Ezzel a trükkel sokkal olcsóbb lehet otthon a fűtés: nem kerül egy vagyonba, mégis hatékony

Év végéig még igényelhetők az otthonfelújításra, korszerűsítésre fordítható állami támogatások. Ezekkel azért is érdemes élni, mert például egy tetőtéri ablakcsere után 1-2 fokkal is lejjebb tekerhetjük a termosztátot, miközben a komfortérzetünk nem változik – vagyis a beruházás anyagilag is megtérül, ráadásul akár egyetlen nap alatt is elvégezhető. Így az otthontulajdonosok nem maradnak le az állami támogatásról, és még a téli fűtésszezon kezdete előtt javíthatnak otthonaik energiaegyensúlyán.

A klímaváltozás hatására az elmúlt években egyre többen kezdtek el tudatosan odafigyelni az energiafogyasztásuk mérséklésére, az európai energiakrízis miatt pedig még inkább központi szerepet kaptak azok a megoldások, amelyekkel csökkenthetőek az otthonok fenntartási költségei. A korszerű, jó energiaegyensúlyú otthonokban akár sokkal kevesebb energia felhasználásával is el lehet érni ugyanazt a komfortérzetet, – ez sokakat ösztönöz az energiahatékonyságot javító beruházásokra, például az ablakok lecserélésére. Ezeket a korszerűsítéseket támogatják az otthonteremtési, otthonfelújítási támogatások is, amelyek a gyereket nevelő családok számára könnyítik meg az életterük növelését, vagy otthonuk egészségesebbé, fenntarthatóbbá tételét. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! „A lakhatási költségek előteremtése az EU-n belül is sokak számára jelent nehézségeket: már a pandémia előtt is az EU-ban élők 9,4%-át érintette a lakásköltség-túlterheltség, vagyis ennyien voltak, akik jövedelmének több mint 40%-át a lakhatási költségeik tették ki. Az épületek korszerűsítésével ezek a kiadások csökkenthetőek, tehát pénzügyi szempontból ezek a befektetések megtérülőek mind az egyénnek, mind a közösségnek” – mondta Katona Márton független pénzügyi szakértő a VELUX három részes edukációs videósorozatában. A támogatásokkal az ablakok bekerülési költsége akár a felére is csökkenthető, a családok által befektetett összeg pedig meg is térülhet néhány fűtési szezon alatt: a három rétegű, modern tetőablakok lehetővé teszik, hogy 1-2°C-kal alacsonyabbra állítsuk a termosztátot úgy, hogy közben nem csökken a komfortérzetünk. Az ablakcserével így 17,65%-os energiamegtakarítást, az ablakcserével és a termosztát lejjebb tekerésével (22 Celsius-fokról 20 Celsius-fokra) pedig közel 40%-os energiamegtakarítást érhetünk el, miközben ugyanolyan kellemesen érezzük magunkat az otthonunkban. Az energiatakarékos üvegezés - akár dupla vagy tripla üvegezésről van szó - segít visszaszorítani az otthon hőveszteségét, így a szén-dioxid-kibocsátást és a közüzemi számlák összegét is. A modelltetőtérben végzett mérései igazolták továbbá, hogy két tetőablak cseréjével akár 11%-kal is csökkenthető a szükséges fűtési energia az adott szobában, az ablak hővesztesége pedig akár 60%-kal is mérsékelhető az ablakcserével. Mindehhez persze elengedhetetlen, hogy jó minőségű ablakokat válasszunk, és átgondoljuk, megtervezzük a felújítást. Az ablakok szigetelési képessége mellett fontos gondolni az energiahatékonyságra is, vagyis, hogy a nyílászárók napenergia-nyeresége magasabb legyen, mint az ablakon keresztüli energiaveszteség. A megfelelő kiegészítőkkel, és azok tudatos használatával az energiahatékonyság még tovább javítható: A téli időszakban a napenergia-nyereség pozitívan járul hozzá a fűtési igényhez. A redőnyök és rolók automatizált használatával érhető el a legoptimálisabb hőveszteség-csökkentés, és a kihasználtsági tényező is az évszakhoz igazítható – magyarázza Ritea Noemi. A VELUX Magyarország Kft. ügyvezetője hozzátette: „A külső redőnyök télen javíthatják az ablakok hőszigetelését, és ez az extra szigetelés csökkentheti a fűtési igényt. Mivel ezekben a hónapokban a napenergia-nyereség gyakran nagyobb jelentőséggel bír, mint a hőveszteség, az árnyékolókat érdemes csak éjszakára leengedni.” Az ablakok lecserélésével nemcsak a fűtési számlán lehet csökkenteni, a napfény beengedésével és a levegő minőségének javításával növelhető a produktivitás, ami szintén akár számszerűsíthető gazdasági előnyökkel járhat – ennél is fontosabb azonban, hogy az otthonunkban élők egészségének megőrzésében is segíthetünk vele. „Az átgondolt, tudatos tervezéssel és a megfelelő ablakok kiválasztásával még a fűtési szezon kezdete előtt megteremthetjük az energiaegyensúlyt és ezzel fenntarthatóbbá tehetjük otthonainkat, ráadásul a megfelelő szellőztetéssel, és a beázások, penészesedés megelőzésével és a hőhidak kiiktatásával egészségesebbé is válik az otthonunk. Mindezekre tekintettel rendkívül fontosnak tartjuk, hogy az energiahatékonyságot célzó otthonfelújítási támogatások 2023-tól is elérhetőek legyenek a lakosság számára” – mondta Mészáros Krisztián, a cégcsoport közép-kelet-európai régiójának alelnöke. „Érthető módon ezért sok család a fűtési számláinak csökkentése mellett azért is veszi igénybe az otthonfelújítási támogatásokat az ablakcserére, mert egy jobb levegőjű, világosabb, élhetőbb házban szeretnék felnevelni a gyermekeiket.”

