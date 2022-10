Birsalma befőzés házilag, fillérekből: így készül a tökéletes lekvár és birsalmasajt

Régen vége van a nyárnak, ám még mindig kaphatók a piacon olyan kiváló befőzőgyümölcsök, amelyekből a legfinomabb magyar lekvárok készülnek. Októberben és novemberben dúskálunk a birsalmában, ami az egyik legkülönlegesebb, savanykás ízvilágú kompót- és lekváralapanyagunk – ráadásul egészséges is. Tudd meg, mi mindenre jó a birsalma, mennyibe kerül kilója és hogyan készülnek belőle a magyarok kedvenc klasszikusai, a birslekvár és a csodás birsalmasajt!

Szeptember végétől november közepéig tart a birsalmaszezon, ilyenkor úton-útfélen ezekbe a különleges gyümölcsökbe botlunk. Az árak – habár régen szinte ingyen vágták hozzá a gyümölcsöket az arra járókhoz – ma már meredeken emelkednek, azonban a birsalma/birskörte kilóját kis- és nagytételben is beszerezhetjük a termelőktől, jellemzően 200-300 Ft/kg-os áron, cefrének való birsalmát még ennél is olcsóbban - írja a HelloVidék.

Mindenképpen érdemes megkeresnünk a termelőt a filléres birsalmáért, ugyanis a piacokon az elharapódzó infláció közepette jóval magasabb áron kínálják a birsalmát – jellemzően 600-700 Ft-ot is elkérhetnek érte, mondhatni lassan luxusgyümölcs lesz a birsalmából is (a brutális, 2022-es inflációnak hála nem filléres alapanyag már a káposzta sem, de kedvenc őszi gombáink ára is jelentősen megemelkedett). Vidéken könnyebb a gyümölcsöt beszerezni, mint a drága városi vásárcsarnokokban, nagyobb piacokon, hiszen a szilvafához hasonlóan egy olyan hétköznapi gyümölcsfáról van szó, ami lépten-nyomon rengeteg gyümölcsöt terem.

A tökéletes receptekért kattints!

Címlapkép: HelloVidék