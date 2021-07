Nem csak Budapesten pörög az ingatlanpiac: ezek az észak-magyarországi városok a legfelkapottabbak

Az Észak-Magyarországi régió három megyei jogú városa Miskolc, Eger Salgótarján alkotta trió a 2020-as előzetes adatok szerint is megingathatatlanul vezeti a régió lakáspiaci adás-vételi rangsorát, derült ki egy friss, szakértői összesítéséből. A térség megyei jogú városaiban a téglalakásokért 2 százalékkal kértek többet, míg a panel és családi házak ára majdnem 7 százalékot emelkedett. Eger a legdrágább, 300 ezer forintra nőtt a téglalakások négyzetméterára.

Észak-Magyarországon is pörög a lakáspiac, a KSH által közzétett 2019-es végleges és a 2020-as előzetes adatok alapján is Miskolcon, Egerben és Salgótarjánban köttetett a legtöbb tranzakció a régióban. A három város közül Miskolc emelkedik ki, ahol 2019-ben 2948 tranzakció történt. A tavalyi előzetes adatokból arra lehet következtetni, hogy 2020-ban a számok ettől kismértékben elmaradtak a településen, de a tranzakció számok tekintetében továbbra is Miskolc az első a régióban - írja közleményében az Otthon Centrum.

A középkori végvári harcok emlékét őrző, gyönyörű barokk belvárosával a hazai turizmus egyik fontos desztinációjaként ismert Egerben 2019-ben 1059, míg a nógrádi megyeszékhelyen, Salgótarjánban 689 adásvételt regisztrált a KSH. Az előzetesen közzétett adatok alapján a 2020-as érték is ekörül alakul majd, vagyis a pandémiával terhelt előző év sem hozott visszaesést a piacon. Az 5 ezer főnél nagyobb Észak-magyarországi települések esetében népesség arányosan is Salgótarján és Eger vezeti az adás-vételek számát 2019-ben 20,7 és 20,2 ezrelékkel. Ugyanakkor az 1000-5000 fős települések között a hatvani járásban található Petőfibánya emelkedett ki ezer lakosra vetített 32 ezrelékkel, ami annyit tesz, hogy 1000 lakosonként 32 adás-vétel történt a településen.

Ugyanakkor figyelmeztető, az a jövő ingatlanpiaci folyamatait befolyásoló demográfiai fejlemény, miszerint a régió szinte minden járását negatív vándorlási mérleg jellemzi. Ennek értéke általában a régió keleti felében a legrosszabb: a Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Gönci járásokban 2017-2019 közötti időszakban a vándorlási mérleg összege népesség arányosan -40 ezrelék alatt volt, vagyis ezer lakosonként ennyivel csökkent a népesség a vándorlás következtében az utolsó három évben. Számottevő vándorlási nyereség csak a Rétsági járásban volt, ahol három év alatt ezer lakosra vetítve 31 ezreléket mutatott a statisztika.

Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője elmondta, 2020-ban a Covid hatására megtorpantak az árak, azonban idén már újra kismértékű emelkedés mérhető a piacon. „A megyei jogú városokban a téglalakásokért 2 százalékkal kértek többet, míg a panel és családi házak 6,5-6,8 százalékkal magasabb áron keltek el idén az Otthon Centrum hálózat értékesítési statisztikái alapján” – ismertette a vásárlókat érintő egyik legfontosabb adatot az elemzési vezető.

Elmondta, Eger a legdrágább, Miskolc kicsivel olcsóbb, míg Salgótarján nagyon lemaradt.

Egerben a téglalakások négyzetméterára 300 ezer forint feletti, a paneleké kicsivel ez alatti, a családi házak ára pedig 250 ezer forint körül alakult az utóbbi hónapokban. Miskolcon a lakások jellemzően 250 ezer forintos négyzetméteráron keltek el, a tégla építésűek itt is valamivel magasabb, a panelek kicsit alacsonyabb fajlagos áron futnak, míg a használt családi házak négyzetmétere átlagosan 200 ezer forintot értek. Ezzel szemben Salgótarjánban 100 ezer forint körüli fajlagos áron cseréltek tulajdonost a használt ingatlanok, a lakások itt is kicsivel magasabb, a házak kicsivel alacsonyabb fajlagos árszint mellett voltak megvásárolhatóak.

A felmérés szerint Egerben 10 projektben 220, míg Miskolcon 9 projektben 500 lakás épül, míg Salgótarjánban egy projekt sem indult. A kínálati árak Miskolcon kicsivel átlag felettiek (695 ezer forint/m2), Egerben kicsivel a középérték alattiak (615 ezer Ft/m2).