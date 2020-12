Itt a nyugdíjasok újabb segélykiáltása: egy millió idősnek a minimálbér fele sem jár

Nyílt levelet küldött a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) az Idősek Tanácsára, melyben együttműködést ajánlanak, és megfogalmazzák javaslataikat az idősek elszegényedésének megakadályozására. Emellett javasolják, hogy a szociális ágazatban dolgozók is kapják meg az egészségügyi dolgozóknak fizetendő 500 ezer forintos egyszeri juttatást. A levelet változtatás nélkül közöljük.

"Tisztelt Idősek Tanácsa!

Mindenekelőtt le szeretnénk szögezni, hogy egy hajóban evezünk.

A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsát (NYUSZET) működtető 7 nagy nyugdíjas érdekképviselet mintegy 300 ezer tagja nevében több alkalommal tett javaslatokat (az Idősek Tanácsának is) időskorú honfitársaink gazdasági, szociális és egészségügyi gondjainak enyhítése érdekében. Sajnáljuk, hogy mindeddig nem nyílt módjuk ezek érdemi megválaszolására.

Mivel a járványhelyzet tovább rontotta a társadalom számos csoportjának, köztük az időseknek a helyzetét, továbbá látva aktivitásukat az idősek által követelt, majd rövid időn belül felfüggesztett vásárlási idősávok ügyében, a NYUSZET felajánlja együttműködését több, reméljük Önök által is hasonlóan fontosnak ítélt probléma legalább részleges megoldása érdekében.

Javasoljuk annak megvitatását a Tanácsban, hogy:

egyszeri, 50 ezer forintos juttatást kapjanak a 150 ezer Ft alatti ellátásban részesülő nyugdíjasok . Támogatjuk, ha ezen belül a havi 100 ezer Ft-ot meg nem haladó összegű nyugdíjban részesülők "kiemelt összeget" kapnának. (Létszámuk mintegy 1,5 millió fő!)

. Támogatjuk, ha ezen belül a havi 100 ezer Ft-ot meg nem haladó összegű nyugdíjban részesülők "kiemelt összeget" kapnának. (Létszámuk mintegy 1,5 millió fő!) amennyiben az inflációkövető nyugdíjemelés megmarad 2021-ben is, akkor a tervezett átlagos 3%-os emelés helyett 3%-os, de legalább 5.000 Ft-os emelést javasolunk .

. Az állami fenntartású ápoló-gondozó otthonokat sújtó munkaerőhiányról kiadott adatokból kiderül, hogy rendszerszintű szakmai munkaerőhiány sújtja az állami idős, fogyatékos és pszichiátriai otthonokat, ami a lakók ellátását és a biztonságos munkakörülményeket is veszélyezteti. Ezért a szociális ágazatban dolgozók is kapják meg az egészségügyi dolgozóknak fizetendő 500 ezer Ft-os egyszeri juttatást!

Tisztelt Idősek Tanácsa!

Bizonyosak vagyunk abban: Önök is tisztában vannak vele, hogy napjainkban az amúgy is nehéz sorsú kisnyugdíjasok, egyedülállóak, betegséggel és ellátatlansággal küszködők a COVID járvány, valamint az elszabaduló élelmiszerárak következtében az eddigieknél is nyomorultabb körülményeket kénytelenek elszenvedni.

Bízunk benne, hogy ha az Idősek Tanácsa elfogadja a fentiekben felsorolt javaslatokat, az utóbbi idők sikeres tevékenységéhez hasonlóan e téren is eredményeket érhet el a Kormánynál.

Az Önökkel való együttműködésre mindig készen,

tisztelettel:

a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa és tagszervezetei"