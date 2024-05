Sose találnád ki, mire költi első fizetését Az álommeló győztese: erre fognak elmenni a milliók

Az RTL-en futó, Az álommeló c. műsor győztese Kása Eszter, saját bevallása szerint, első fizetését az IKEA-ban fogja elkölteni.

Balogh Levente elnöki asszisztensi pozíciójában fog dolgozni Kása Eszter, aki megnyerte Az álommeló c. műsort, és ezzel bebiztosított magának egy évre, havi bruttó 3 millió forintos fizetést. A vízkirály újdonsült asszisztense a Blikknek elmondta, „első fizetésemet valószínűleg az Ikeában költöm el, ugyanis szeretném kicsit a saját ízlésemre szabni az albérletemet”.

A fiatal nő emellett beszámolt arról is, hogy barátainak is szeretne kedveskedni egy-két éttermi meghívással, programmal, mert elsősorban ők biztatták arra, hogy jelentkezzen a pozícióra. Kása Eszter a későbbi terveiről azt mondta, a fizetése felét félre akarja tenni, és lehetőség szerint befektetni. „Azt még nem tudom, pontosan mibe, de kriptovaluta vásárlásával is kacérkodom” – árulta el.

Hogyan áll most a Bitcoin?

A kriptovalutákba való befektetés, és az azon való meggazdagodás sokak álma, de ez a befektetési forma egyáltalán nem mondható biztonságos, kis kockázatú ügyletnek. Jellemzően a jelentős jövedelmezőség miatt a kriptózás rendkívül magas kockázattal jár, így az ezen az úton való elindulás jelentős felkészülést igényel. Ha kriptovaluták nagyágyúját, a Bitcoint nézzük, akkor emlékezhetünk rá, hogy februárban attól volt hangos a sajtó, hogy kriptopénz árfolyama 2 éves csúcsra tört, aminek a betetőződése márciusban következett be valamivel több mint 73 ezer dolláron.

A brutális rali azonban hamar csúnya véget ért: a Pénzcentrum Árfolyam oldalán látható adatok szerint idén május elejére már „csak” 59 ezer dolláron állt az árfolyam, ami mostanra visszaerősödött majd 63 ezerre. Persze ez az összeg még így is jelentősen magasabb, mint a januári 40 ezer dollár alatti jegyzés, de az elmúlt hónapok jól mutatják azt, hogyan lehet rendkívül gyorsan pénzt szerezni a kriptók királyával, és hogyan lehet ugyanígy óriási bukni vele pillanatok alatt. Ha érdekel a kriptopiac, nézd meg a CashTag idevágó részeit, és kövesd nyomon a legforróbb híreket a Pénzcentrumon.

Forrás: Pénzcentrum Árfolyam