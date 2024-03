Nagyszülői GYED 2024: mennyi a nagyszülői GYED összege 2024 során, mit kell tudni róla?

A GYED, azaz a gyermekgondozási díj nevű juttatás 2020 óta már nem csak a szülők, hanem a nagyszülők (emellett a hallgatók, nevelőszülők) támogatása gyanánt is elérhető, sokszor nélkülözhetetlen segítséget nyújtó pénzösszeg a magyar családok számára. Na de mit érdemes tudni a nagyszülői GYED 2024 évi szabályairól, mennyi a nagyszülői GYED összege 2024 évében, mit hirdet a nagyszülői GYED plakát?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a nagyszülői GYED 2024 évi juttatása kapcsán: tudd meg, melyek a nagyszülői GYED 2024 évi feltételei, változtak-e a nagyszülői GYED szabályai, mennyi most a nagyszülői GYED összege, avagy mennyi a nagyszülői GYED összege 2024 évében! Mennyi a nagyszülői GYED maximális összege, hogyan számol a nagyszülői GYED kalkulátor 2024 évében, milyen előnyökkel jár a nagyszülői GYED és milyen megkötésekkel kell számolnia a nagyszülői GYED 2024 évi igénylőjének?

Mi a GYED lényege?

A GYED, azaz gyermekgondozási díj 2024 évében változatlan szabályokkal egyike a legnépszerűbb és leggyakrabban igénybe vett családtámogatásoknak. Egy olyan, nem szociális alapú juttatásról van szó, amelynek feltétele a TB-jogviszonyt, a juttatás összege pedig függ a keresetünktől – azonban a GYED maximális értékét törvény korlátozza. A GYED a 168 napos (fél éves) időtartamú szülési szabadság, egyben a CSED jogosultság megszűnése utántól jár a jogosultnak, a baba 0,5 éves korától 2 éves koráig.

Mit érdemes tudnunk a GYED extra kapcsán?

Gyakran hallhatunk a GYED extra törvénycsomagról is, amely magában foglalja a sima szülői GYED mellett a hallgatói, nevelőszülői és nagyszülői GYED juttatásait. A GYED a CSED-nél egy jóval rugalmasabb juttatás: bevett szokássá vált, hogy amennyiben az apa fizetése magasabb az anyáénál – így értelemszerűen a GYED összege is magasabb -, akkor a szülők apa fizetésére veszik fel a támogatást, ráadásul GYED mellett a szülők időkorlát nélkül folytathatnak kereső tevékenységet is.

Részben viszont más szabályok vonatkoznak a nagyszülői GYED 2024 évi juttatására – nézzük, mi mindent érdemes tudni a nagyszülői GYED 2024 évi szabályairól, mennyi a nagyszülői GYED 2024 évi összege, mit hirdet minderről a nagyszülői GYED plakát 2024 évében! Milyen esetben éri meg a család számára a nagyszülői GYED 2024 igénylés, milyen kötöttségekkel kell számolnunk a 2024 nagyszülői GYED kapcsán?

Nagyszülői GYED 2024

A GYED extra törvénycsomagnak köszönhetően ma már a nagyszülői GYED igénylése is bevett szokás a kisgyermeket vállaló magyar családok életében. A GYED legfontosabb feltétele, hogy az igénylőnek az elmúlt 2 évre visszamenőleg rendelkeznie kell legalább 365 napnyi TB-jogviszonnyal, illetve további fontos feltétel, hogy a gyermeket nem lehet nappali ellátást nyújtó intézményben (bölcsődében) elhelyezni, hacsak nem folytat kereső tevékenységet, nappali tagozatos tanulmányokat a szülő.

A nagyszülői GYED 2024 évében változatlanul annyival egészíti ki ezt az alapszabályt, hogy a nagyszülői GYED 2024 évi juttatása mellett a nagyszülő nem folytathat kereső tevékenységet, kizárólag akkor, ha azt otthon végzi. A nagyszülői GYED 2024 évi igénylésének mindemellett további fontos feltételei vannak, amelyeknek mindenképp meg kell felelnünk, ha igénybe szeretnénk venni a nagyszülői GYED 2024 évi juttatását. Nézzük, mik a nagyszülői GYED feltételei 2024-ben!

Mik a nagyszülői GYED 2024 évi feltételei?

A nagyszülői GYED 2024 évi szabályai alapvetően a sima, szülői GYED-hez hasonló feltételeket foglalják magukban, a nagyszülői GYED összege 2024 évében változatlanul ugyanakkora, mint a szülői GYED-é. A nagyszülői GYED 2024 évi juttatását megigénylő nagyszülőnek is rendelkeznie kell az elmúlt 2 évre visszamenőleg összesen 365 napnyi társadalombiztosítási jogviszonnyal, a gyermeknek pedig a szülői háztartásban kell nevelkednie.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A nagyszülői GYED 2024 évi jogosultja az alapjogosult (az anya/apa) vér szerinti vagy örökbefogadó szülője, vagy annak házastársa lehet. Egyszerre csak egy nagyszülő lehet az igénylő, viszont, ha több unoka van, egyidőben több gyermekre is lehet a nagyszülői GYED összegét folyósítani. Ez a nagyszülő csak abban az esetben jogosult a nagyszülői GYED 2024 évi összegére, ha az anya és az apa (vagy az egyedülálló szülő) olyan kereső tevékenységet végez, amely miatt a nevelés tekintetében őket pótlólag veszi fel a támogatást. Érdemes lehet nagyszülői GYED-et igényelni akkor is, ha a nagyszülő fizetése magasabb, mint a szülőké.

A nagyszülői GYED szabályai szerint legalább az egyik szülőnek meg kell felelnie a GYED elvárásainak, illetve írásban is hozzá kell járulnia a nagyszülői GYED 2024 évi megigényléséhez. Az a kisgyermek, akire a nagyszülői GYED 2024 évi összegét folyósítják, nem részesülhet napközbeni ellátást nyújtó intézményi elhelyezésben (vagyis nem mehet bölcsődébe), otthon kell nevelni a szülői háztartásban vagy vigyázhat rá a nagyszülő saját házában is. A nagyszülői GYED mellett más személy nem vehet fel ugyanarra a gyermekre GYED-et, GYES-t, vagy más támogatást.

További fontos tudnivaló, hogy a nagyszülői GYED 2024 évi szabályai szerint a nagyszülő a GYED-et nyugdíjjal egyszerre nem veheti igénybe, ugyanis a nagyszülői GYED 2024 évi támogatása kifejezetten a dolgozó nagyszülőket próbálja segíteni, bevonni a gyermeknevelésbe. A 2024 nagyszülői GYED folyósítás alatt a nagyszülőt fizetés nélküli szabadság és felmondási védelem illeti meg, hogy biztonságosan kivehesse részét unokái neveléséből.

Nagyszülői GYED klakulátor 2024: mennyi a nagyszülői GYED összege 2024 évében?

A GYED 2024 évében változatlanul egy keresetfüggő juttatás (tehát magasabb fizetés esetén a GYED összege is magasabb), azonban a CSED-del ellentétben törvényben határozzák meg a maximális értékét. A nagyszülői GYED összege 2024 évében ugyanannyi, mint a sima szülői GYED: a nagyszülőnek is a mindenkori minimálbér duplájának a 70%-a jár, amelyet a GYED 2024 kalkulátor a következőképpen számít ki: