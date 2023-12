Óriási siker: helyett kapott egy magyar egyetem a Financial Times legjobb üzleti iskolái listáján

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Financial Times idén is rangsorolta Európa legjobb üzleti iskoláit, amelybe egyetlen magyar szereplőként a Budapesti Corvinus Egyetem is bekerült.

Az európai minőségi üzleti felsőoktatás bemutatására évről évre listát állít össze a Financial Times üzleti napilap, amelybe rendszeresen beválogatják a Budapesti Corvinus Egyetemet. Idén a 90 szereplős illusztris rangsor egyetlen magyar intézményeként a 89. helyet szerezte meg a Corvinus. Mellette a közép-európai régióból csupán egy-egy osztrák, cseh, lengyel és szlovén egyetem került be az összesítésbe, amelynek csaknem felét francia, brit és német iskolák teszik ki. Az élen a francia HEC Paris, a brit London Business School és a spanyol-amerikai-német IESE Business School található. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A rangsort a Financial Times MBA, executive MBA és Masters in Management-listáiból alakították ki, figyelembe véve az oklevelet nem adó executive képzéseket is. A lista méri a szakmai előmenetelt,

a fizetés nagyságát,

az oktatók és hallgatók sokszínűségét (nemek és állampolgárság szerint),

valamint a klímaváltozással kapcsolatos edukáció mértékét. Az adatokat az iskolák és azok öregdiákjai szolgáltatták. Címlapkép forrása: MTI/MTVA

