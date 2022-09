Itt vásárolnak most ingatlant az élelmesek: rövid időn belül nagyot nőhet az ilyen házak értéke

Hazánk kereslet által vezérelt ingatlanpiacának egészére igaz, hogy miközben brutális az áremelkedés, ugyanakkor területenként látványosan eltérő mértékű a drágulás. Záródik az olló a korábban leszakadt települések és a frekventált városok lakáspiaca között, ezért rövid távon megéri befektetési céllal vásárolni azokon a helyeken, ahol országos szinten még alacsonynak mondhatók a négyzetméterárak.

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa viszont rámutatott, hogy ezeknek az ingatlanoknak az értékállósága hosszú távon már kérdéses.

Jelentős a különbség egy-egy adott város ingatlanpiacán, ha az átlagárakat és az éves átlag négyzetméterár-emelkedést hasonlítjuk össze. Erre tökéletes példa a Nógrád megyei Salgótarján esete, amely ugyan a megyeszékhelyek közül továbbra is a legolcsóbb, mégis itt drágultak az ingatlanok leginkább. Egy használt lakás átlagos ára csak 10 millió forint volt 2021-ben a városban, ugyanakkor 19,9 százalékos átlagár-növekedés következett itt be egy év alatt.

Gadanecz Zoltán szerint mivel az ingatlanpiacon évek óta tart a drágulás és az nem szegmentált, tehát az ország egészén érezhető, így érthető, hogy a deprimált térségekben emelkednek százalékosan nagyobbat az árak. „Az árnövekedés mindenhol tetten érhető, másként túl nagyra nyílna a szakadék a frekventált helyeken és a lokálisan kevésbé szerencsés részeken lévő ingatlanok között. Ilyen mértékű torzítás nem alakul ki a piacon, vagyis záródnia kell annak a bizonyos ollónak, ez a folyamat zajlik. Még a pár száz fős falvakban is megfigyelhető, ahol korábban 1-2 millió forintért lehetett venni régebbi, rossz állapotú házat, már nincs ilyen lehetőség, igazodnak az irányárak a piaci trendekhez” – mutatott rá.

A szakember felhívta a figyelmet, hogy az alacsonyabb árfekvésű településeken rövid távon biztosan nagyon jó befektetés ingatlant vásárolni, hiszen százalékosan nagyobb hasznot hoz a konyhára, az viszont már kérdéses, hogy mekkora lesz ezeknek a lakásoknak az értékállósága.

„Mindez attól függ, hogy mi lesz a sorsa az adott településnek vagy régiónak. A választ az adhatja meg erre, hogy hosszú távon a beruházások, a munkalehetőségek, a végrehajtott fejlesztések, hogyan hatnak majd az árakra, lesz-e fizetőképes kereslet” – tette hozzá Gadanecz Zoltán. A szakértő megemlítette, hogy például Nagykanizsa külterületi részein a nagyobb telkeknek három év alatt akár meg is négyszereződhetett az ára. Mint mondta, egy ingatlan, amit valaki pár esztendővel ezelőtt 2 millió forintért vett meg, most 8 milliót is érhet, ugyanakkor, ha a tulajdonos bemegy a városba, 30 millió forint alatt nem talál házat. Így ugyan a pénze többet ér, de nagyobb ingatlanra nem tudja váltani még akkor sem, ha nincs akkora differencia a két ingatlan között.