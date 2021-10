Kiderült a nagy WC tisztító-titok: ezzel nagyon óvatosan kell bánni

A Tudatos Vásárlók Egyesülete az ÖkoTakarítás hónap alatt a zöldülni vágyó fogyasztókkal együtt bebizonyítja, hogy nem kizárólag erős vegyszerekkel lehetnek otthonaink higiénikusak és biztonságosak.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 30 öko és hétköznapi, savas WC tisztító gélt tesztelt laboratóriumban, ahol olyan szempontokat is vizsgáltak, hogy mitől hatékonyak a termékek, illetve hogy lehet-e környezetbarát és hatékony egy WC tisztító.

A savas és lúgos kémhatású tisztítószerek közül most a savas tisztítószereket vizsgálták, ugyanis ezek különösen alkalmasak vízkő és húgykő eltávolítására. A tesztelés során az EU EcoLabel által előírt protokollt alkalmazták.

Környezetbarátnak akkor mondhatunk egy háztartási tisztítószert, ha az összetevői sem rövid-, sem hosszútávon nem okoznak kárt a környezetben és ha a természetbe – a WC tisztítók esetében a szennyvízbe – jutnak, ott nem halmozódnak fel, hanem lebomlanak. A WC tisztítók esetében is találunk bőven hiteles, harmadik fél által minősített ökocímkével ellátott termékeket.

Az EU ökocímkét (EU Ecolabel) azok a termékek kaphatják meg, amelyeknek kedvezőtlen környezeti hatásaik jelentősen kisebbek, mint a hasonló célt szolgáló termékeké. A tesztelt termékek közül az első öt helyen végzettből három is rendelkezik ilyen címkével, vagyis nem kell lemondjunk a hatékonyságról sem, ha környezetbarát terméket vásárolunk.

Melyik a legjobb?

A vízkő eltávolításához savra van szükség, ez alapján az Európai Vegyi Ügynökség (ECHA) adatbázisának veszélyességi besorolása alapján három különböző savtípust tartalmaznak a tesztelt termékek. A citromsav az egyetlen sav, amelyhez nem köthető semmilyen kockázat. Több termék tartalmaz sósavat, amely bár oldja a vízkövet, ez durva környezet- és egészségkárosító hatással rendelkezik. A hangyasav tartalmú termékeket is fenntartással kezeli a kutatás, ugyanis belélegezve károsíthatja a szerveket.

Azok közül a termékek közül, amelyekben csak citromsav található, azt tapasztalták felmérést készítő szakemberek, hogy érdemes a sajátmárkás termékeket is megismerni, hiszen közöttük is találhatunk hatékony, pénztárcabarát alternatívákat. A biztonsági adatlapjuk alapján a Domestos Professional Eco, a Seventh Generation de a Denkmit nature is csak citromsavat tartalmaz.

A vízkőoldás hatékonyságán túl tesztelték még például a termékek porcelánfelületre gyakorolt hatását és a hőstabilitást is.