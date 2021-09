10 varázslatos balatoni település, ahová kiköltöznek a városiak: rengeteg házat vesznek + KÉPEK

Friss statisztikai adatok szerint, jócskán találni olyan Balaton környéki településeket, ahová egyre többen költöznek az emberek. Van olyan hely, ahol az elmúlt 5 évben több százan költöztek be. Hiába, a magyar tenger egyre többeknek lesz vonzó hely, akár az év minden hónapjában is.

A Belügyminisztérium népességnyilvántartó statisztikája szerint több kistelepülésnek a Balaton környékén 2016-2021 között jócskán megugrott a népessége. Igaz, van olyan minitelepülés ahol pár év alatt 10-40 fővel lett több, ám akad olyan hely is, ahol majdnem 300-al laknak most többen, mint 5 évvel ezelőtt. Most sorra vesszük, melyik az a 8 festői szépségű hely, ahová arányaiban a legtöbben költöztek az elmúlt 5 évben.

Vöröstó

Vöröstó a Balaton-felvidéken található, Nagyvázsony mellett. A terület az ősidők óta lakott, a magyar tengertől mindössze 11 kilométerre fekszik kocsival. 2016-ban még csak 93 bejelentett lakosa volt, most viszont már 111.

Forrás: Vöröstó önkormányzatának hivatalos oldala

Tikos

Tikos Somogy megyében található, megközelítése könnyű, mert közigazgatási területén mind az M7-es autópálya és a 7-es főút is áthalad. A lakosság itt 5 év alatt 126-ról 155-re nőtt, érdekesség egyébként, hogy hasonlóan Vöröstóhoz, 100 éve még több mint 300-an lakták, utána azonban fokozatosan elnéptelenedett. Most viszont úgy látszik, újra növekvő pályán van a lakosságszám. A település a Balatontól mintegy 10 kilométerre helyezkedik el.

Forrás: Tikos Település Arculati Kézikönyv 2017.

Örvényes

Örvényes Veszprém megyében, a Balatonfüredi járásban található. A település festői helyen, a Balaton északi partján, a Tihanyi-félsziget közelében fekszik. Balatonfüred mindössze 7 kilométerre van egymástól. Itt 5 év alatt 10-el lettek többen, de alapból 2016-ban csak 155-en laktak itt, most viszont már 165-en.

Forrás: MTI/Máthé Zoltán

Felsőörs

Felsőörs szintén Veszprém megyében található, a Balatonalmádi járásban. A település egy része felől bár látszik a Balaton, saját tópartja nincsen. Balatonalmáditól viszont kb. 5 km-re fekszik. A lakosság a Balaton környékén itt ment át az egyik legszembetűnőbb növekedésen. Hiszen még 2016-ban 1 766-an laktak itt, addigra mostanra már 2 018-an.

Ami azt jelenti hogy 5 év alatt csaknem 300-al több ember lakik most Felsőörsön.

Forrás: Érték és Minőség (Youtube csatorna) – Felsőörs 2

Pusztaszemes

Pusztaszemes a festői Észak-Somogyi dombvidéken helyezkedik el. Balatonföldvártól délre, mindössze 10 km-re. 2016-ban még csak 383-an lakták, most viszont már 417-en élnek itt.

Forrás: Balatonfoldvar.info.hu

Balatonmáriafürdő

Balatonmáriafürdő Somogy megyében a Marcali járásban található. A település gyönyörű helyen, a Balaton déli partján helyezkedik el közvetlenül a Kis-Balaton szomszédságában, ami Közép-Európa egyik legnagyobb természetes mocsaras terület, amit elképesztő madárparadicsomként tartanak számon. Nem mellesleg pedig közvetlen parti összeköttetésben van a tóval. 2016-ban 776-an éltek itt, 2021-ben viszont már 844-en.

Forrás: MTI/Varga György

Ábrahámhegy

Ábrahámhegy a Balaton északi partján fekszik, partösszeköttetésben a tóval. Badacsonytól némileg keletre található. 2016-ban még csak 554-en laktak itt, azóta viszont már 52-vel többen költöztek ide, így most már a lakosság száma meghaladja a 600-at.

Forrás: MTI/Máthé Zoltán

Mencshely

Mencshely a Balaton-felvidéki hegyek találkozásánál található Veszprém megyében. A Balaton 11 kilométerre van a településtől. 2016-ban még csak 253-an éltek itt, de most már ez majdnem negyvennel, 291 főre duzzadt.

Forrás: Mencshely hivatalos oldala

+1 Aszófő

Bár arányait tekintve összességében nem, de a 300 fölötti lakossal rendelkező Balaton környéki települések közül, a már említett Felsőörs, Pusztaszemes, Balatonmáriafürdő és Ábrahámhegy mellett, Aszófön is igencsak megugrott a lakosság száma. A településen 2016-ban 455-en éltek, most már viszont 490-en. A település az Észak-Somogyi dombvidéken fekszik, Balatonföldvártól mintegy 10 km-re. A festői település pontosan a Tihanyi-félsziget tövében fekszik.

Forrás: MTI/Máthé Zoltán

+1 Alsóörs

A csúcs lakosságszám-növelő Felsőörs mellett érdemes megemlíteni Alsóörsöt is. Itt is majd 300-al laknak többen most, mint 2016-ban. A lakosság így már itt sem az 1 700 körül mozog, hanem 2 000 fölött van. Felsőörshöz képest a Balatonnal közvetlen összeköttetésben van.