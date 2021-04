Nyugdíjkrízis a járvány árnyékában: rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korára

Sokaknak borította fel a pénzügyeit a járvány, ezt pedig szakértők szerint még évtizedek múlva is nyögni fogjuk. Ugyanis, ha szűkösebb keretből gazdálkodhatunk, akkor a nyugdíjas éveinkre is kevesebbet tudunk majd félretenni, pedig a kiadásaink nem csökkenek az évek előrehaladtával, ellenben a bevételeink szinte biztosan nem érik el azt a szintet, mint aktív éveinkben. Mutatunk pár tippet, amivel elkerülheted a nyugdíjkrízist.

Rengeteg magyar életébe hozott gyökeres változást a járvány, rengetegen veszítették el a munkájukat, illetve sokaknál az addig megszokott pénzügyi keretek is sokaknál gyökeresen megváltoztak. Ennek majd később isszuk meg a levét, hiszen például a nyugdíjas éveinkre is kevesebbet tudunk majd félretenni, holott a nyugdíjkatasztrófa elekrülhetetlennek látszik.

A probléma forrása, az öregedő korfa mellett, az úgynevezett felosztó-kirovó rendszer. Tehát az, hogy a befizetők a jelenlegi nyugdíjasok nyugdíját finanszírozzák, a sajátjuk helyett, tehát az egész rendszer az eltartottak és a dolgozók száma közti arányra épül.

A nagy baj vele, hogy amikor kidolgozták, kevéssé számoltak olyan változókkal, mint a várható átlagéletkor növekedése, mely hazánkban a 2018-as állás szerint születéskor a férfiaknál 78.2, a nőknél 83.7 év. Ennek a mutatónak a növekedése részben örvendetes, az aktív korúak nyugdíjba vonulási kilátásait tekintve mégis tragikus következményei lehetnek.

Ebben a helyzetben pedig már érdemes jó előre eltervezni, miből is fogunk élni aktív éveink után.

A sikeres nyugdíjba vonulás kulcsa, hogy legyen egy kiadási tervünk, és hogy ez a vegye figyelembe az inflációt és az egészségügyi költségeket

- mondta a CNN-nek Patricia Wenzel, a Merrill Lynch vezető pénzügyi tanácsadója. Éppen ezért a portál összeszedett pár tanácsot amelyekkel elkerülhetjük, hogy öregkorunkra kifogyjunk a pénzből.

Már most kezdj bele!

Soha nem késő elkezdeni a tervezést: bár azt lehetetlen megjósolni, hogy meddig fogsz élni, vagy hogy milyen lesz az egészségi állapotod a jövőben, vannak dolgok, amelyeket már most megtervezhetsz, és felkészülhetsz a nyugdíjas évekre.

Sajnos sokan megvárják, amíg túl közel lesz a nyugdíjba vonulás, pedig már évtizedekkel korábban érdemes elkezdeni a tervezést

- mondta Wenzel, aki azt tanácsolja, számold ki, hogy milyen korban tervezel nyugdíjba vonulni, mennyit takaríthatsz meg, milyen becsült kiadásaid vannak, mennyi jövedelemre lesz szükséged a megélhetéshez, és mennyit tettél már félre.

Tegyél félre, amennyit csak tudsz

Minél hamarabb kezdesz el takarékoskodni, annál több ideje van a pénznek gyarapodni. Fiatalabb éveinkben már egy kis megtakarítás is sokat jelenthet. Minél tovább vársz, annál többet kell félretenned, hogy elérd a kitűzött céljaidat.

A legtöbb szakértő azt javasolja, hogy a fizetésed 10-15 százalékát rakd félre idősebb korodra - ebbe beletartoznak a munkáltatótól kapott jutalmak, bónuszok is.

Ehhez Keith Bernhardt, a Fidelity Investments nyugdíjmrgtakarításokért felelős alelnöke annyit tett hozzá, hogy egy reális pénzügyi terv segíthet fenntartani az anyagi biztonságot a nyugdíjba vonulás minden szakaszában

Ezekhez jobb ha hozzászoksz

A kiadások visszafogása is segíthet a megtakarítások növelésében. Szánj időt arra, hogy felállíts egy költségvetést, és tartsd is magad hozzá. Arról is gondoskodni kell, hogy legyen egy vésztartalék az előre nem látható körülményekre, például orvosi vészhelyzetre vagy a munkahely elvesztésére. A legtöbb szakértő azt javasolja, hogy legalább három-hat havi megélhetési költségekre elegendő összeget tegyünk félre.

Wenzel megjegyezte, hogy a nyugdíjas évek alatti kiadásaink nem fognak sokat változni a korábbi évek kiadásaihoz képest. Így a jó pénzügyi szokások elsajátítása, mint például a költségvetés, a befektetés és a vésztartalékok biztosítása, nagy segítséget jelenthet, ha végül nyugdíjba vonul.

Még nyugdíj előtt tudd le a hiteleket!

Ha jelentős mennyiségű adósságot nyögsz nyugdíjas korodban, az felemésztheti a nehezen megkeresett, és az évek alatt összekuporgatott pénzedet. Arról nem is beszélve, hogy számos adósságtípusnak, például a hitelkártyáknak nagyon magas a kamata.

Éppen ezért próbáld meg csökkenteni vagy megszüntetni az adósságokat, mielőtt nyugdíjba vonulsz. Ez több pénzt szabadíthatsz fel, amelyet megtakarításokra fordíthatsz. Ha már törlesztettél egy kölcsönt, akkor a havi részletek összegét egyből át is irányíthatod a megtakarításokba. Egy pénzügyi is tanácsadó segíthet mind a nyugdíjtervezésben, mind az adósságrendezési stratégiákban.