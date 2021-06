300 ezer magyar család táncol a szakadék szélén: brutális csapást szenvedtek el a világjárványtól

Óriási különbségek vannak az Európai Unióban az egyszülős családok arányait tekintve. Svédországban például 10-ből majd minden 4. család ilyen, miközben a lista másik végén lévő Horvátországban a gyermekes családok közül csupán 5 (!) százaléknyi olyan, ahol egy szülő neveli a gyereket vagy gyerekeket. Magyarország az EU-s lista középmezőnyében helyezkedik el, de még ez is azt jelenti, hogy a koronavírus-világjárvány legnehezebb időszakaiban körülbelül 300 000 magyar család élete nehezedett meg eddig soha nem látott mértékben.

Az elmúlt egy év a pandémia miatt számos dolgozó szülőnek jelentett eddig még soha nem látott kihívást. A munkát és a magánéletet nehéz volt összeegyeztetni, sok szülő ragadt home office-ban, miközben a gyerekek is digitálisan tanultak. A kialakult helyzet pedig még felfokozottabb volt azoknál a családoknál, ahol csupán egy szülő neveli gyereket/gyerekeket.

2020-ban pedig bőven akadtak ilyen családok: az EU-ban összesen 195,4 millió háztartás van, aminek csaknem egyharmadában (29%) van gyermek is. Ezeknek a gyermekes háztartásoknak pedig körülbelül 7 százaléka (7,8 millió háztartás) olyan, amiben a szülő egyedülálló - derült ki az Eurostat friss kiadványából.

Jelentős eltérés az egyszülős háztartások számában

A statisztikákból jól látszik az is, hogy az Európai Unióban jelentős eltérések mutatkoznak az egyszülős családok arányát illetően. Ahogy a statisztikákból látszik, magasan Svédországban van a legtöbb olyan gyermekes család, ahol már csak egyetlen szülő neveli a gyerekeket. Ott, az összes gyermekes család 34 százaléka ilyen. Szintén nagyon magas az arány Dániában (29%) és Észtországban (28%) is, ahogy a Baltikum másik két országában, Lettországban és Litvániában is (25-25%).

Ezzel kontrasztban, Horvátországban például csupán a gyermekes családok 5 százaléka volt olyan, ahol egy szülő nevelte e gyereket/gyerekeket. Ez majd a heted annak, mint amit Svédországban tapasztalni. Hasonlóan kevés egyszülős család volt még Romániában (7%) és Finnországban (8%) is. Ahogy az ilyen családok aránya nem érte el a 10 százalékot (9%) még Görögországban, Szlovákiában, Máltán, Lengyelországban, Spanyolországban és Szlovéniában sem.

Ahogy az európai adatokból látszik, Magyarország az egyszülős családokat tekintve a középmezőnyben helyezkedik el. A gyermekes családokon belül idehaza az egyszülősök aránya 12 százalékon látszik állandósulni az elmúlt években. Ez pedig a gyakorlatban annyit jelent, hogy idehaza a közel 2,7 milliós családháztartásból

mintegy 324 000 számít egyszülősnek.

Körülbelül ennyi családnak volt tehát kiemelten nehéz a pandémiás időszak, amiről egyébként még március Nagy Anna, az Egyszülős Központ elnöke úgy nyilatkozott:

az egyszülős családok helyzete jóval nehezebb, ezért a központ tartós élelmiszerekkel, tanszerekkel és laptopokkal is segíti a családokat.

Mindezt azzal kapcsolatban hangoztatta, hogy a járvány lezárásokkal teli időszakában a központ felé jóval több segítségkérés érkezett, mint a korábbi időkben.