Ezzel a szakmával nem álom az évi 20 milliós fizetés: csak pár tucat kiváltságos magyarnak sikerül

A Corvinus Vezetés és szervezés mesterszakja újra bekerült a világ 100 legjobb üzleti képzése közé, ahol a Financial Times felmérése szerint a 98. helyen áll. A közép-kelet-európai régióból mindössze 5 intézmény került fel a listára, ahol a magyar menedzsmentképzés a karrierszolgáltatások rangsorában a 9. helyet foglalja el jelenleg. A rangsorból pedig azt is megtudtuk, hogy mennyit keres átlagosan az, aki ezen a szakon tanult tovább.

A világ több száz üzleti iskoláját monitorozta idén is a Financial Times, ahol 2022-ben a Corvinus Egyetemen elvégezhető Vezetés és szervezés mesterszak került a 98. helyre. Ezzel pedig a Corvinus az egyetlen magyar egyetem, ami bekerült a brit üzleti lap, a Masters in Managment globális rangsorába. ers in Management globális rangsorán idén az összesített 98. helyet foglalta el. A magyar menedzsmentképzés a karrierszolgáltatások rangsorában az előkelő 9. helyet szerezte meg – 38 helyet javítva egyetlen év alatt –, e tekintetben még az összesített rangsorban álló második és harmadik helyen álló francia HEC Paris, valamint a holland Rotterdami Erasmus Egyetem (RSM) képzését is megelőzi.

A felmérés szerint az itt végzett hallgatók könnyen el tudnak helyezkedni az egyetem után, ráadásul az itt diplomázottaknak a várható éves átlagkeresete a Financial Times szerint 51093 dollár, azaz jelenlegi árfolyammal számolva körülbelül 20 millió forint, ami annak ellenére is kecsegtető, hogy nincs róla információnk, hogy bruttó vagy nettó összeggel számoltak a rangsor készítői.

A lista élén egyébként az indiai Indian Institute of Managment Bangalore áll, ahol a végzettek várható fizetése bruttó 144,178 dollár évente (körülbelül 56 millió forint). A második helyen Svájc áll, ahol a University of St. Gallen diákjai átlagosan 138091 dollárt (megközelítőleg 54 millió forintot) keresnek, míg a dobogó utolsó fokán Németország van, ahol a Leipzig Graduate School of Managmenten végzettek 126767 dollárt (49 millió forintot) keresnek évente átlagosan.

A várható átlagfizetés alapján a 95. helyre került a Corvinus az összeállításban, ahol közvetlenül utánunk jön a spanyol Deusto nemzetközi egyetem, ahol az Európai és nemzetközi üzleti menedzsment szakon végzettek 50242 dollárt, tehát jelenlegi árfolyamon körülbelül 19,6 millió forintot keresnek. A harmadik legrosszabb várható kezdő fizetést a belga University of Antwerp Faculty of Business and Economics diákjai kaják: 48201 dolláros (18,8 millió forint) éves fizetésre számíthatnak. A listán az utolsó előtti helyet az angliai University of Exeter Business School szerezte meg, ahol 47413 dollárt (kicsit több mint 18 millió forintot) kereshetnek átlagosan az itt diplomázók. A lista utolsó helyén pedig a marokkói Rabat Business School áll, ahol a várható éves átlagkereset 42406 dollár (16 millió forint).

A corvinusos menedzsment hallgatóknak azonban nem csak a fizetése, de a pályakezdete is ígéretes:

az egyetem a globális százas lista középmezőnyében végzett, miután a végzettek 93 százalékának sikerül átlagosan elhelyezkednie a diploma utáni első három hónapban

, míg a végzést követő három évben mutatott előmenetel szerinti rangsorolásban a 61. helyet szerezte meg a magyar egyetem.

Nem könnyű bejutni az egyetemre

Azoknak, akik a fizetést látva úgy döntöttek, hogy jövőre jelentkeznének a szakra viszont sajnos van egy rossz hírünk. Ugyanis a Corvinus mesterképzésére koránt sem egyszerű bejutni: a felvi.hu statisztikái alapján az angol nyelvű, államilag támogatott képzésre idén összesen 99-en jelentkeztek, amiből mindössze 16-an nyertek felvételt a szakra.

De a magyar nyelvű szak esetében se jobb a helyzet, ide ugyanis 368-an jelentkeztek, de mindössze 62-en kezdhették meg a napokban a tanulmányaikat.

És ez még csak az államilag támogatott diákok száma volt, hiszen önköltséges formában angol nyelvű képzés idén nem indult, míg a magyar nyelvű mesterképzés esetében a 142 főből 15 diáknak volt sikeres a felvételie.

Ráadásul nem lehet a képzésre akármilyen szakról jelentkezni: mindössze a gazdálkodási és menedzsment alapképzést végzetteknek nincs szüksége extra órákat felvenni, de ezen kívül csak olyanok tudnak jelentkezni, akik BSc-t végeztek és tanultak valamilyen formában közgazdaságtant. A fentiek alapján azonban megéri a fáradság, hiszen egy kiemelkedő fizetés vár a szakot elvégzőknek, az egyik legjobb szakmán belüli elhelyezkedési átlaggal