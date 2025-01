Ilyen nincs: 5 milliós négyzetméteráron árulják majd ezeket a pesti lakásokat, mégis kinek?

A Mini-Dubajként indult, de Grand Budapestre keresztelt nagyszabású ingatlanfejlesztés keretében egy vadonatúj városrész nő ki a földből, ahol a megszokottnál magasabb társasházak is épülhetnek. Egyelőre nem tudni, pontosan hány lakás épül majd, de a magasépítés költségei és az addig várható építőipari drágulás miatt 4-5 millió forintos négyzetméterárakkal is találkozhatnak a vevők, amikor pár év múlva piacra kerülnek az épülő lakások.

Eldőlt, hogy nagyszabású ingatlanfejlesztés indulhat a következő években a rákosrendezői rozsdaövezetben. A jelenlegi információk szerint az egyesült arab emírségekbeli Eagle Hills ingatlanfejlesztő vállalat közel 51 milliárd forintért veszi meg a területet, amelyen a tervek szerint 5 milliárd euró, azaz több mint 2000 milliárd forint értékű beruházást tervez. A fejlesztés jelentős hatással lehet a lakáspiacra is – derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből, amely a környéken jelenleg eladásra szánt lakóingatlanárait is bemutatja.

A Mini-Dubajként indult, de hivatalosan Grand Budapest névre keresztelt beruházás keretében csak a következő években indulhat el az első épületek kivitelezése, de azt követően a következő másfél évtizedben folyamatosak lehetnek az építkezések A beruházó 100 hektár hasznosításával számol, amiből 30-40 hektáron parkokat és közterületeket tervez.

Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy az új városrész nem lesz túlzsúfolt. Ennek viszont az lesz az ára, hogy épületek nem oldalirányba, hanem felfelé terjeszkedhetnek. A projekten belül akár 250-500 méteres felhőkarcolók elhelyezésére is lehetőség nyílik. Ez a magasság a főváros legmagasabb épületének számító 143 méteres Mol Campusnak a duplája és triplája is lehet.”

– mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

4-5 milliós négyzetméterárak is elképzelhetők

A portál szakértője hozzátette, hogy egyelőre nem tudni, pontosan mikor és hány lakás épül majd, de a mostanihoz képest jóval magasabb árakkal lehet számolni. Egyrészt az új lakások leghamarabb 2-3 év múlva kerülhetnek piacra, a kivitelezés pedig a következő 5 évben biztosan nem ér véget. Addig pedig árnövekedéssel lehet számolni mind a lakáspiacon mind pedig az építőiparban. Másrészt a magasépítés jelentős költségei szó szerint beépülnek majd az árakba.

A mostani kilátások alapján a négyzetméterárak elérhetik 4-5 millió forintot, de addig még rengeteg tényező változhat. Mindenesetre ez az összeg nem számít kiugrónak, hiszen ma is vannak olyan új építésű budapesti lakóingatlanok, amelyeknél ennél magasabb a négyzetméterár.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Beindulhat a spekuláció

„Bár a Grand Budapest projekt kapcsán számos kérdés még nyitott, de a környék lakáspiacán a spekuláció miatti élénkülés szinte azonnal beindulhat. Részben azért, mert az állam jelentős infrastruktúrafejlesztést vállalt a terület eladásával párhuzamosan. Bicikliutak épülhetnek, parkosítással fedik be a vasúti pályát, továbbá meghosszabbítják az 1-es metró vonalát. Ezek a tervezett fejlesztések pedig nagyon gyorsan megjelenhetnek a környékbeli lakásárakban is. A környék lakásárainak emelkedéséhez továbbá az is hozzájárulhat, hogy az új városrészben irodák, kereskedelmi és szolgáltató egységek is épülhetnek, amelyek eredményeként vonzó lokáció lesz az új városrész, ezért sokan költözhetnek oda” - fogalmazott Balogh László. Mindez a környékbeli használt és új lakások árát is befolyásolja majd. A Rákosrendező közelében található XIII. és XIV. kerületi lakások árai ezért valamivel gyorsabban emelkedhetnek a következő években a budapesti átlagnál.

Az ingatlan.com legfrissebb adatai szerint a XIII. kerület érintett részein a használt lakások átlagos négyzetméterára meghaladja az egymillió forintot, az újaké pedig 1,5 millió forint.

A XIV. kerületi oldalon a Grand Budapest-közeli részeken a használt lakásokat majdnem 1,1 millió forintos négyzetméteráron kínálják eladásra. Miközben az újaknál 1,3 millió forinttal lehet számolni. Rákosfalván a használt lakásoknál 1 millió forint, Alsórákoson pedig 1,1 millió forint jelenleg az átlagos négyzetméterár.