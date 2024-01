Iskolabezárások jöhetnek Magyarországon: ezekre az intézményekre kerülhet lakat még az idén

Elérkezhetett az idő, hogy a kormány kistelepülési „miniiskolákat” zárjon be – írja a hvg360.

A lap azt írja, kormányzati forrásból értesültek arról, tervezett lépés, hogy országszerte több tucat kis tanulói létszámú intézmény szűnjön meg még idén. Azt is írják, az átalakítás nem iskolabezárásként, hanem „racionalizálás” vagy „struktúraátalakítás” munkacímen fut a kormányzatban. Az értesülés szerint a tervek mintegy 60 olyan iskolát zárnának be, amelyekben 7 vagy annál is kisebb létszámú osztályok vannak. A lap azt is írja, hogy az átalakítással várhatóan megvárják a június 9-i önkormányzati választásokat.