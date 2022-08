Rezsihaladékot követelnek a nyugdíjasok: sok idős magyar nem tudná kifizetni az emelt árakat

Haladékot kérnek a nyugdíjasok, szerintük a fogyasztókat így lehet legjobban támogatni. A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa szerint ugyanis túl gyors volt a rezsiemelés bevezetése.

Szakértők bevonását kéri a kormánytól a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa, szerintük ugyanis túl gyors volt a rezsiemelés bevezetése. Mint ismert, a mai naptól léptek életbe a megemelt árak, a szeptemberi számlában már a magasabb rezsit kell fizetniük azoknak, akik kicsúsznak az átlagfogyasztásból.

A kormány minden felkészülési lehetőséget kizárva a családok jelentős részének hatalmas terhet okozva drasztikus rezsiár-emelésről döntött, és az előállt helyzetet súlyosbította azzal, hogy az elkerülhetetlen energiaár emelést elképesztő módon átgondolatlanul, felkészülési időt kizárva fogadta el. Az ún. rezsicsökkentést a kormány hosszú évek óta politikája szimbólumának tekintette, most pedig látványosan szakított vele. Egy felelősen kormányzó politikai csoportosulástól elvárható a lakosság és a gazdaság biztonsága érdekében az átgondoltabb döntéshozatal.

- írja közleményében a NYUSZET. Kitérnek arra is, hogy szerintük két hónap haladékot kellene adni az érintetteknek, vagyis csak októbertől kellene a magasabb rezsiárakat számolni, hogy fel tudjanak készülni azok, akik kicsúsznak az átlagfogyasztásból.

Mindenekelőtt azt követeljük, hogy a rezsiemelésre ne augusztus 1-vel, hanem legkorábban október 1-vel kerüljön sor. A kompenzációs eszközöket úgy kell meghatározni, hogy azok ne a fogyasztást, hanem rászorultsági alapon a fogyasztót támogassák. A kihirdetett kormányrendelet szerint ugyanis a kedvezmények alanyai a fogyasztási helyek és nem a háztartások, a családok.

- írják, és javaslatot tesznek arra is, miként lehetne a legjobb az elszámolás. Szerintük a családok létszámát és jövedelmét kellene első sorban figyelembe venni, nem pedig azt, ki mennyit fogyaszt.

A kormány nem a háztartások átlagos fogyasztását, hanem annak csak egy részét tekinti támogatási alapnak, ezért minden második háztartásban túl fogják lépni a kormány által átlagnak tekintett fogyasztásmennyiséget, azaz a háztartások felének augusztustól nő az energiára fordítandó kiadása, ezen belül a családok negyedének jelentősen. Ezért is alapvető kérdés, hogy a családokat kell támogatni, ahogy ezt rajtunk kívül az Európai Unió tagországaiban is teszik. Ennek egyik módja a család létszámának és jövedelmének alapul vétele. Ez lehetővé tenné, hogy ne csak a gázzal vagy villannyal fűtő családok kapjanak támogatást, ami azért is fontos, mert éppen az alacsony jövedelmű családok, így idős emberek közül százezrek fával vagy szénnel fűtenek; a szén ára 15,4%-kal, a tűzifáé 10,5%-kal emelkedett egy év alatt.

A közlemény kitér arra is, hogy szerintük új konstrukció kellene a rezsiárak megállapítására, mely folyamatba szakértőket is szükséges lenne bevonni. Szerintük ezzel a módszerrel sokkal inkább védhetné a kormány az idős embereket és a családokat, különösen azokat az embereket, akiknek várhatóan nehézséget fog okozni a megemelt rezsiárak kigazdálkodása.