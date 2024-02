Áll a bál a pedagógus-szakszervezeteknél: hiába a béremelések, márt most brutális milliókat buknak

Rövid időn belül 15-20 százalékkal csökkentek a bevételek pedagógus-szakszervezeteknél egy törvényi tiltás miatt – írja a Népszava.

A közszféra munkáltatói már nem utalnak szakszervezeti tagdíjat a fizetésekből. Van olyan érdekképviselet, ahol 20 százalékkal csökkentek a bevételek – tudta meg a lap. Ennek az oka az, hogy idén január 1-jétől a közszférában működő munkáltatók már nem vonják le automatikusan a szakszervezeti tagsággal rendelkező munkavállalóik fizetéséből a szakszervezeti tagdíjakat, így nem is utalják át azokat az érdekképviseletek számára. Ezt egy tavaly októberben elfogadott törvénymódosítás tiltja meg számukra, a tagdíjakat még dolgozóik kérésére sem utalhatják tovább.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője szerint a törvénymódosítás elsősorban azoknak a pedagógus érdekképviseletek az ellehetetlenítését célozta, amelyek évek óta küzdenek az oktatásban dolgozók bérrendezéséért és fellépnek a munkavállalókat ért jogtalanságok ellen. Nagy Erzsébet az üggyel kapcsolatban azt mondta a lapnak, tagjaik fokozatosan állnak át a tagdíjak banki átutalására, de sokakat még nem tudtak elérni vagy nem jeleztek vissza. Elmondása szerint eddig mintegy 15 százalékkal kevesebb tagdíjat kaptak, ami legalább egymillió forintos bevételkiesést jelent a szakszervezet számára.

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke, Totyik Tamás is arról számolt be a Népszavának, hogy „megindult a kivéreztetés”, hozzájuk eddig mintegy 20 százalékkal kevesebb tagdíj folyt be, mint korábban. – "Ez nagy kiesés a szakszervezet működtetésében, már a tartalékainkhoz is hozzá kellett nyúlni" – mondta.