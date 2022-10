Ezekben az iskolákban mégis lesz őszi szünet: így tudták kimatekozni a napokat

Az elmaradó őszi szünet miatt a tanárok és a diákok mindössze négy napot pihenhetnek október végén, amiből 2 nap hétvége, egy ünnepnap, egy pedig a már ledolgozott októbet 31-e. Azonban több iskolában a tanítás nélküli munkanapok átcsoportosításával mégis lesz őszi szünet.

Több iskolában úgy oldanák meg az őszi szünetet, hogy átcsoportosítják a tanítás nélküli munkanapokat. Így most több iskolában a tervezett őszi szünetre tanítás nélküli munkanapot rendeltek el, így a teljes szünetet megtartják, tehát október 29-től november 6-ig lehetnek otthon a diákok.

Az Eduline több iskola honlapját is megnézte, ez alapján a békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, a veszprémi Lovassy László Gimnázium és a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium is így tartja meg az őszi szünetet. Máshol nem kapják meg a diákok a teljes, egyhetes szünetet a diákok, van olyan iskola is, ahol csak a november 2-i napot adta meg az iskola vezetése szünnapnak, így lesz például a Zalaegerszegi Izsák Imre Általános Iskolában. Emellett a legtöbb iskola, hogy marad a négynapos "őszi szünet". Így tesznek többek között a csepeli Kölcsey Ferenc Általános Iskolában, a Váci Juhász Gyula Általános Iskolában, az Eötvös József Gimnáziumban és a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumban is. A döntés értelmében egy hosszú hétvégéjük lesz a tanároknak és tanulóknak: a már ledolgozott október 31-én és november 1-jén maradhatnak otthon.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szeptember végén jelentette be, hogy a megnövekedett energiaárak miatt úgy döntött a kormány, egy héttel hosszabb lesz a téli szünet – december 22. és január 8. között nem kell iskolába menni. Később az is kiderült, hogy a téli szünetet az őszi szünet rovására hosszabbítják meg, a diákok október végén-november elején mindössze négy napig – október 29-én, 30-án, 31-én és november 1-jén – lehetnek otthon, azonban, ha az iskolák úgy döntenek, hogy szeretnének őszi pihenőt, erre az időszakra tudják esetleg átcsoportosítani a saját hatáskörben elrendelhető tanítás nélküli munkanapokat.