10 kistestű kutyafajta, amelyek tökéletesek depresszió ellen

Ahogy egyre rövidebbek a nappalok, az ember hajlamos begubózni. A járványhelyzet súlyosbodása sem segít ezen, ráadásul sokan élnek egyedül is, ami csak ronthat a téli depresszión. Viszont bizonyított, hogy egy házi kedvenc rengeteget tehet a rosszkedv ellen, ráadásul - főként ha kutyáról van szó - még kimozdulásra is sarkall, hiszen meg kell sétáltatni. Sokan vágynak is kutyusra, viszont visszatartja őket, hogy túl kicsi lakásukba nincs egy állat számára már hely. A Pénzcentrum most összegyűjtötte azokat a fajtákat, amelyek remekül elvannak pár négyzetméteren is - és ideális társak lehetne a téli időszakban, még a második hulláma magányán is segíthetnek.

Közeledik a tél, vele együtt a téli depresszió, ráadásul a járvány második hullámának tetőzése is már csak idő kérdése. A karanténidőszakban sokan panaszkodtak magányra, depresszióra, amin az sem segített, hogy a négy fal között kényszerültek dolgozni is, tehát nem nagyon mozdultak ki. Mindkét helyzetre megoldás lehet egy házikedvenc beszerzése: űzi a magányt, vigaszt nyújt a depire, és mivel sétáltatni kell, a kimozdulásról is gondoskodik. Főleg télen fontos, hogy ne hagyjunk fel a mozgással.

Nem minden kutyát érdemes azonban minigarzonban, kis lakásban tartani, hiszen fajtánként eltérő a mozgás- és térigényük. Általában a törpe fajtákkal nem lehet mellényúlni, de azok közt is van, amelyiknek vadászkutyavér csörgedezik az ereiben, és ha nem mozognak eleget, szétkapják a lakást. Mutatjuk a listát, amiről választva nem nyúlhat mellé senki.

1. Bichon Frise

A Bichonok amellett, hogy nagyon kedves kisállatok, akik mindig felvidítják az ember hipoallergének és még okosak is. Gyorsan tanulnak, így pikkpakk szobatisztaságra lehet szoktatni őket. Rettentő játékosak, viszont kis helyen is jól érzik magukat. Nem is nőnek nagyra, egy kis hátizsákban felnőtt korukban is bőven elférnek.

2. Francia Bulldog

Ez a fajta nagyon divatos manapság, hódítanak a nagy füleikkel. Egy gyors séta naponta kielégíti a mozgásigényüket, és nagyon ritkán ugatnak - úgyhogy nem kell tartani a szomszédok zaklatásától sem, ha francia bulldogot választ valaki.

3. Mopsz

Szintén nagy kedvenc manapság ez a kis jószág, ami annyira csúnya, hogy az már szép. A mopszok huncut kutyusok, odavannak a nasiért - cserébe viszont lusták, emiatt hízékonyak.

4. Spániel / Cavalier King Charles

Ez a spánielfajta tipikus öleb, imádja ha simogatják, dédelgetik. Mivel a bichon frisehez hasonlóan szintén nagyon kicsike marad, a sétaigénye sem lesz idővel nagyobb. Nem csak Szex és New York rajongóknak ajánlott.

5. Bulldog

Kigyúrt kinézete ellenére a bulldogok nagyon is szeretnek a kanapén dögleni. Barátságos és hűséges, beéri kisebb sétákkal, mint a nagytestű rokonai.

6. Havannai Pincs

A bichon-család legnagyobb termetűbb tagja, azonban nagyjából maximum így is 6 kilós marad, és maximum 35 centis lesz a marmagassága felnőtt korában.Szívesen sétálnak, de a belváros bőven elég nekik, és jól elvannak a kanapén is. Szórakoztató társak, viszont a szűrük ápolására valamivel nagyobb figyelmet kell fordítani, mint pl. egy bulldognak.

7. Si-cu

Eredetileg a kínai palotában szolgáltak kísérőebként és házőrzőként. Nagyon jól kijönnek kis gyerekekkel és más állatokkal. A szőre viszont rendszeres ápolást igények.

8. Boston Terrier



Kedvelt rövidszőrű szobakutya fajta. A beceneve "amerikai úriember", könnyen taníthatható, játékos, humoros kutyus. A francia bulldoghoz hasonlóan ritkán hallatják a hangjukat (a szomszédok örömére).

9. Máltai Selyemkutya



Ez a fajta társkutyának született: jólnevelt, játékos és bájos. Bár hosszú a szőrük, szerencsére ritkán hullatják, és rengeteg fazon jól áll nekik.

10. Német Spicc (középspicc)

Bohém, rókaszerű kinézetével a kisebb termetű spicc vidám társaság a kis lakásokban is. Könnyen taníhatók, nem agresszívek vagy félősek, de a gazdihoz ragaszkodnak. Idegenekkl bizalmatlanok. Hátrányuk, hogy kissé ugatósak.

(Via: GH)

Címlapkép: Getty Images