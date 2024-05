Egyre több magyar fiatal reméli innen a csúcsfizetést: mit tudnak, amit más nem?

A Semmelweis Egyetem, a Corvinus és a BME áll az első három helyen az UNIside tavaszi kiadványában megjelent friss egyetemi rangsorban. Az előző rangsorban még a BME állt a képzeletbeli dobogó második fokán, most ez a hely a Corvinusnak jutott, a két intézmény helyet cserélt. Az immár harmadik éve végzett felmérésből kiderült: az egyetemi hallgatók több mint fele a kedvenc foglalatosságában találta meg későbbi tehetségét, azáltal, hogy az adott tevékenységben jobb és jobb lett.

„Szerettem ezzel a témával foglalkozni, és egyre jobb is lettem benne” – ezt a választ jelölték be a legtöbben (a kitöltők 53 százaléka) arra a kérdésre válaszolva, hogy miből, és hogyan fedezték fel, hogy tehetségesek valamiben. Tizenegy százalékuk mondta azt: valamilyen probléma megoldása közben, véletlenül jöttek rá, hogy tehetségesek valamiben. Összesen a válaszadók negyede (23 százalékuk) köszönheti tehetsége felfedezését szüleinek, barátainak vagy tanárainak. Csekély arányban mondták a megkérdezettek, hogy tehetségüket azáltal találták meg, hogy tanulmányi versenyen vettek részt. Az UNIside az MCC-vel közös „Így tanultok ti” című kutatásban egyetemistákat kérdezett tanulási szokásaikról.

Az első újra a Semmelweis

A magyarországi felsőoktatási intézmények összesített rangsorának első helyezettje a Semmelweis Egyetem (SE), második a Budapesti Corvinus Egyetem (CORVINUS), a harmadik pedig – az előző rangsorhoz képest helycserével – a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) lett. A tízes listán is bőven volt ranghelyváltozás, a nemzetközi publikációk számára és azok hatásaira vonatkozó indikátorok frissítésének köszönhetően. A tizedik helyről pedig egyenesen leszorította a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemet (MATE) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE)

Az UNIside.hu 2024 tavaszi abszolút egyetemi rangsorának első 10 helyezettje:

1. Semmelweis Egyetem (SE)

2. Budapesti Corvinus Egyetem (CORVINUS)

3. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

4. Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)

5. Állatorvostudományi Egyetem (ATE)

6. Debreceni Egyetem (DE)

7. Szegedi Tudományegyetem (SZTE)

8. Pécsi Tudományegyetem (PTE)

9. Pannon Egyetem (PE)

10. Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE)

A kiadványban a 16 képzési terület legjobb karait is rangsorolták (itt nem volt az első három helyen változás), amelyekben kiemelkedik például az informatikai képzési területen a BME-VIK, az ELTE-IK és a CORVINUS, a gazdaságtudományok képzési területen az ELTE-GTK, a CORVINUS, a PTK-KTK, a pedagógusképzés képzési területen a SZTE-TTIK, a SE-PAK, az ELTE-BGGYK, míg a műszaki képzési területen a BME-ÉPK, a BME-ÉMK, BME-VBK.

Vállalkozó fiatalokról készített elemzést a Makronóm Intézet

A fiatalok vállalkozóvá válásával foglalkozó kutatást elemzett az UNI in&out 2024 Nyár kiadványa számára a Makronóm Intézet, amelyben rávilágít arra is, hogy a családi vállalkozói háttér erős motivációt jelenthet a fiatalok számára, azonban az efféle háttérrel nem rendelkezők is képesek érvényesülni, amennyiben kellő mértékű inspirációval és kitartással rendelkeznek. A Globális Vállalkozói Monitor (Global Entrepreneurship Monitor – GEM) nemzetközi projekt legfrissebb, 2023-as adatai megmutatják azt is, hogy a társadalmi elismertség is jelenthet motivációt a fiatal vállalkozók számára.