Okosabb vagy, mint egy nyolcadikos? Ez a feladat sok felvételizőn kifoghatott: mutatjuk a megoldást

Február 21-e a középiskolai jelentkezés határideje, vagyis másfél hetük van a diákok dönteni, hol tanulnának tovább. Az Oktatási Hivatal (OH) nemrég nyilvánosságra hozta a központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok előzetes eredményeit, így a felvételizők összehasonlíthatják teljesítményüket, és megalapozottabban dönthetnek arról, hogy melyik középfokú iskolákba jelentkezzenek - közölték. Volt több feladat a matek feladatsorban, amivel meggyűlt a nyolcadikosok baja. Megmutatjuk ezek közül az egyiket, amiben egy szappan drágulását kellett kiszámolni.

Több panasz is érkezett idén a központi felvételi feladatsorok kapcsán, szülők és pedagógusok is kifogásolták a tesztsor nehézségi szintjét. A 8. évfolyamosok számára készített feladatlapok összesített átlagpontszáma 2024-ben 50,48 pont volt, míg 2023-ban 55,7 pont. Mind a magyar, mind a matematika feladatlapokon kevesebb lett az átlagpontszám. A magyar nyelvi feladatlapok átlaga 29,46 pont volt, míg tavaly 33,9 pont, a matematika feladatlapok átlagos pontszáma 21,76, míg 2023-ban 21,9 pont. A maximális pontszám feladatlaponként 50 pont volt.

Az egyik feladatban azt kellett kiszámolni, mennyit drágult egy szappan egységára, ha a tömege csökkent, és még az ára is emelkedett. Mutatjuk a feladatlap szövegét.

A javítási-értékelési útmutató alapján erre a feladatra összesen 5 pontott lehetett szerezni. Fontos, hogy a számolás részmegoldásaira is jár pont, ezért azokat is le kellett írniuk a diákoknak. A nyolcadikosok nem használhattak számológépet a megoldáshoz.

Te meg tudnád oldani a feladatot?

A feladat manapság nagyon is életszagú, hiszen látszólag az emelés csak 10 forint volt, viszont közben a termék tömege csökkent. Ezért nagyon fontos, hogy a boltban figyeljük az egységárakat is, ne dőljünk be a bújtatott áremeléseknek. Ezt most sok nyolcadikos tanulhatta meg egy életre. Te meg tudnád oldani a feladatot papíron, számológép nélkül, ahogy a diákok? Mutatjuk a saját megoldásunkat, majd a hivatalos megoldásokat is.

A javítási-értelési útmutató több lehetséges megoldást is felsorol. A magunk részéről mi úgy számolnánk ki, mennyit drágult a szappan, hogy megnéznénk, eredeti áron mennyi lett volna 80 g szappan ára. 120-at éppen 1,5-del kell elosztani, hogy megkapjuk a 80-at. 150-et pedig ha osztjuk 1,5-del, akkor kereken 100 forintot kapunk. Mivel a 80 g szappan új ára 160 forint lett, egyszerűen megkapjuk, hogy a szappan ára 1,6-szorosára nőtt, hiszen 100-at ennyivel kell megszorozni, hogy 160-at kapjunk.

Itt a hivatalos megoldás