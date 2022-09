Egyre biztosabb, a távfűtés sem marad ki a rezsiemelésből: már számolják az átlagfogyasztást?

Már gyűjti az Energiahivatal az átlagfogyasztásra vonatkozó adatokat a szolgáltatóktól: nagyon úgy tűnik, hogy a távhő esetében sem fog fennmaradni a rezsicsökkentés. A szakember szerint nagy veszteség indul most el a távhővállalatoknál, ami előbb-utóbb vagy csődhöz vezet vagy ahhoz, hogy valamilyen támogatáshoz fordulnak - elsősorban a magyar államhoz.

Mint a Pénzcentrum is megírta, nagy eséllyel a távhő is kikerülhet a rezsicsökkentés hatálya alól, mivel a szolgáltatók jóval drágábban juthatnak gázhoz, mint korábban. Ennek kapcsán most az RTL Híradónak Holoda Attila energiapiaci szakértő elmondta, hogy nagy veszteség indul most el a távhővállalatoknál, ami előbb-utóbb vagy csődhöz vezet vagy ahhoz, hogy valamilyen támogatáshoz fordulnak - elsősorban a magyar államhoz.

Eddig kompenzálták a távhős cégek veszteségeit, de a csatorna úgy tudja, az októberben kezdődő gázévvel kapcsolatban az Energiahivatal eddig semmit sem közölt a szolgáltatókkal. Állaítólag az Energiahivatal bekérte a távhő-cégektől az átlagfogyasztásra vonatkozó adatokat. Ezt a Híradónak egy nagyváros szolgáltatójánál is megerősítették.

Jelenleg is zajlanak azok a háttérszámítások és elemzések, melyek a távhőágazat hatékony működésével kapcsolatos kormányzati döntéseket megalapozhatják

- válaszolta korábban az ügyben a hivatal az Átlátszónak.