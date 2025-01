Bombariadó a magyar iskolákban: 5 évet is kaphat az elkövető

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ma reggel több magyarországi állami iskolában bombariadó miatt állt le az oktatás, és bár a tanítás lassan újraindul, továbbra sem tudni, hogy valódi fenyegetésről van-e szó, vagy csupán félelemkeltő szándékról. Akárhogy is, a hatóságok komolyan veszik az ügyet, hiszen a köznyugalom megzavarása is súlyos bűncselekmény. A Büntető Törvénykönyv értelmében az ilyen fenyegetések akár öt év szabadságvesztéssel is járhatnak.

Ma reggel bombariadó volt több magyarországi állami iskolában. Orbán Viktor forródróton van a belügyminiszterrel, de egyelőre nem sokat tudni. Vannak hírek fenyegető levélről, ahogy arról is, hogy egyre több intézményben azért szépen lassan újraindul a tanítás. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Egyelőre tehát nem tudni, hogy valósak-e a fenyegetések, azaz hogy tényleg van-e bomba valamilen iskolában, vagy ez inkább csak a félelemkeltést célozza. Annyi bizonyos, hogyha utóbbi, akkor is nagyon komoly bűncselekményről van szó. A Btk. 338 paragrafusa szerint ugyanis aki a köznyugalom megzavarására alkalmas olyan valótlan tényt állít, híresztel, vagy azt a látszatot kelti, hogy közveszéllyel járó esemény bekövetkezése fenyeget, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Viszont a büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a közveszéllyel fenyegetés a köznyugalmat súlyosan megzavarta. Érdemes kiemelni, hogy A bűncselekmény elkövetésének további feltétele, hogy az elkövető állítása, híresztelése a közveszéllyel járó esemény bekövetkezésére vonatkozzon és alkalmas legyen a köznyugalom megzavarására. A köznyugalom megzavarása kapcsán ki kell emelnünk, hogy annyiban különbözik pl. a hatósági rendelkezés elleni uszítástól, hogy nem csak annak formája, vagyis az elkövetés módja, hanem maga a közlés tartalma is lehet olyan, ami a köznyugalom megzavarására való alkalmasságot eredményezi, pl. bombariadó bejelentése.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK