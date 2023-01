Óriási változás a lakáspiacon: ezzel tényleg nem számolt senki 2022-ben

Decemberben az eladó lakóingatlanok kínálata 8 százalékkal csökkent éves szinten, a kereslet pedig több mint 50 százalékkal mérséklődött. A múlt év egészében változatosan alakult a piac: a kínálat az első félévben 6 százalékkal szűkült, miközben a második félévben 2 százalékkal bővült. A kereslet pedig az év első harmadában 30 százalékos visszaesést mutatott, az év hátralévő részében pedig 40 százalékkal esett vissza az érdeklődők száma. A lakáspiac idei kilátásait 5 olyan trend határozhatja meg, ami az inflációval, rezsiszámlákkal, lakástámogatásokkal, építési kedvvel és piaci túlkínálattal van összefüggésben.

A múlt évben kialakult trendeknek megfelelően zárta a decembert a használt lakások piaca az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint, amely a 2022-es év értékelése mellett bemutatja az idei lakáspiaci kilátásokat meghatározó 5 trendet is.

Kettészakadt a múlt év

A múlt év utolsó hónapjában a kínálat 8 százalékkal maradt el a 2021 decemberében látott szinttől. Az eladók használt lakások iránt érdeklődők száma pedig 53 százalékkal csökkent éves összevetésben.

“A visszafogott decemberi számok nem jelentenek meglepetést, a múlt év során egyre fokozódó bizonytalanság, kivárás állt a háttérben. Összességében pedig a decemberi számok illeszkednek a múlt évben kialakult trendekhez” - értékelte a piaci számokat Balogh László, a portálvezető gazdasági szakértője. Hozzátette, hogy a múlt év egészét nézve azonban felemás kép rajzolódik ki.

“2022-ben összesen közel 408 ezer lakóingatlant kínáltak eladásra a tulajdonosok és a közvetítők, ami 2 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. Az érdeklődések 36 százalékos visszaesést mutattak. Az éven belül azonban jelentős eltérések láthatóak. A kínálat ugyanis az első félévben még 6 százalékos csökkenésben volt, a második félévben viszont 2 százalékkal több hirdetést adtak fel éves összevetésben. A kereslet az év első harmadában 30 százalékkal mérséklődött, májustól kezdve viszont átlagosan 40 százalékos volt a csökkenés 2021-hez képest” - fogalmazott a szakember.

1. A hitelkamatok továbbra is magas szinten maradnak

Az elmúlt 7 év lakásdrágulásának egyik következménye volt, hogy 2021-ben már minden második lakást hitelre vásároltak a vevők. Az infláció és a gazdasági bizonytalanságok miatt viszont 2022 végére az átlagos lakáshitelkamatok is 9-10 százalék körül jártak, ami jelentősen visszavetette a lakásvásárlási kedvet. A jelenlegi kilátások szerint a hitelkamatok idén is ezen a szinten maradhatnak, ami pangó kereslettel járhat együtt. 2023-ban a lakáshitelkamatok csak az infláció mérséklődése esetén indulhatnak csökkenésnek, ezért lesz fontos a lakáspiac szempontjából az infláció alakulása.

2. Mérsékelten gyűrűzik be a rezsiszámlákba az európai energiaárrobbanás

2022 végén megszületett a döntés, hogy idén április végéig az átlagfogyasztás felett is megmarad a rezsicsökkentett gáztarifa. További jó hír lehet, hogy a gáz ára az európai tőzsdéken a háború előtti szint közelébe esett vissza, ezért a rezsiszámlák is kisebb valószínűséggel szabadulhatnak el. Ha kezelhető szinten maradnak a gázszámlák, akkor 2023-ban nem lesz olyan lakáseladási hullám a rezsikényszer hatása alatt, mint amire korábban számítani lehetett. Ez pedig a tekintélyes lakásáresés valószínűségét is csökkenti. Ennek a folyamatnak a nyertesi a nagyobb alapterületű kistelepülési ingatlanok tulajdonosai lehetnek.

3. Maradnak az állami támogatások

Növelte a vevők mozgásterét az év végi bejelentés, hogy a babaváró támogatás és a falusi csok is 2024 végéig igényelhető, ráadásul a lakásépítésekhez kapcsolódó áfavisszatérítés lehetősége is két évvel meghosszabbodott. A szakértő szerint a kormányzati lakástámogatások eddigi logikájából kiindulva az sem kizárt, hogy az év második felében további, célzott támogatások nyílnak meg, hogyha a költségvetés erre lehetőséget biztosít. Balogh László szerint a jelenlegi feszes gazdálkodási környezetben a babaváró támogatás meghosszabbítása már önmagában is nagy dolog az első lakásvásárlás előtt állók számára.

4. Lesznek előremenekülő lakásépítők

2022-ben a gazdasági bizonytalanságok hatására sok beruházó elhalasztotta lakásépítési terveit. A nagyobb vállalkozások közül viszont szép számmal vannak olyanok is, akik inkább előremenekülnek, és nem állnak le az építkezésekkel. A kínálatban szereplő kellő mennyiségű új lakás, nem csak a lakáspiaci forgalmat tarthatja életben, de a legjobb minőségű használt ingatlanok árainak is támaszt adhat.

5. Piaci túlkínálat 2023-ban

2022-ben elkezdett kinyílni a kereslet-kínálati olló: a kínálat szűkössége helyett mára már vevőből van jóval kevesebb. “Az idén legfeljebb 100-120 ezer adásvételre kerülhet sor, ami 20 százalékkal maradhat el a tavalyi szinttől. Kulcskérdés lesz, hogy az eladók el tudják-e érni a vevőket, ehhez megfelelően rugalmas és reális árazási stratégia kell. Az elmúlt éveket jellemző két számjegyű drágulással szemben 2023-ban jóval lassabban, átlagosan 4-5 százalékkal növekedhetnek az árak. A korábbi dinamikás áremelkedéshez képest, ez inkább már stagnálásnak felel meg. A legpörgősebb új és használt lakások a nagyvárosi társasházi garzonlakások lehetnek. A nagyobb ingatlanok közül a panellakások lehetnek a legnépszerűbbek. A nagyméretű családi-, iker- és sorházak esetében viszont elhelyezkedéstől függetlenül akár szemmel látható árcsökkenés is végbemehet 2023-ban.