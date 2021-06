Így lehet tökéletesen kényelmes az otthonod: pár egyszerű praktika

Lakóterünk igencsak felértékelődött a járvány időszak alatt, hiszen ez lett az a hely, ahol manapság a legtöbb időnket töltjük. Nem mindegy ezért, hogy életterünket csak használjuk, vagy az a kényelmünket is szolgálja. Komfortérzetünk erőteljesen hat otthoni hogylétünkre is, ezért érdemes sorra venni, mitől függ a komfortérzet és mit tehetünk saját otthonunkban, hogy ezt maximalizáljuk!

Hivatalosan az ember és az őt körülvevő zárt téri környezet közötti szubjektív kapcsolatot hívjuk komfortérzetnek. Jó tudni azonban, hogy erre nincs általános érvényű mérőszám. Ez az érzet nem mindenkire egyformán érvényes, hiszen számos körülménytől függ. Viszont vannak tényezők, amire figyelhetünk, ha komfortosan szeretnénk saját otthonunkban élni. Ebben segítenek a Wavin tanácsai.

Hőmérséklet

Komfortérzetünk egyik legfontosabb tényezője a helyiség hőmérséklete. Tévhit azonban, hogy csak egy adott hőmérsékleten, pl. 22°C-on érezhetjük a legjobban magunkat. Nincs általános érvényű fok, mivel a komfortérzet függ a környező felületek sugárzási hőmérsékletétől, ruházatunktól vagy akár a helyiségben végzett fizikai tevékenységtől is. Amire viszont érdemes figyelnünk, hogy az egyes felületek és a helyiség levegőjének hőmérséklete lehetőleg közel álljon egymáshoz, 6–8 Celsius foknál nagyobb hőmérséklet-különbség nem ideális.

Tipp a komfortérzetért:

Jó tudni, hogy 2021-től érvénybe lépő energetikai szabályozásnak megfelelően az új építésű ingatlanok energiaigényének 25%-át megújuló energiaforrásból kell fedezni! Megfelelő hőleadó rendszerekkel, mint a padlófűtés, – amelyek sugárzó módon közvetítik a hőt - a kedvező komfortérzetet alacsonyabb belső hőmérsékleten is elérhetjük, így spórolva a fűtésszámlával. Emellett keressünk olyan megoldásokat, amelyek energiatakarékos és komplex rendszert kínálnak mind a téli, mind a nyári időszakban.

Légnedvesség/páratartalom

Egy adott helyiségben a komfortérzetünket a légnedvesség is erőteljesen befolyásolhatja! A levegő csak egy bizonyos fokig képes nedvességet felvenni, legtöbbünk a 40–60% relatív légnedvességet részesíti előnyben. Törekedjünk arra, hogy ne legyen túl magas a páratartalom, hiszen az kedvezhet számos kórokozó elszaporodásának, penésznek és növeli az allergiák kialakulásának kockázatát is.

Tipp a komfortérzetért:

A levegő páratartalma befolyásolja hőérzetünket is: magasabb páratartalmú levegőt melegebbnek, alacsonyabb páratartalmút hűvösebbnek érzünk. Ennek tudatában optimalizáljuk környezetünk levegőjének minőségét.

Légmozgás

Elsőre talán nem egyértelmű, de a légmozgás, más néven légsebesség szintén befolyásolja komfortérzetünket! A lakásokban, a zárt ajtók és ablakok mellett is van légáramlás, amely ha nem haladja meg a 0,15 m/s sebességet, akkor nem érzékeljük. A túl intenzív légsebesség viszont huzatot okoz, amely nemcsak zavaró, de hosszabb távon egészségkárosító is lehet. Egy klíma is tud kellemetlen huzatot létrehozni, bánjunk csínján vele. Minél egyenletesebb a légmozgás, annál hosszabb ideig érezzük a lakóterünket komfortosnak!

Tipp a komfortérzetért:

A tiszta levegő biztosítását legegyszerűbben szellőztetéssel oldhatjuk meg; egy kb. 75 m3-es helyiségben 15 perc alatt teljes levegőcserét érhetünk el, tágra nyitott ablakok mellett. Ahhoz pedig, hogy a huzat jelenségeket minimalizáljuk, érdemes modern felületfűtési-, és hűtési rendszereket választani, ahol kisebb a hőáramlás, egységesebb a hőeloszlás és nincs porkavarás sem.

Zaj

Mindannyian megéltünk már számos olyan háttérzajt, ami megakadályozott minket a koncentrációban, a munkában, vagy rontotta közérzetünket. Ha túlságosan magas a zajártalom otthonunkban, egyszerűen nem érezzük magunkat jól a bőrünkben. És a zaj alattomosan hat, mert egészségkárosító hatása közvetlenül nehezen mutatható ki. A zaj zavaró hatását a viselkedésünk változásán mérhetjük le legkönnyebben: tudatosan vagy öntudatlanul szokásaink megváltoztatásával is védekezünk a minket ért zaj ellen.

Tipp a komfortérzetért:

Vizsgáljuk meg a háztartási gépeinket, ha tudjuk, cseréljük energia- és zajkímélőbb eszközökre. Nemcsak a látható (pl. klíma), de nem látható zajokra is érdemes figyelnünk! Gondolta volna, hogy már lefolyórendszerekből is létezik zajcsökkentett változat? Ha új házba költözünk, ideális, ha már a 0. ponttól zaj-csökkentett technológiákban gondolkodunk.

Megvilágítás

Akár természetes, akár mesterséges, vizuális komfortunk egyik leginkább befolyásoló tényezője a fény! Annak látványa, erőssége, harmóniája egyértelműen befolyásolja elégedettségünket. Otthonunk megfelelő világítása lényegesen módosíthat a helyiségek térérzetén és használhatóságán is, ami tovább erősítheti otthoni komfortérzetünket.

Tipp a komfortérzetért:

Mivel otthonunkat, e falakkal határolt környezetet csak rövid időre teszi világossá a természetes fény, így érdemes akár szakember, például lakberendező segítségét kérni, aki segít egy ideális világítás-tervet összeállítani.

A komfortunkat befolyásoló tényezők ismeretével, életminőségünket befolyásoló, tudatos döntésekkel, akár jól megválasztott építészeti megoldásokkal magunk is sokat tehetünk azért, hogy otthonunkban maximalizáljuk komfortérzetünket, azaz a legtöbbet hozzuk ki az otthonlétből!