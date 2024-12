Havi 100 ezernél is többet kapsz, ha ebbe fekteted a diplomád: sok helyen havi 1 munkanap is elég

Rengeteg diák készül idén tavasszal lediplomázni, az ezt megelőző időszakban pedig sokukban gyakran felmerül a kérdés: hogyan tovább? A munkaerőpiacon érdekes kettősség figyelhető meg. Míg a munkáltatók közül sokan munkaerőhiánnyal küzdenek, mert nehezen találnak megfelelő jelölteket, addig sok álláskereső is küszködik, és hosszú ideig nem talál magának ideális munkát. Azok pedig, akik dolgoznak, gyakran „passzív álláskeresőként” figyelik a lehetőségeket, mert valamiért nem elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel. Szerencsére a versenyszférán kívül azonban léteznek más alternatívák is. Ha egy friss diplomás érdeklődik az akadémiai világ iránt, szívesen elmélyedne egy adott tudományterületben, és szereti a változatosságot, akkor a doktori képzés remek lehetőség lehet számára.

A Pénzcentrumon rendszeresen foglalkozunk a közoktatáson túlmutató oktatási kérdésekkel is, így az egyetemek világa is gyakran terítékre kerül. A közelmúltban részletesen beszámoltunk arról, melyek azok az igazán zsebbenyúlós önköltséges képzések, amelyek bár sokak érdeklődését felkeltik, csak kevesen engedhetik meg maguknak. Emellett arról is írtunk, hogyan építhet karriert, és mennyi pénzt kereshet az, aki az alapképzések kevésbé ismert változatát, a duális képzést választja.

Most pedig egy újabb lehetőséget mutatunk be a friss, már mesterdiplomával rendelkezők számára: a doktori képzést. Bár a munkaerőpiacon kettős helyzet alakult ki – a munkaadók nehezen találnak megfelelő jelölteket, míg sok álláskereső nem talál ideális munkát –, a doktori képzés jó alternatíva lehet azoknak, akik nemzetközi tapasztalatra és kapcsolatokra vágynak, valamint elmélyülnének egy adott területen.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a doktori képzés semmiképpen sem vált ki egy teljes állást a pályakezdők számára. Keresetkiegészítésként viszont hasznos lehet azoknak, akik bírják a terhelést, hiszen egy PhD diploma komoly elköteleződést igényel. Aki pedig nem veszi komolyan, könnyen az egyetem kapuin kívül találhatja magát. Lássuk, miről is van szó!

Lassul a karrier építése, csökken a függetlenedési esély

Ahogy arról korábban már többször is írtunk, Magyarországon egyre nagyobb arányt képviselnek a 19-29 éves korosztályban azok, akik jelenleg a szülőkkel élnek, de bizonytalanok abban, mikor fognak elköltözni onnan. Úgy tűnik, ezt a folyamatot sajnos egy doktori képzésbe való belevágás nem feltétlenül segíti elő. Mint korábban kiderült, a PhD-hallgatók jelentős része csak akkor képes megszerezni a fokozatot, ha a képzés ideje alatt családi támogatásra is számíthat – írta korábban az eduline.

Ráadásul

A doktori képzésben résztvevők közel fele fokozat nélkül hagyja el a rendszert, ami részben az alacsony ösztöndíjakra vezethető vissza.

Az élelmiszermérnök doktori képzésen például jelenleg is sok hallgató anyagi nehézségek miatt kényszerül félbehagyni a tanulmányait, és csak azok tudják befejezni, akik családi vagy párkapcsolati segítséget kapnak.

Így alakulnak a jogszabályok alapján a doktori képzés ösztöndíjai

Az első két évben: bruttó 1 680 000 Ft/év

A második két évben: bruttó 2 160 000 Ft/év

Ez havi bruttó 140 ezer forintot jelent az első szakaszban, míg a másodikban bruttó 180 ezer forintot, ami azért manapság fájdalmasan kevés a havi megélhetéshez

Az alacsony juttatások mellett sokszor a kutatáshoz szükséges eszközök javítására sincs elegendő forrás, ami tovább nehezíti a hallgatók munkáját. Előfordulhat például, hogy egy fontos laborberendezés meghibásodása miatt nem tudnak folytatni egy projektet, mert nincs pénz a javításra.

Az egyetemek és a diákok inkább csak nehezítik egymás életét, mintsem segítenék azt

Az anyagi gondok mellett sokan személyes okokból is feladják a képzést: megváltozott családi helyzet, a terhelés alábecslése vagy túlzott oktatási és adminisztratív feladatok miatt.

Nemcsak a hallgatók, hanem az egyetemi dolgozók is alacsony bérekkel szembesülnek. Az eduline beszámolója szerint februárban az ELTE több mint ezer dolgozója követelte nyílt levélben a tisztességes bérezéshez szükséges források biztosítását, hangsúlyozva, hogy a magas színvonalú oktatás és kutatás feltételei nem adottak.

Ettől függetlenül nincs ok a riadalomra

A legtöbb PhD-hallgató ugyanis nem kizárólag az ösztöndíjból él: szinte mindannyian rendelkeznek teljes vagy részmunkaidős állással. Sokan kutatóintézetekben, elemzőként vagy olyan projektekben dolgoznak, amelyek szorosan kapcsolódnak a doktori képzésben végzett kutatásaikhoz. Emellett fontos előny, hogy bizonyos követelmények teljesítése után a doktoranduszok teljes jogú oktatókká válhatnak az adott intézményben. Az oktatási tevékenységért járó díjazás további bevételi forrást jelent, miközben a hallgatók szakmailag is fejlődhetnek az oktatói szerepben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nem árt azonban körültekintően megválasztani azt az intézményt, ahol a korábbi diplomák által megszerzett, valamint a doktori képzés során elmélyített tudást kamatoztatni szeretnénk, a hazai akadémiai szféra ugyanis meglehetősen hektikus: míg egyes helyeken csupán jelképes, gyakornoki szintű bérezést kínálnak, amely jelentősen elmarad még a minimálbértől is, addig máshol versenyképes fizetést biztosítanak, és aktívan támogatják a hallgatók doktori előrehaladását.

Sokan bízhatnak az ösztöndíjakban is

A legelszántabbak számára a doktori ösztöndíjak is komoly lehetőséget jelentenek. Bár a PhD-hallgatók száma alacsony, relatíve sok elérhető ösztöndíj létezik, amelyek kifejezetten a kiemelkedő teljesítményű hallgatókat támogatják. Minden egyetem és doktori iskola rendelkezik saját intézményi ösztöndíjakkal, amelyek az alap bruttó 140 000 forintos havi juttatáson túl további anyagi forrást biztosíthatnak.

Így ha valaki bent tud maradni tartósabb ideig egy doktori képzésben, akkor jó eséllyel legalább valamelyik képzési ciklusban el fogja nyerni ezt az intézményi ösztöndíjat.

Ezek a kiegészítő ösztöndíjak egyébként már versenyképesebb jövedelmet nyújtanak, és lehetőséget adnak arra, hogy a hallgatók még inkább a kutatásaikra és szakmai fejlődésükre koncentrálhassanak. Érdemes tehát utánajárni az adott intézmény által kínált lehetőségeknek, hiszen megfelelő elhivatottsággal és teljesítménnyel a doktori ösztöndíjak is jelentős anyagi támogatást nyújthatnak.

A doktori képzés vonzóbbá és eredményesebbé tétele érdekében új ösztöndíjat alapított a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Kiegészítő Doktori Ösztöndíj címen. Ennek keretében az egyetem a jogszabály szerinti doktorandusz ösztöndíjat egészíti ki havi 300 000 forint összegre azon doktoranduszok esetében, akik nem állnak napi 8 órás munkavégzésre irányuló jogviszonyban és a további pályázati feltételeknek is megfelelnek

- számolt be róla a honlapján a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem.

Az elnyeréséhez az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

doktori tanulmányait nappali munkarendben, állami ösztöndíjas finanszírozási formában, magyar vagy angol nyelvű képzésben folytatja,

aktív doktorandusz hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,

nem áll napi 8 órás munkavégzésre irányuló jogviszonyban a PhD ösztöndíja mellett,

kutatómunkáját a MATE valamelyik intézetében végzi, az Egyetem oktatójának/kutatójának témavezetésével vagy társtémavezetésével,

kutatómunkáját intézeti elvárás szerint – az adott doktori iskola tanácsa által jóváhagyott kutatási terv alapján – végzi, és

nem részesül a Kooperatív Doktori Program ösztöndíjában.

Hasonlóan kedvező lehetőségeket kínál a Corvinus Egyetemen futó Kooperatív Doktori Program. Mint honlapjukon írják:

A 2024/2025-ös pályázati időszaktól kezdődően az intézmény korábbi kiválóságai programjai együttesen Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) néven futnak tovább, valamint ennek részeként Kooperatív Doktori Program néven, amely a felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatokat foglalja magában.

A hallgatók, doktorhallgatók, fiatal oktató-kutatók támogatott célcsoporttól függően – 125.000 – 250.000 forint/hó nettó alaptámogatásban részesülnek, míg az intézményi ösztöndíjban részesülő doktorhallgatók 400.000 forint/hó nettó támogatásban részesülnek.