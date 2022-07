Rettegnek a magyarok a rezsiemeléstől: már most jócskán visszavettek az áramfogyasztásból

Miután 2022 első négy hónapjából háromban is megdőlt az adott hónapra vonatkozó magyarországi áramfogyasztási rekord, májusban, de különösen júniusban megtorpant a trend a Mavir honlapján közölt adatok tanúsága szerint. Bár a júliusi teljes havi adatok cikkünk július végi írása idején még nem álltak rendelkezésre, a részadatok szerint e hónapban még nagyobb volt a visszaesés a korábbiakhoz képest. A rezsicsökkentés részleges kivezetéséről szóló július 13-i kormányzati bejelentést követően pedig még meredekebbre váltott a fogyasztás csökkenése – írta meg a Portfolió.

Az átviteli rendszerirányító adatai szerint idén májusban szinte ugyanakkora, sőt némileg meg is haladta a teljes hazai villamosenergia felhasználás (3628,9 GWh), mint a tavalyi májusi rekord (2627 GWh). Ugyanakkor több mint két százalékkal elmaradt a 2019 májusában mért fogyasztástól (3713,8 GWh). Júniusban azonban már bőven, egészen pontosan 3,5 százalékkal csökkent a 2021-nem mértekhez képest a fogyasztás, ami idén 3634,7 GWh volt, míg egy évvel korábban 3767,3 GWh volt.

A júliusi adatok még nem állnak teljesen rendelkezésünkre, de az 1-je és 24-e között mért adatok alapján 4,6 százalékkal maradt el az ország áramfogyasztása (2930 GWh) a tavalyi hasonló időszakétől (3072 GWh). Ha pedig azt is megnézzük, hogy hogyan alakult a felhasználás a részleges lakossági rezsiemelés kihirdetése után, akkor láthatjuk, hogy az idei július 14-24 közötti időszakban már több mint 5,2 százalékkal múlta alul a fogyasztás a tavalyit.

Persze minden kétséget kizáró bizonyíték nem áll a rendelkezésünkre arról, hogy milyen mértékben játszott szerepet a rezsicsökkentés csökkentésének a bejelentése és az ennek hatására megindult spórolás, mégis látható, hogy a korábbinál is élesebb a csökkenés. Ráadásul az is valószínűsíthető, hogy a lakosságot az energiaár-emelés mellett a rekord infláció, az adóemelés és általában a gazdasági változások is spórolásra ösztönözték.