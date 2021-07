Új kedvenc városa van a dúzsgazdag magyaroknak: rengeteg luxusingatlant vesznek itt

A Duna House adatai alapján Baranya megyében az idei első félévében több mint 15,5%-kal drágultak az ingatlanárak a tavalyi esztendő azonos időszakához képest. A legtöbb és a legmagasabb árú tranzakció Pécsett realizálódott. Míg a legdrágább ingatlan 95 millió forintért kelt el a megyeszékhelyen, addig a mostani kínálatban már nem ritka a 100 millió forint feletti értékű ingatlan sem.

Budapest mellett, a nyugati régióban is már kétszámjegyű a növekedés a panelek átlagos négyzetméterárára vetítve, ami jelenleg 318.000 forint, míg a téglalakásoknál ez az összeg átlagosan 360.000 forint. A norma szerint 27 millió forintért már lehetett házat vásárolni Baranya megyében, így elmondható, hogy 2020 első félévéhez képest, közel 16%-os növekedéssel, 224 ezer forintra emelkedtek a négyzetméterárak. A megyeszékhely mellett Komlón regisztráltak élénkebb ingatlankereskedelmet a szakemberek, ám ott a vételárak nagyságrendileg a pécsiek felének felelnek meg.

Évről évre dinamikusan nőtt a kereslet, az elmúlt 10 évben például 72,92%-kal nőttek az átlagos négyzetméterárak Baranya megyében, az utóbbi két évben viszont valamelyest csökkent a volumen, ami mindössze a piaci helyzet normalizálódását idézte elő

– árulta el Hornung Áron, a pécsi Duna House egyik franchise partnere.

Míg országos szinten a potenciális vevők egyre nyitottabbak a nagyvárosok agglomerációs területei, illetve vidék felé, addig a baranyai kereslet továbbra is Pécs-fókuszú. Városon belül így nagy a mozgás, a legfőbb motiváció a nagyobb otthonba való költözés, a befektetés, valamint az első lakás vásárlása. Tapasztalataink alapján 2014-ig a panellakásokért volt nagyobb a kereslet, azután viszont a téglaotthonok váltak népszerűbbé. Becsléseink szerint a 2011-2020 közötti tranzakciók 3,7%-a irányult újépítésű ingatlanra, amelyek átlagos négyzetméterára – a tavaly év végi árszinthez képest 21%-os drágulással – ma már eléri a 575.000 forintot. Pécsett tehát az országos átlagnak megfelelő áremelkedést tapasztalhattunk az elmúlt időszakban, a közeli nagyobb településekhez – mint például Komló, Mohács vagy Szigetvár – viszonyítva viszont továbbra is nagyjából kétszeres árkülönbözet figyelhető meg.

A Duna House kínálatában a legdrágább ingatlan jelenleg egy 300.000 négyzetméteres telken található, 9 hálószobás, panorámás, napelemes luxusotthon, amelyhez vendégház, istálló és medence is tartozik. Utóbbi házrész ma már nem is számít igazi kuriózumnak, a szakértők szerint egyre keresettebbek az épített medencével rendelkező, nagyobb értékű, 80-100 millió forintos ingatlanok.

A keresletnövekedést többek között a járványhelyzetnek is köszönhetjük, hiszen az utazási korlátozások miatt felértékelődött az otthoni medence szerepe is. A pécs-mánfai komplexumot 445 millióért hirdetik jelenlegi tulajdonosai. Városhatáron belül is találunk egy közel 300 millió forintos ingatlant, ahol a 4.000 négyzetméteres telken nem csak a hathálószobás ház, hanem külön park, tó és teniszpálya is kialakításra került, valamint egy belváros felett elhelyezkedő, panorámás kastélyt is, 200 millió Ft értékben.

A bérleti díjak változása kis mértékben emelkedő volt, átlagosan pár ezer forinttal nőtt évről évre a bérleti díj összege. Adataink szerint a legtöbb, hallgatói élettől vibráló nagyvárosban átlagosan 100-135 ezer Ft között vannak a költségek havonta. Aki viszont például Pécsett kezdi meg szeptembertől tanulmányait, elég, ha „csak” havi 95.000 forinttal számol. Jó hír viszont, hogy a leendő egyetemistáknak van miből válogatniuk, jelenleg ugyanis kínálathangsúlyos az albérletpiac

– tette hozzá a baranyai albérletpiacot elemezve Hornung Áron.

Az országos értékesítési adatok szintén alátámasztják a továbbra is aktív piaci keresletet, a Duna House becslése alapján ugyanis a 2021 január-június közötti időszakban közel 83 ezer tranzakció valósult meg, ami jelentősen túlszárnyalja az elmúlt 5 év féléves eredményeit. Igaz, a júniusban 73 ponton álló keresletindex elmarad a tavalyi, koronavírusos év havi keresleti rekordjától, de a megelőző évekhez hasonló értéket mutat. Így elmondható, hogy normalizálódott a hazai ingatlanpiac, amely egyben a dráguló lakásárakat is megalapozza, szinte minden szegmensben.