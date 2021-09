Húzós ősz vár a magyar háztulajokra: kilőttek az árak, ráfizethetsz a kényelemre

Beköszöntött az ősz, ami egyet jelent a kerti munkálatok dömpingjével. Aki másra bízná a piszkos munkát a ház körül, annak gyorsan észbe kell kapnia: ugyanis a kertgondozással foglalkozó szakemberek naptárjában vészesen fogynak a helyek. Egy cégvezető például arról mesélt a Pénzcentrumnak, hogy új ügyfeleket idén már nem is tudnak elvállalni, a honlapról pedig le kellett szedni a telefonszámot. A kertgondozást sem kerülte el a drágulás: a megkérdezett vállalkozások egytől egyig arról számoltak be, hogy az alapanyagok ára jócskán felment.

Visszafordíthatatlanul beköszöntött az ősz, ami a kertes házak tulajdonosainak egyet lejent a kerti munkálatokkal. Levélszedés, gallyazás, téliesítés - egymillió teendő. Akinek nincs ideje, ereje mindenre, vagy szimplán mással szeretné elvégeztetni a piszkos munka nagyját, az felfogad egy kertgondozással foglalkozó vállalkozót. Ám ez idén ősszel nem lesz egyszerű, ráadásul az építőanyagok drágulása ezt a szektort is elérte. A Pénzcentrum több válalkozót is megkérdezett a jelenlegi helyzetről, illetve a kilátásokról.

Mint arról Som Gergely, a Tölgyfa Kertészeti Kft. ügyvezetője beszámolt, náluk ősszel a gyepápolásra és a sövényvágásra érkezik több megrendelés az amúgy is megszokott munkálataik mellett. Viszont, mint a cégvezető elmondta, idén rengetegen keresték fel őket: annyira be vannak táblázva, hogy új ügyfeleket már nem is tudnak fogadni.

Már kizárólag meglévő, vagy korábbi ügyfeleinket szolgáljuk ki, de nekik is egyre nehezebb időpontot fixálni. A weblapunkról már a telefonszámokat is leszedtük, e-mailben azért még válaszolunk

- mesélte Som Gergely, aki szerint az alapanyagdrágulást ők is jócskán megérezték, főképpen a faanyagokét, betonét, cementét. A munkadíjak összességében kb. 20 százalékkal növekedtek, de immár a cég nem is ad fix árajánlatot a megrendelőknek, mivel szinte naponta változik az építőanyagok ára. Arra a kérdésünkre, hogy a munkaerő tekintetében mi a helyzet, a cégvezető elmondta, hogy bár sosem volt könnyű jó és képzett dolgozókat találni,

most feltűnőbb, hogy beugrósokat, alkalmi munkásokat is nehéz találni.

Hozzátette, ők több éve fix csapattal dolgoznak és nagy erőfeszítéseket tesznek az emberek megtartására.

EZ IS ÉRDEKELHET Elszálltak az építőanyagárak: napi szintű a drágulás Nizonyos építőipari alapanyagok esetében olyan drasztikus az áremelkedés az elmúlt hónapokban, hogy napi árazást vezettek be, amire húsz év óta nem volt példa.

Pest megyében nincs fizikai munkás

Az anyagárak berobbanásáról beszélt a Pénzcentrum megkeresésére Nagy Csanád is, aki a főként B2B ügyfelekkel foglalkozó Kisvakond-Park Kft. ügyvezetője. Kifejtette, 20 és 100 százalék közötti drágulás volt tapasztalható.

A munkadíjak maximum 5 százalékot emelkedtek. Ugyanakkor a béreken 15 százalék körül kellet idén emelnünk

- sorolta a cégvezető. Náluk az őszi időszakban a nagyobb ültetési munkák a jellemzőek. Folyamatos karbantartású irodaházaik és a bevásárlóközpontok pedig növénycseréket, pótlásokat rendelnek. A naptár náluk is egyre telik, elmondása szerint általábn 1,5-2 hónapra tudnak bevállalni egy-egy munkát, de ez függ annak jellegétől, volumenétől is. Emellett Nagy Csanád is arról számolt be, hogy igen nehéz új dolgozókat találni:

Nógrádból és Erdélyből érkezik a munkavállalóink 80 százaléka. Pest megyében képtelenség nehéz fizikai munkára munkaerőt találni.

Drágultak a vegyszerek, az alkatrészek

A franchise-rendszerben működő Garden Aneglsnél is megérezték a járvány hatását. Mint azt a két tulajdonos, Makai Zsuzsanna és Makai Krisztián elmondta, javarészt akkumulátoros gépparkkal dolgoznak, és a fő beszállító már jelezte, hogy az akkuknak az alapanyaghiány miatt növekedni fognak az árai.

Mivel zömében nyugat-európai gyárakban készült szerves trágya granulátumokat, műtrágyákat és növényvédőszereket használunk, így ezeket érintik a gyártóüzemekre nehezedő beszerzési kihívások, a szállítmányozási nehézségek, illetve az árfolyamingadozások egyaránt

- tették hozzá a tulajdonosok, akik szerint összességében a kertfenntartás anyagköltségei drágultak ugyan, de közel sem az építőiparhoz fogható mértékben. Ami viszont érzékelhetően drágult tavaly óta, az az idejük: mint beszámoltak róla, a kiadott árajánlatok 86 százalékát elfogadják az ügyfelek - ezeket egyébként egységesen, négyzetméteralapon kalkulálják.

Összegezve úgy érezzük, hogy régen elrugaszkodott a mi célpiacunk az árérzékenységtől és már a szolgáltatás minősége dominál. Éves díjakat tekintve 12 százalékkal járunk a tavalyi díjszabások felett.

A vállalkozás alapvetően éves szerződések keretében foglalkozik kertfenntartással, ősszel pedig jellemzően az őszi gyepkarbantartással kezdődik a megkeresések sora, majd ezt követően sokaknak a lehullott falevelek összeszedésekor jut eszükbe, hogy kertészt hívjanak, mert gépesítettség nélkül ez elég időigényes feladat hideg nyirkos időben. Ezt követik a télre való felkészülés munkálatai (dísznövények felkészítése, öntözőrendszerek téliesítése, stb.).

Arra a kérdésünkre, hogy ők milyen intervallumra tudnak munkákat bevállalni, a két tulajdonos elmondta, hogy mindig az éves előfizetéssel rendelkező ügyfelek élveznek prioritást:

Ha emellett belefér eseti megkeresés, akkor azt általában egy, maximum kettő héten belül el szoktuk végezni. Ha olyan feladatot várnak tőlünk, melynek teljesítése beláthatatlan, akkor nem hitegetünk senkit, egyszerűen őszintén beleállunk és nem vállaljuk el.

A cég egy ideje csak franchise-lehetőséget kínál az ambiciózus, és korrekt kollégáknak, akiknek végső soron saját ügyfeleik lesznek, ők csak a hátteret biztosítják a szakembereknek (szakmailag, jogilag, marketing tekintetébe, szoftveresen, stb.).