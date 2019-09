Ők a szuperállampapír legnagyobb áldozatai: sokat buknak ezen a hibán

Ezek voltak 2019. 35. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy a képes ajánlókra.

A szuperállampapír legnagyobb áldozatai: sokat buknak ezen a hibán

Valósággal megrohanták a magyarok a szuperállampapírnak becézett Magyar Állampapír Pluszt. Bár az állampapírok kínálatában a számtalan termék között van egy egyéves termék is, lehetőséget adva a rövid távú befektetésre. Azt viszont kevesen tudják, hogy a MÁP+ kedvező kondíciói mellett akkor is érdemes a szuperállampapírt választani az Egyéves Magyar Állampapír helyett, ha csak egy évre fektetünk be. Olvasónk példáján mutatjuk be, hogy ez miképp lehetséges.

Kifakadt az új magyar lottómilliomos: a pénzét nem kapta meg, itt nyomorog

Máig nem jutott pénzéhez az Eurojackpoton nagyon szakító József, akinek ellopták nyertes szelvényét. Az ügyben feljelentés is született, és a férfi információ szerint őt illeti az 50 millió forintos nyeremény. Lenne is helye a pénznek, hiszen a nyertes egy egyszobás lakásrészben tengeti mindennapjait, és már az utcára is félve megy ki. Sokszor azonban a nyertesek igazi kálváriája csak azután kezdődik, hogy készhez kapják mesés nyereményüket. Nagyon nehéz ugyanis feldolgozni, ha hirtelen rengeteg pénz áll a házhoz. Éppen ezért a Pénzcentrumon szakértő segítségével vettük sorra, miként kell kezelni egy ilyen szituációt.

5 felújítási munka, amitől kevesebbet ér az otthonod: igen, ilyen is van

Ha szóba kerül, hogy eladás előtt érdemes-e felújítani az ingatlant, sokan egyből rávágják, hogy nem, mivel a munka gyümölcsét már az új tulajdonos fogja élvezni leginkább. A dolog azonban ennél komplexebb. A Pénzcentrum most három ingatlanpiaci szereplő segítségével járt utána, hogy érdemes-e kifejezetten az értékesítés miatt renoválni.

Egészen elképesztő: ennyiért gályáznak az eladók a Norbi Update üzleteiben

Óriási hiány van bolti eladókból, nem csak a nagy kereskedelmi láncok árulják el, mennyit kínálnak dolgozóinak, hanem Norbi termékeit áruló üzletek üzemeltetői is nyíltan kezelik a fizetéseket, amelyek azonban messze elmaradnak az átlagkeresettől.

Kitálalt a Penny: ennyit fizet dolgozóinak a bolthálózat

Elárulta a Penny, mennyi fizetésre számíthatnak náluk a bolti eladók: hat hónap után már ad hűségjutalmat is. Még mindig hatalmas gondot jelent a tízezres eladóhiány, így nagy a verseny a boltláncok és kisebb üzletek között is a dolgozókért. A Penny Market azok közé a boltláncok közé tartozott, amelyek eddig titkolták, mennyit fizetnek a dolgozóiknak, azonban most nyilvánossá tették ezeket az adatokat.

Itt áll feketén-fehéren: brutálsokat fizetnek a tévézésért a magyarok

Elhelyeztük Magyarországot a tévé-térképen: kiderült, hogy hazánkban átlagosan 54 ezer forintot kell fizetni a szolgáltatásért évente. Ez kb. feleannyi, mint mondjuk a svájci TV-csekk, de a vizsgált országok közül a lengyeleknél a legolcsóbb az előfizetés, nagyjából harmadannyi, mint nálunk. Kiderült, hogy hazánkban 4 millió háztartásra 3,5 millió előfizetés jut, és a legtöbben a digitális szolgáltatást veszik igénybe.

Életveszély a magyar utakon: tömegével mászkálnak ilyen autókkal

A legnagyobb számban használt Opel Astrák már bőven nyugdíjasok, átlagos koruk 15,9 év, a sorban ezüstérmes Suzuki Swifteké 17,4 év, míg a harmadik Volkswagen Golfoké 17,1 év. Ezzel mindhárom típus idősebb a 3,64 milliós hazai járműpark 14,6 éves életkoránál..