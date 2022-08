Kiderült a nagy mosógép-trükk: így optimalizálhatod leginkább a gépek fogyasztását

Amikor mosógépvásárlásra adjuk a fejünket, az elektronikai üzletek és webáruházak elképesztően széles választékában könnyű összezavarodni. Ha azt szeretnénk, hogy a megvásárolt eszközzel maradéktalanul elégedettek legyünk, érdemes az életmódunkat is figyelembe vennünk, alaposan átgondolva az igényeinket. Ebben segít most az LG háztartási elektronikai termékspecialistája, aki összegyűjtötte, milyen élethelyzetben milyen funkciókat érdemes keresnünk.

Az első kérdés, amit érdemes tisztázni, hogy mennyi szennyes ruha termelődik a háztartásunkban, hiszen a mosógépgyártók különböző kapacitású gépeket kínálnak, jellemzően 6-tól egészen a 12 kilós kapacitásig.

Az egyszemélyes háztartásban élőknek is ideális lehet egy 6-8 kg kapacitású készülék, hiszen a kalkulációnál érdemes figyelembe venni, hogy a ruha mellett az ágynemű, a törölközőkészlet, vagy akár az ágytakaró, illetve a télikabát is jelentősen gyarapíthatja a szennyest

– tanácsolta Kékesi Martin, az LG háztartási elektronikai termékspecialistája.

Ha olyan korszerű készüléket választunk, amiben a súlydiagnosztikai rendszer mindig a töltet súlya alapján határozza meg a felhasznált vízmennyiséget, nem kell aggódniuk amiatt sem, ha nem telik meg a dob minden alkalommal

- tette hozzá.

Az egyedülállók esetében fontos szempont lehet a helytakarékosság is: a kis lakásokban ideális választás egy keskeny kialakítású mosógép – ma már elöltöltős készülékekből is találunk akár 44 cm-es mélységű modelleket a piacon. A keskeny elöltöltős modellekből akár 8,5 kg-os kapacitású is kapható, sőt olyan készülék is elérhető, amelyet szárítóval kombináltak. Ez utóbbi igazán hasznos azoknak, akik helyszűkében vannak, hiszen nem kell sem külön szárítógépet vásárolniuk, sem a ruhaszárító állvánnyal bajlódniuk.

Aktív életmódot élők

Az aktív életmódot élőknek speciális funkciókra lehet szükségük a mindennapokban. A sportok kedvelői, a fizikai munkát végzők vagy a hobbikertészek gyakrabban mosnak és a ruháik általában szennyezettebbek is, mint egy átlagos, hétköznapokon hordott darab. Ha a kellemetlen szagok megszüntetésében biztosra akarunk menni, és közben a lehető legkevesebb vegyszert szeretnénk használni a mosáshoz, válasszunk gőzös mosógépet — ezt a funkciót a Steam megnevezés jelöli a gépeken.

Az időspórolásban is hasznos lehet az igazán elfoglaltaknak egy TurboWash360 technológiával felszerelt készülék, ezzel a funkcióval ugyanis akár 39 perc alatt lefut egy teljes mosási program. Azok számára pedig, akik kevés időt töltenek otthon, szintén ideális választás lehet egy mosó-szárítógép, ami megspórolja a teregetésre szánt időt.

Az elegancia megszállottjai

A ruhatisztítás kapcsán komoly fejtörést okozhat, ha az ember ruhatára elegáns, nehezen kezelhető, kényes anyagú darabokból áll. Ha mindig tökéletesen friss ruhára vágyunk – a munkához szükséges blézert, zakót és nadrágot pedig nem szeretnénk minden alkalommal komoly összegekért a tisztítóba adni –, érdemes elgondolkodni egy otthoni ruhaápoló berendezés beszerzésén.

A márka különleges, Styler nevű, ruhaszekrényre hasonlító készüléke egyszerre három ruhanemű felfrissítését, fertőtlenítését, vagy épp az esőben megázott kabát szárítását teszi lehetővé. A tiszta gőz erejét kihasználva az olyan kényesebb ruhák ápolásában nyújt segítséget, amelyeket korábban csak egy ruhatisztító szalonra bízhattunk. A közvetlenül a ruhákra permetezett forró gőz semlegesíti a kellemetlen szagokat, miközben a készülék mozgó ruhaakasztója intenzív rázással, mégis gyengéden simítja ki az anyagszálakat. Az ajtóba szerelt nadrágélvasaló tiszta és rendezett megjelenést kölcsönöz a nadrágoknak azzal, hogy a szövet anyagától függően teljesen eltünteti vagy minimalizálja a gyűrődéseket a hajlatokban és tökéletesen pontos élt simít a nadrágszárra vasaló használata nélkül.

Kisgyermekesek

Az egy- vagy kétgyermekes családoknak a szakértők szerint nagyjából 8-10 kg kapacitású mosógépet érdemes választaniuk. A kisgyermekes családoknak viszont a méreten túl sok egyéb tényezőre is érdemes figyelmet fordítaniuk: az újszülöttek számára ugyanis kiemelten fontos a higiénia, a család számára pedig az, hogy a mindennapos otthoni feladatokat a lehető leggyorsabban és legkönnyebben tudják elvégezni. A kisbabák bőre érzékenyen reagál a tisztítószerekre és a higiéniai termékekre, a hangos mosógép könnyen megzavarja az álmukat, a gyorsan koszolódó textilpelenkákból és rugdalózókból pedig jó párat be kell szerezni ahhoz, hogy mindig kéznél legyen egy friss és tiszta darab a kicsi számára.

Ezekre a problémákra a vegyszermentes tisztítás mellett a kellemetlen szagok megszüntetésében is gyors és hatékony segítséget nyújt a már említett gőzös mosógép. Az öblítés kiváltására is bevethető forró gőz nem csak bőrbarát megoldás, de a ruhákban és plüssjátékokban megbújó allergének akár 99,9 százalékát is eltávolítja.

Régebben a kismamák vasalással fertőtlenítették a tiszta pelenkákat, babaruhákat, de egy gőzmosógéppel ma már erre nincsen szükség

– tette hozzá a szakember.

Egyes mosógép-funkciókat kifejezetten a kisgyermekesek igényeire szabtak: ilyen például a Baby Care program, ami meleg vizes öblítéssel még hatékonyabban távolítja el a ruha szálai között maradt mosószert.

Nagycsaládosok

A népesebb vagy már nagyobb gyerekekkel élő családoknak legalább 9-10 kg kapacitású készüléket javasol a szakértő.

A nagyobb ruhamennyiség kezelésénél szintén jól jöhet, ha szárítógéppel egészítjük ki a nagykapacitású mosógépünket, hiszen a lakásban felállítható szárítóállványok kapacitása is véges, nem beszélve az általuk elfoglat helyről. Nem kell megijedni a nagy kapacitástól, mert a fejlettebb gépekben a már említett súlyautomatika méri le a szennyes mennyiségét, hogy aztán kikalkulálja, pontosan mennyi víz szükséges az adott mosáshoz

– javasolta Kékesi Martin.