia a tulajdonosoknak, különben tovább romolhat a társasházak már eleve rossz állapota, illetve ellehetetlenül a társasház működése. Ha idén a várakozásoknak megfelelő lesz a pénzromlás, akkor 2024-ben újabb 20-30 százalékkal növekedhet a közös költség – hangsúlyozta Dén Mátyás András, aki szerint lesznek olyanok, akik nem fogják tudni kigazdálkodni a megemelkedett összeget. Ráadásul sokan azzal sincsenek tisztában, hogy a közös költséget nem a közös képviselőnek fizetjük, így nem fizetik ki azt. Amivel könnyen súlyos adóságokba verhetik magukat. Bajban vannak a társasházkezelők A legnehezebb dolga a társasházkezelőknek lesz idén: ők azok, akik szemtől szembe kell, hogy álljanak a tulajdonosokkal és "le kell nyomniuk a torkukon" a megemelkedett közös költséget. Magyarországon sokak fejében él az a tévhit, hogy a közös költséget a közös képviselőnek fizetjük, holott jellemzően 1.500-2.000 Ft lakásonként az, amit ma nagy többségben itthon elkérnek a társasház kezeléséért, mely szintén tarthatatlan árszínvonal – vélekedett Dén Mátyás András. A szakértő hozzátette, hogy az elmúlt években a 0 közeli jegybanki alapkamat miatt olcsó volt a közös költséggel tartozni – hacsak nem róttak ki a társasházak ennél magasabb kamatot a tartozók számára. Azonban THT lapigazgatója szerint ezek az idők már elmúltak: Idén a közös költségek kényszerű drasztikus megemelése miatt sajnos lesz az a réteg, aki nem fogja tudni kigazdálkodni a többletet, itt nagyon fontos lenne elkülöníteni önkormányzati, vagy állalmi szinten támogatási összegeket az ilyen esetekre – emelte ki Dén Mátyás András, akivel Vass Ferenc is egyetértett. A LÉTÉSZ elnöke szerint az energiaáremelés többletköltsége a 2023-as évi költségvetésekbe már éves szinten betervezésre kerül, és ekkor lehet pontosabban meghatározni a szükséges fedezet mértékét és esetleges további közös költség emelés szükségességét. Ezért is gondolja úgy, hogy a tartozások száma az idén biztosan növekedni fog: A közösköltég tartozások emelkedése (mind a társasház, mind a lakásszövetkezeteknél) egyértelműen várható, az előző évre vonatkozóan kisebb mértékben, de 2023-ban sajnos sokkal dinamikusabban. Ennek oka nem csak az energiaárak emelkedése, hanem a rossz gazdasági helyzetből adódó infláció hatása, valamint a lakóközösségekben magas számban lévő kis jövedelemmel rendelkező tulajdonosi kör anyagi terhének oly mértékű növekedése, amely már részükről nem teljesíthető. Általánosságban sokkal több lesz az a lakás(ingatlan)tulajdonos, aki valamilyen formában szociális támogatásra szorul, vagy a tartozók táborát növeli. Sajnos olyan végletes helyzet is előfordult, hogy például egy 12 lakásos társasház tulajdonosai személyenként írásban közölték a közös képviselővel, hogy nem hajlandók közös költséget fizetni – magyarázta lapunk megkeresésére Vass Ferenc. Kovács János, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is hasonlóan vélekedik: szerinte is sokan a közös költség befizetésén fognak próbálni spórolni az elkövetkezendő időszakban. Sajnos, ahogyan a 2008. évi globális válság időszakában, így most is a közös költség befizetésének a morálja romlik, elsősorban azért is, mert a közös költségek a válság miatt növekednek és egyre nehezebbé válik a megtakarítások fejlesztési számlájának a gyarapítása – vélekedett Kovács János, aki szerint elengedhetetlen volt már a társasházi törvény módosítása, ami okán remélhetőleg a társasházak műszaki állapota és gazdálkodása is javulhat. Fenntarthatatlan a jelenlegi társasházi törvény Nemrég jelentették be, hogy módosulni fog a jelenlegi társasházi törvény, aminek a szakemberek idejét látták. Nem véletlen: a jelenlegi törvény ugyanis már 20 éve életben van. A jelenleg hatályos társasházi törvény húsz éves. Csak hogy érzékeltessem ennek elavult jellegét: 2003-ban jelentek meg az első színes kijelzős nyomógombos mobiltelefonok, ekkor még indult el a Wikipédia, illetve ebben az évben tartottuk Magyarországon az EU-tagságról a népszavazást. Azóta történt egy s más, a társasházak életében is. 