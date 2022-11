Filléres rezsitrükk a Szakiellenőrtől: brutálisan visszavágja a gázszámlát, teljesen legális

Elindult a rettegett fűtési szezon, magyar családok ezrei törik a fejüket, hogy hogyan szabhatnának határt az elszabaduló rezsiáraknak. Azonban nem minden rezsibiztos trükk kerül egy vagyonba, most olyan tippet találtunk, amellyel bárki lefaraghat a fűtési számlából, nem sok pénzből.

A növekvő energiaárak egyre több családot arra kényszerítenek, hogy spóroljanak a villannyal és a gázzal. Talán apróságnak tűnik, de sokat számít, ha lekapcsoljuk a villanyt, kihúzzuk a töltőt, lecsavarjuk a termosztátot vagy akár csak egy perccel rövidebb ideig tusolsz. Azonban az igazi rezsi horror még csak most kezdődik, hiszen elindult a fűtési szezon, ezzel együtt pedig sokan vakarják a fejüket, hogy hogyan lehetne a hőérzetet úgy növelni, hogy a termosztáthoz hozzá kellene nyúlniuk.

A rezsicsökkentés következtében Magyarországon évek óta nem változtak a lakossági gáz- és villanyárak, ennek az időszaknak azonban vége. A kormány ugyanis július 14-i bejelentése alapján augusztustól csak az átlagfogyasztás határáig lesz érvényes a hatósági ár, afelett a piaci árat kell fizetni a lakossági energiafogyasztóknak. Sokan korszerűsítésbe kezdtek, azonban akinek erre nincs lehetősége, számukra különböző tippekkel még mindig javítható a helyzet.

Fontos kérdés a fűtésszezonban az ablakok, ajtók állapota. Amennyiben ezek nem szigetelnek megfelelően, az utcát fűtjük, amivel rengeteg energiát pazarolunk el. Ezért fontos körbejárni az otthonunk, és megkeresni az ablak és ajtók alatti réseket, felmérni az állapotot és orvosolni a bajt. A lyukakat betömhetjük, de használhatunk huzatfogókat is, ugyanis a megfelelő huzatszigetelés 2%-kal csökkentheti az energiaszámlákat, Sokak szerint az ablakok fóliával való befedése is segíthet a hő megkötésében, és megakadályozhatja az elszökését.

Rezsnyák Péter, kivitelező-építész, a Szakiellenőrként ismert Youtube-os célja többek között az is, hogy különböző, építkezéssel kapcsolatos trükköket mutasson be a követőinek. Már több videója is született arról, hogyan szigetelhetjük le az ablakunkat, ha nem cserélnénk ki a komplett nyílászárót. Mint mondta, egyik megoldás lehet az, ha csak magát az üveget cseréljük ki, ez különösen akkor lehet érdekes, ha ablakunk már nagyon öreg, a gáztöltése már elment, és párásodnak az üvegek. Ilyenkor érdemes csak az ablaküveget cserélni több rétegűre. Azonban ha erre sincs lehetőségünk, úgy a szakember egy pár száz forintos opciót is bemutatott arra, hogyan spórolhatunk a költségeken.

Dupla tömítéssel, ami egy mozdulattal kihúzható, szintén szigetelhetünk. Az ablakban lévő gumitömítés 6-8-10 év alatt teljesen rugalmatlanná válik, és nem tömít. Ha télen nem akarsz fázni, érdemes ezt kicserélni, ezzel javíthatod a hőkomfortot is. Rengeteg véggel és formában lehet ezt kapni, érdemes új gumit berakni az ablakba, mert lényegesen javít az épület hőkomfortján, ráadásul és még mindig nem új ablakvásárlásról beszélünk, ez a gumitömítés pár száz méterenként kapható folyóméterenként

- emelte ki a szakértő, aki a saját ablakain is ezt a módisítást végezte el.

Egyébként ha nem akarunk félmegoldásokra hagyatkozni, év végéig még igényelhetők az otthonfelújításra, korszerűsítésre fordítható állami támogatások. Ezekkel azért is érdemes élni, mert például egy tetőtéri ablakcsere után 1-2 fokkal is lejjebb tekerhetjük a termosztátot, miközben a komfortérzetünk nem változik – vagyis a beruházás anyagilag is megtérül, ráadásul akár egyetlen nap alatt is elvégezhető. Így az otthontulajdonosok nem maradnak le az állami támogatásról, és még a téli fűtésszezon kezdete előtt javíthatnak otthonaik energiaegyensúlyán.

A támogatásokkal az ablakok bekerülési költsége akár a felére is csökkenthető, a családok által befektetett összeg pedig meg is térülhet néhány fűtési szezon alatt: a három rétegű, modern tetőablakok lehetővé teszik, hogy 1-2°C-kal alacsonyabbra állítsuk a termosztátot úgy, hogy közben nem csökken a komfortérzetünk. Az ablakcserével így 17,65%-os energiamegtakarítást, az ablakcserével és a termosztát lejjebb tekerésével (22 Celsius-fokról 20 Celsius-fokra) pedig közel 40%-os energiamegtakarítást érhetünk el, miközben ugyanolyan kellemesen érezzük magunkat az otthonunkban.

Te mit lépsz a rezsiemelés ellen?

Egekbe emelkedtek az energiaárak egész Európában, ami a rezsiemelés júliusi bejelentését követően minket, magyarokat is húsbavágóan érint. És a fűtési szezon közeledtével ez egyre fájdalmasabb lesz. A Pénzcentrum és a Miskolci Egyetem egy közös felmérést indított, ebben többek között arról szeretnénk pontos képet kapni, hogy hogyan hat az energiaválság a magyar lakosságra, és milyen állapotú házakban, lakásokban várjuk a telet.