Ennyiből jön ki 2022-ben egy középkori luxusvacsora: mutatjuk a meglepő recepteket

A HelloVidék ez alkalommal Mátyás király fejedelmi lakomáit, sültjeit és leginkább mártásait idézi meg, amelyeknek elkészítési módjai, alapanyagai ma is elképesztőek.

A népszerű gyorsételek, ötperces vacsorák helyett most valami egészen másról lesz szó. Monumentális, arisztokratikus, gazdag és hedonista lakomákról, amelyek többségében a királyi asztalokat díszítették. Arra gondoltam, menjünk is vissza az időben egészen a 15. századig, Mátyás király korába, hiszen több feljegyzés, recept és legenda maradt fenn az ő híres vigasságairól, lakomáiról, vacsoráiról. Nem arra gondolok, hogy ezentúl így főzzünk, de bátran próbáljuk ki egy-egy fogását, illesszük be az étkezéseinkbe, mert az egyszerű sült húsokból is fejedelmi fogást varázsol.

Mátyás király mellett felesége Aragóniai Beatrix volt az, akinek egészen sok mindent köszönhetünk a mai magyar gasztronómiában is, pedig róla kevésbé szól a fáma. A gasztronómia olyannyira fontos volt mindkettőjüknek, hogy egyfajta játszmaként és rituáléként tartották számon. Azt is pletykálják, hogy a király azért is választott nápolyi királynőt magának, mert igen szerette Itália jó borait, ételeit és egyáltalán a reneszánsz bölcsőjének számító országot. Beatrix érkezésével pedig szakácsok is jöttek a királyi udvarba, hogy a legjobb fogásokat, módszereiket a királynénak továbbra is szolgáltassák. Mindketten készültek az ünnepi lakomákra, azt mondják, a konyhában is gyakran megfordultak, és partnerei voltak egymás minden merész ötletének.

Jellemző volt, hogy a lakomákon rengeteg halat készítettek, úgy, mint a menyhal, angolna, csuka, pisztráng, de különlegességekből sem volt hiány, mint például a hízott és töltött pávahús. Igen gazdag fűszerhasználatuk is volt, minden esetben használták a fokhagymát, a sáfrányt, a fahéjat, a gyömbért és az ánizst. Ebből adódóan igen ízes ételek születtek, amit az egész királyi udvar és az ideérkező uralkodók nagyon szerettek. A fennmaradó receptekből ítélve úgy tűnik, hogy Beatrix királynőnek birtokában volt a világ első, nyomtatott szakácskönyve is, amiből ihletet meríthetett. A de Honesta Voluptate-t 1474 körül írta Bartolomeo Sacchi, és a királyi pár lakodalmára is készültek ebből receptek.

