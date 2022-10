Drasztikus döntést hozott több önkormányzat: rezsiszünetre megy az élményfürdő, könyvtár, színház

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nyíregyházán és Hódmezővásárhelyen is takarékossági intézkedéseket szavazott meg az önkormányzat. Több kulturális intézményt is bezárnak, de a nyíregyházi fürdő és az állatkert is változtat a nyitvatartáson. Az intézkedésektől mindkét testület jelentős rezsimegtakarítást vár.

Költségcsökkentő intézkedéseket vezet be saját tulajdonú szociális és kulturális intézményeinél az energiaárak emelkedése miatt a nyíregyházi önkormányzat. Az idei fogyasztási adatok alapján és változatlan energiafelhasználási adatok mellett a jelenlegi nettó 2 milliárd forintról 2023-ra több mint 12 milliárd forintra emelkedik az önkormányzat, az általa fenntartott intézmények, illetve a saját tulajdonú gazdasági társaságok áram-, távhő- és gázfogyasztási költsége. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A takarékossági tervben szerepel kulturális intézmények, illetve a polgármesteri hivatal két épületszárnyának ideiglenes lezárása, épületeik temperálása és téliesítése is. Az október elején bezárt városi uszoda és két kisebb fürdő után január 9-étől a sóstógyógyfürdői élményfürdő sem fogad majd látogatókat.

A Continental Aréna,

a városi múzeum,

a művelődési központ,

valamint a megyei és városi könyvtár központi épületei, telephelyei és közösségi házai november 1-től,

a Bencs Villa december 1-től,

a Móricz Zsigmond Színház pedig december 6-tól zár.

Januártól nem működik a jégpálya,

Januártól nem működik a jégpálya,

a Nyíregyházi Állatpark november 7-től rövidített nyitvatartással délelőtt tíz órától délután három óráig tart nyitva, a három állatkerti szállodából pedig csak a Hotel Dzsungel fogad majd vendégeket. Az önkormányzat szociális, gyermekjóléti, köznevelési és egészségügyi alapszolgáltatásai továbbra is biztosítva lesznek, egyes feladatokat és szolgáltatásokat átköltözésekkel meghatározott telephelyekre vonják össze. A közvilágítást érintően és közlekedési csomópontok és gyalogátkelőhelyek folyamatos megvilágítása biztosított lesz, az önkormányzat a világítótestek számának csökkentésével tervez megtakarítást elérni. A szociális és kulturális intézményi rendszert érintő takarékossági intézkedések végrehajtásával az előzetes kalkulációk alapján közel ötszázmillió forintot takaríthat meg a helyhatóság Vásárhelyen is zárnak az intézmények Kulturális intézmények három hónapos bezárásáról, szociális intézmények költözéséről, ingatlanok kiürítéséről döntött csütörtöki ülésén a hódmezővásárhelyi közgyűlés is, az intézkedésektől 300-400 millió forint megtakarítást várnak. Többkörös egyeztetést követően meghozott intézkedések alól mentesülnek az óvodák és bölcsődék. A közgyűlés döntései értelmében az Emlékpont, a Magyar Tragédia 1944 kiállítóhely, a – hitéleti alkalmakat leszámítva – a zsinagóga, valamint a mártélyi Bodnár Bertalan oktatóközpont november 1-jétől,

az Alföldi Galéria december 5-étől,

a próbatermek kivételével a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ december 20-ától március 31-éig zár be.

Lezárják a Németh László Városi Könyvtár és a Pósa Lajos Gyermekkönyvtár emeletét is. Új telephelyekre költözik a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központja által működtetett szociális ellátást nyújtó több egység is Székkutasról, Mártélyról, Hódmezővásárhelyről. Az önkormányzati tulajdonú Hódfó Hódmezővásárhelyi Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. két telephelyén négynapos munkahetet vezetnek be március végéig. Több önkormányzati cég is kiüríti korszerűtlen ingatlanait és a munkavállalókat más épületekben helyezi el. A városi uszoda néhány egységét hétköznapokra lezárják. A közgyűlés létszámcsökkentésekről is döntött, a polgármesteri hivatal hat munkatársát bocsátják el december 1-jétől.

Címlapkép: Getty Images

