Már egy hónap sincs a nyugdíjemelésig: itt a kalkulátor, pontosan ennyi pénz érkezik novemberben

2023. novembertől hivatalosan 3,1 százalékkal emelkednek a nyugdíjak és számos egyéb juttatás. Az utalások már kevesebb mint négy hét múlva, november 10-én megtörténnek. Amelett, hogy novembertől már a 3,1 százalékkal megemelt nyugdíjösszeg jár, a jogosultaknak visszamenőleg is jár az emelés. Hogy összességében mekkora utalás, illetve pénzes boríték érkezhet novemberben, könnyedén kiszámolható a Pénzcentrum novemberi nyugdíjemelés kalkulátorával.

Fontos, hogy a pluszpénzzel a nyugdíjasok mellett többek között a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban, az árvaellátásban, az özvegyi nyugdíjban, a baleseti és a rokkantsági járadékban részesülők is számolhatnak. Hogy pontosan ki jogosult a novemberi emelésre, a Magyar Közlönyben október 6-án megjelent rendelet rendelkezik.

Hogy levegyük a számolgatás terhét olvasóink válláról, a Pénzcentrum idén is elkészítette a nyugdíjemelés kalkulátort, amivel könnyedén kiszámítható a novemberi nyugdíjemelés pontos összege. Fontos tisztázni, hogy alapesetben november háromféle juttatás érkezne: 1. az emelt nyugdíjösszeg, 2. a visszamenőleges nyugdíjkorrekció, és 3. a nyugdíjprémium. Azonban idén nyugdíjprémium nem lesz, mivel a GDP-növekedés 2023-ban garantáltan nem haladja meg a 3,5 százalékot ilyen gazdasági válság közepette. Így tehát a már megemelt nyugdíjösszeggel és a visszamenőleges egyösszegű kompenzációval lehet tehát számolni novemberben.

Ezeknek pontos összege attól függ, mekkora a jogosul járandósága. A novemberben érkező emelt nyugdíj és a kompenzáció összegének kiszámításához elég csak beírni az októberben, vagy legutoljára kapott nyugdíj összegét a Pénzcentrum kalkulátorába, és a Kalkuláció gombra kattintani:

Hogy számol a Pénzcentrum novemberi nyugdíjemelés kalkulátora?

Az emelt nyugdíjösszeg alapját a 2023-as évi, az év eleji emeléssel (15%-kal) megnövelt összege adja. A rendelet úgy szól: "A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) és (4) bekezdése alapján 2023. november 1-jétől – 2023. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 3,1 százalékkal hivatalból kell emelni azt az öregségi nyugdíjat" és számos egyéb nyugdíjszerű ellátás, melyet a rendelet részletesen felsorol, "amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről szóló 506/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt".

Tehát abból az összegből is ki lehet számolni, mekkora lesz az emelt nyugdíj, ami a legutóbb érkezett a bankszámlára vagy a postán. Legegyszerűbben úgy kapjuk meg a novembertől járó nyugdíj összegét, ha az eddig kapott összeget megszorozzuk 1,031-del. Vagy több lépésben is számolhatunk: megtehetjük azt is, hogy megszorozzuk az aktuális nyugdíjunkat 3,1-del, és elosztjuk 100-zal, ebből kijön magának az emelésnek az összege, és ezt hozzáadva az aktuális összeghez megkapjuk, mennyi lesz a nyugdíj novembertől.

Továbbá, mivel a kormány nem jól saccolta meg előre év elején az idei évi inflációt - pedig így is rekordmértékű, 15 százalékos emelést hajtottak végre - most visszamenőleg kell kifizetniük a különbözetet. Gulyás Gergely szavai szerint a kormány 18,5 százalékra becsüli a 2023-as teljes évi inflációt jelenleg. Vagyis 3,5 százalékponttal magasabbra, mint év elején. Mivel év elején történt már egy 15 százalékos emelés, a jelenlegi összeget 3,1 százalékkal emelve kapjuk meg azt az összeget, amit akkor kaptak volna a nyugdíjasok, ha már év elején 18,5 százalékkal emelkedik a nyugdíj.