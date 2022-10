Hamarosan komoly fordulat jön az időjárásban: jönnek a fagyok, ez fájni fog

Péntektől drasztikusan megváltozik az időjárás: az is lehet, hogy beköszöntenek a mínuszok a vénasszonyok nyara után.

Csütörtökön döntően kevés felhő zavarhatja a napsütést, majd késő estétől nyugat felől növekedni kezd a magasszintű felhőzet. Csapadék nem lesz. Az északi szelet éjszaka az északkeleti megyékben kísérhetik élénk lökések, holnap már csak helyenként élénkülhet meg az északkeleti, a Dunántúlon a délkeletire forduló légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul, a fagyzugos, szélvédett részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 12 és 17 fok között valószínű - olvasható az OMSZ előrejelzésében.

Bár igazi őszi, napsütéses időnk volt az elmúlt néhány napban, jobb ha nem nagyon szokjuk meg hosszú távra. Az előrejelzések szerint péntek hajnaltól lesz olyan táj Magyarországon, ahol már akár fagypont alá is csökkenhet a hőmérséklet. Északkeleten, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen környékén -1, de akár -2 fokig is hűlhet a levegő. Nyugaton azért jobb lesz a helyzet: Győrben például 7 foknál nem lesz állítólag hidegebb péntek hajnalban. Nyugat felől ugyanakkor beborítja hazánkat a magasszintű felhőzet, emellett szűrt napsütésre számíthatunk, majd a nap második felében már erősebben felhős területek is lehetnek. Csapadéknak még kicsi az esélye. Hajnalban főleg a Dunától keletre pára-, illetve ködfoltok képződhetnek. Többfelé élénk, néhol erős lökések kísérhetik a délkeleti, majd a délnyugati szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +8 fok között alakul, elsősorban a keleti országrészben több helyen előfordulhat talajmenti fagy, de a fagyzugokban -3, -4 fokot is mérhetnek. A csúcshőmérséklet 12 és 19 fok között várható.

Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég és több helyen elered az eső, záporeső, majd a nap második felében északnyugat felől felszakadozik a felhőzet és csökken a csapadékhajlam. Időnként élénk lökések kísérhetik a déli, majd a nyugati szelet. A minimum-hőmérséklet 5 és 15 fok között alakul, a maximum 12 és 20 fok között valószínű, északkeleten mérhetik az alacsonyabb értékeket.

Vasárnap, a nemzeti ünnepen változóan felhős időre lehet számítani általában többórás napsütéssel. Helyenként előfordulhat kisebb eső. Hajnalban pára-, ködfoltok képződhetnek. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul.