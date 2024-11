Így mondhatsz nemet a csóró egyetemi évekre: ha itt tanulsz, havi fizetés és biztos elhelyezkedés vár

Borbándi Dániel Link a vágólapra másolva

Bár sokak számára Magyarországon még ma is ismeretlen fogalomnak számítanak a duális képzések, az ebben a rendszerben részt vevő diákok akár 170 ezer forintot is kereshetnek havonta, miközben komoly szakmai tapasztalatot gyűjtenek, és ezzel jelentős előnybe kerülnek a munkaerőpiacon a hagyományos rendszerben tanuló társaikkal szemben. Bár ez a lehetőség manapság egyre több fiatal figyelmét kelti fel, összességében mégis alacsony a résztvevők aránya ahhoz képest, hogy milyen sok munkahely ajánl parnerséget a magyarországi egyetemekenek. Ebben a cikkben bemutatjuk a duális képzések előnyeit és azt, hogy miért lehet ez a képzési forma hosszú távon is előnyös választás a magyar fiatalok számára.

A Pénzcentrum hetente foglalkozik oktatási és munkaerőpiaci témákkal, sok esetben arról, hogy milyen tudással mennyit lehet keresni, és melyek a legpiacképesebb szakmák. Most a duális képzést vesszük górcső alá, amely egyszerre kínál stabil jövedelmet és biztosít valós, piacképes munkahelyi gyakorlatot. Azoknak a fiataloknak, akik már tanulmányaik alatt szeretnének munkatapasztalatot gyűjteni, és az egyetemi évek végeztével azonnal elhelyezkedni a munkaerőpiacon, ez a képzés különösen ideális lehet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kik jelentkezhetnek és mivel jára képzés? A felvi.hu szerint felsőfokú duális képzés alap- és mesterképzési szakokon is folytatható. Ide tartoznak többek között a műszaki, az informatikai, az agrár-, a természettudományi, a gazdaságtudományi és az egészségtudományi (többnyire gyakorlatigényes) szakok, valamint a szociális munka és a diakónia alapképzési szakok. A duális képzésben az elméleti oktatás egy felsőoktatási intézményben, a gyakorlati képzés pedig ezzel párhuzamosan egy szakmai gyakorlóhelyen (partnerszervezetnél) történik. A duális képzésben részt vevő hallgató a felsőoktatási tanulmányai mellett vállalja, hogy egy minősített szakmai gyakorlóhelyen a képzési idő alatt gyakorlatot végez. Ennek eredményeként munkatapasztalatot szerez, a szakmai kompetenciáit pedig már a képzés alatt megerősíti. A szakmai gyakorlóhelynek rendelkeznie kell a gyakorlati képzésre vonatkozó, a felsőoktatási intézménnyel közösen kialakított Egyeztetett Duális Képzési Programmal (EDKP). A szakmai gyakorlóhely az EDKP alapján a saját igényei szerint képzi a hallgatókat, és profiljának megfelelően támogatja, gyakorlati ismeretekkel bővíti, kiegészíti a hallgatók felsőoktatási intézményi képzését. Ezáltal kineveli jövőbeli munkatársait, akik a diplomájuk megszerzését követően azonnal teljes értékű munkavállalók lehetnek. Miért érdemes a duális képzést választani? Havi fizetés A felsőfokú duális képzés megkezdéséhez a sikeres felsőoktatási felvételi mellett arra is szükség van, hogy egy partnerszervezet (vállalat) hallgatói munkaszerződést kössön a jelentkezővel. A munkaszerződés alapján a hallgatónak a duális képzés teljes idejére – mind a gyakorlati, mind az elméleti periódusok alatt – havi fizetés jár. A fizetés legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 65 százaléka. Modern vállalati környezet, versenyképes tudás a szakmai gyakorlóhellyel szemben fontos elvárás, hogy megfeleljen a gyakorlati munka oktatásával kapcsolatos technológiai követelményeknek, rendelkezzen a szükséges gépekkel, eszközökkel és segédanyagokkal. A versenyképes gyakorlati tudást tapasztalt, szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek (mentorok) adják át. A duális képzésben részt vevő hallgató nem marad le felsőoktatási tanulmányaiban sem, hiszen az elméleti kurzusokon évfolyamtársaival együtt vesz részt, ugyanazokat a tárgyakat tanulja, és azonos vizsgakövetelményeknek kell megfelelnie. Nagyobb elhelyezkedési esély A szakmai gyakorlóhely a saját igényeinek megfelelően, a felsőoktatási intézménnyel egyeztetett program alapján képezi a hallgatóit. Így kineveli a jövőbeli munkavállalóit, akik a diploma megszerzését követően azonnal teljes értékű munkavállalók lehetnek. A jelentkezés menete Jelentkezés a felsőoktatási intézményhez Amennyiben a jelentkező duális képzésben kívánja folytatni tanulmányait, akkor a felvételi eljárás során duális képzési lehetőséget biztosító képzésre kell jelentkeznie. A duális képzési formában is indítható szakokat az Oktatási Hivatalnál regisztráltatott duális képzési megállapodások nyilvántartásában lehet ellenőrizni. Jelentkezés a szakmai gyakorlóhellyel A felsőoktatási intézményekkel együttműködő szakmai gyakorlóhelyek előzetes jelentkezést hirdetnek azok számára, akik a duális képzésükben részt kívánnak venni. A jelentkezők meghallgatása a képzés megkezdését megelőzően, általános felvételi eljárás esetén jellemzően a január és július közötti időszakban történik, de van, hogy arra a felsőoktatási intézmény felvételi döntését követően kerül sor. A felhívás közzétételi helye jellemzően a szakmai gyakorlóhelyek és/vagy a felsőoktatási intézmények honlapja. A felhívás többek között az alábbi adatokat tartalmazhatja: a szakmai gyakorlóhely neve, címe

a duális képzési szakterület rövid bemutatása

a jelentkezés módja és határideje

felvehető hallgatók létszáma A leendő hallgatók kiválasztásáról a szakmai gyakorlóhelyek saját szempontjaik alapján, önállóan döntenek. Az interjún a jelentkezők gyakorlati jártassága, szakmai érdeklődése, motivációja, elkötelezettsége, valamint nyelvtudása mérhető fel. A szakmai gyakorlóhely a felsőoktatási felvételi eljárásban legkésőbb a jelentkezési sorrend módosításának határidejét három nappal megelőzően tájékoztatja a jelentkezőket a kiválasztás eredményéről. Ha a kiválasztási eljárás a felvételi döntést követően kezdődik meg, akkor a szakmai gyakorlóhely a jelentkezőket őszi félévben szeptember 30-át, tavaszi félévben február 28-át legkésőbb hét nappal megelőzően értesíti. Mennyire lehet jól keresni a duális képzésben? Ha figyelembe vesszük, hogy a diákok itt még mindig "főállásban" tanulók, a cégeknél pedig csak meghatározott időpontokban szakmai gyakorlaton vesznek részt, akkor egészen jó bért kaphatnak azok a diákok, akik duális képzésben tanulnak szakmát. (x) Az Innovatív Képzéstámogató Központ honlapja szerint a duális képzés egy olyan középfokú szakképzési forma, amelyben a diák úgy jár iskolába, hogy közben a szakirányú oktatást biztosító vállalatnál a tanuló gyakorlatot szerez, megismeri a vállalati kultúrát és versenyképes tudással és gyakorlattal lép a munkaerőpiacra a tanulmányai befejezése után A diák a munkájáért fizetést is kap, amelynek összege nem lehet kevesebb 100 ezer forintnál, de elérheti a 170 ezer forintot is havonta a 2024-ben. Az Innovációs Központ oldalán ugyanakkor két fontos dologra is felhívják a figyelmet a duális képzések anyagi részleteivel kapcsolatban. Az egyik, nagyon fontos dolog, hogy személyi jövedelem adó nem, társadalombiztosítás ugyanakkor az itt megkeresett munkabérből is levonásra kerül. A másik lényeges dolog, hogy azok a diákok, akik duális képzésben vesznek részt, felsőoktatási ösztöndíjra nem lehetnek jogosultak. De mint azt a legtöbb egyetemista tudja, ez az ösztöndíj egyébként is néhány ezer forinttól a legkirívóbb esetekben is csak 50-60 ezer forintig terjedhet. Ráadásul az összeg, sőt, maga a jogosultság is rengeteg tényezőtől függ, éppen ezért még jó teljesítmény esetén sem garantált. Egyértelműnek tűnik tehát, hogy azok a diákok, akik az akadémiaival szemben a szakmai és az anyagi előrehaladást részesítik előnyben, azoknak a duális képzés a jobb választás. A munkaerőpiac is elképesztő mértékben profitál ebből a rendszerből A duális képzés számos előnnyel jár. Mint ahogy azt fentebb már említettük, a diák a képzés alatt részt vesz a vállalati projektekben és ezáltal megismeri a vállalat által alkalmazott technológiákat és a gyakorlati tudását az elméleti tudás számonkérésében is kamatoztathatja. Ugyanakkor, (ahogy azt az Innovatív Képzéstámogató Központ oldalán is kiemelték) A duális képzés ugyanakkor a vállalat számára is, mert a diákok bevonásával képes lesz kompetens és már tapasztalt szakembert alkalmazni a későbbiekben. A középiskolákból a munkaerőpiacra kikerült álláskeresők legtöbben azzal a problémával szembesülnek, hogy a vállalatok fiatal, ugyanakkor szakmai tapasztalattal már rendelkező munkavállalókat keresnek. Az általános szakmai gyakorlat alatt megszerzett tapasztalat kevés, míg a duális képzésben már biztosított a 2-3 éves tapasztalatszerzés, amellyel nagyobb az elhelyezkedés esélye is. Sok esetben a duális képzésben részt vevő vállalat szívesebben foglalkoztatja azokat, akiket a duális képzési idő alatt már betanított az adott munkára. Az igazán jól teljesítő diákoknak szinte biztos az álláslehetőségük egy ilyen cégnél. Partneriskolák- és vállalatok A teljesség igénye nélkül kigyűjtöttünk néhány olyan magyarországi egyetemet, illetve vállalatot, amelyek duális képzésre feljogosító partnerszerződésben állnak egymással. A lehetőségek és az intézmények palettája egyébként széles, és rengeteg területről lehet válogatni. A több száz lehetőségből álló listát a Felsőoktatási Információs Rendszer hivatalos honlapján bárki végigböngészheti. Mint ahogy az a listából látszik, sokféle egyetem és sokféle terület elérhető a diákok számára, így ha valaki esetleg jövőbeli munkaadóját is meglátná már valamelyik cégben, mindenképp érdemes őket választani, hiszen elképesztően magas azoknak a száma, akik duális képzés után teljes jogú alkalmazottá válnak 1-1 vállalatnál. Sokaknak megéri elgondolkodni egy ilyen képzési formán, hiszen a duális képzés nemcsak anyagi biztonságot nyújt a tanulmányok ideje alatt, hanem felkészíti a hallgatókat a munkaerőpiacra, amely egyre nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorlati tudásra és a releváns szakmai tapasztalatra. Ráadásul ilyen típusú képzések gyakran télen is indulnak keresztféléves eljárásban, így tehát folyamatosan érdemes napirenden tartani a jelentkezést, valamint azok számára is hasznos információ lehet, akik jelenlegi nappali képzésükről váltanának duális képzésre.

Címlapkép: Getty Images

