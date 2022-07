Itt a Klebelsberg Központ válasza: tényleg fatüzelésre állnának át az iskolák

Lehet, hogy hamarosan sok magyar iskolában újra fával kell fűteni, a KLIK-et legalábbis már utasították, hogy mérjék fel, melyik iskolában lehet ezt megvalósítani.

Már utasították az intézményeket és a fenntartókat is, hogy mérjék fel: melyik iskolában éehet átállni a fatüzelésre - számolt be róla az RTL Híradó. Az intézményvezetők nem igazán értik, miért kell sietni ezzel, a Pedagófusok Szakszervezete szerint pedig abszurd a fatüzelésre áttérés ötlete.

A fa ára még drasztikusabban emelkedik, mint a gáz ára, tehát semmilyen megtakarítást nem eredményez az oktatásnak. Emellett ezeket a fatüzelésű kazánokat nem is lehet kapni most a piacon. A kormány azon gondolkodik, hogy ha esetleg a gázellátásban problémák adódnának, akkor az oktatási intézményeknek hogyan tudnak szénszünetet elrendelni – pontosan ebből kiindulva, hogy alternatív források után néznek az oktatási kormányzat részéről.

- mondta Totyik Tamás, a PSZ alelnöke.

A Klebesberg Központ azonban úgy véli, hogy sok iskolában már most, gond nélkül el lehet indítani a fatüzelést. Kiderült az is, hogy a kormány kompenzálja a tankerületeknek a megnövekedett rezsiköltségeket. A beharangozott átállásról és az iskolák helyzetéről a Pénzcentrum is írt, a cikket itt tudod elolvasni: