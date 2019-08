Megszólalt a Posta: így kapják meg a nyugdíjasok a rezsiutalványt

A múlt héten jelentette be Gulyás Gergely és Hollik István a kormányinfón, hogy a nyugdíjasok három részletben 9000 forint rezsiutalványt kapnak szeptember 30-ig. Erről mi is beszámoltunk múlt héten. A kézbesítéssel kapcsolatban megszólalt a Magyar Posta is.

Múlt héten azt írtuk, hogy a kézbesítéset először Budapesten kezdik meg, ezután kiterjesztik országosan is. A Posta ezzel kapcsolatban az alábbi közleményt tette közzé:

A Magyar Posta szeptember folyamán kézbesíti a rezsiutalvány tartalmú küldeményeket. Ezek a küldemények egyedi azonosítóval vannak ellátva. A rezsiutalványt - más értékutalványokhoz hasonlóan - egyszer próbálja meg a címen kézbesíteni a Posta, a küldeményt személyesen kell átadni a címzettnek. Amennyiben nincs otthon sem a címzett, sem annak meghatalmazottja, sem közeli hozzátartozó (ún. helyettes átvevő), akkor a postás értesítőt hagy hátra, amelyen megjelöli, hogy melyik postán meddig vehető át a küldemény. A küldeményt a szabály szerint 10 munkanapig őrzi a Posta, ezalatt az idő alatt bármikor (postai nyitva tartás alatt) átvehető. Csak ennek lejártát követően küldi vissza a feladónak, a Magyar Államkincstárnak. A Magyar Posta célja, hogy az érintettek a lehető leggyorsabban megkapják az utalványokat.