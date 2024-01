CSED 2024 kalkulátor: Mennyi lesz a CSED összege 2024 évében?

Elérkezett 2024: a megemelt összegű minimálbér és garantált bérminimum nagy lehetőséget hordoz magában nem csak azoknak, akik minimumfizetésért dolgoznak, hanem azoknak is, akik frissen vállalt gyermekeik után családtámogatást szeretnének igénybe venni. Járjunk utána, mi mindent érdemes tudni a CSED 2024 évi változásairól: nézzük, mi a CSED jelentése és a CSED kalkulátor 2024 évi számításai szerint mennyi a CSED összege 2024-ben!

Cikkünkben a CSED 2024 évi juttatása kapcsán tájékoztatjuk olvasóinkat: tudd meg, mi az a CSED, hogyan zajlik a CSED igénylés és a CSED hány napig jár az igénylőnek. Amellett, hogy megtudhatod, mi a CSED jelentése, azt is eláruljuk, a CSED hány nap, a CSED után mi jön és hogy mennyit emelkedik a CSED 2024 juttatása havi szinten. Nézzük, mik a legfrissebb és legfontosabb tudnivalók a CSED 2024 évi összegével kapcsolatban!

Mi az a CSED? Mi a CSED jelentése?

A CSED nem más, mint a csecsemőgondozási díj. A CSED egy olyan, TB-jogviszonyhoz kötött, nem szociális alapú juttatás (a GYES-sel ellentétben nem jár alanyi jogon mindenkinek), amit a kormány kifejezetten a szülőanyák részére kínál, a szülési szabadság idejére. Speciális esetben az anya helyett az apa is elmehet CSED-re, ha az anya egészségügyi okból nem élhet velük, vagy ha életét veszti. A csecsemőt örökbefogadó szülőre ugyanezek a feltételek vonatkoznak.

Mik a CSED 2024 évi feltételei?

Mivel nem szociális alapú juttatásról van szó, a CSED alapfeltétele, hogy az igénylő rendelkezzen az ehhez szükséges TB-jogviszonnyal, aminek a szülés előtti 2 év során legalább 365 napnak megfelelő munkaviszonynak kell lennie (de megfelel az anya a CSED 2024 követelményeknek akkor is, ha a gyermek a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül, vagy a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül születik).

A CSED 2024 évi szabályai a fent részletezett munkaviszony mellett megfelelő TB-jogviszonyként tartják számon a CSED-et, a GYED-et (ide nem értve a diplomás GYED-et), az örökbefogadói díjat és a táppénzt, a köznevelési/szakképző/felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 1 évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot, a rehabilitációs ellátás folyósításának az idejét, továbbá a Tbj. 49/A. § (1) bekezdése alapján kötött megállapodás útján szerzett biztosítási időt.

A CSED hány napig jár 2024-ben?

Gyakori kérdés a CSED 2024 évi igénylése kapcsán, hogy a CSED hány napig jár, avagy, hogy a CSED hány nap alatt szűnik meg. Nos, a CSED 2024 évében változatlanul a szülési szabadság 168 napos időintervallumában jár az igénylőnek (fél év), amelyet legkorábban a szülés tervezett dátumától visszaszámolt 28. naptól, legkésőbb a szülés tényleges bekövetkezésétől lehet igénybe venni.

Lehet CSED mellett dolgozni?

Nem, ugyanis a CSED 2024 évében is az a legmagasabb összegű anyai támogatás, amit egy szülő csak megigényelhet. Magyarországon a kötelező szülési szabadság 2 hétig tart, ezt követően az anyuka, ha olyan a munkahelye, ami ezt lehetővé teszi, máris visszatérhet dolgozni – ez azonban azzal jár, hogy le kell mondania a CSED összege nyújtotta anyagi támogatásról (tehát CSED mellett nem lehet kereső tevékenységet folytatni).

CSED kalkulátor 2024: hogyan történik a CSED számítása 2024-ben?

Ahogy a fentiekben is elárultuk, a CSED összege 2024-ben a legmagasabb szintű havi rendszerességű családtámogatást foglalja magában. A CSED kalkulátor 2024 évében is az anya jövedelmének a 100%-át veszi alapul, az utolsó 180 napi átlagkeresettel számolva (jövedelemként kizárólag az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban elért, a személyi jövedelemadó-előleg megállapításához, az állami adóhatósághoz bevallott és a társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelmet lehet figyelembe venni – vagyis a CSED 2024 évében továbbra is bejelentett munkaviszonyhoz kötött ellátás).

A CSED kalkulátor szerint megállapított CSED összege szokás szerint egy bruttó pénzösszeg, amelyből 15% személyi jövedelemadó kerül levonásra – kivéve akkor, ha az anyának egyedi alapon megállapított szja-kedvezmény jár (ez 2023-tól a 30 év alatt gyermeket vállaló nők szja-mentességét takarja). Ilyen esetben az anya a CSED 2024 évi szabályai szerint a bruttó keresetének a 100%-át kapja (vagyis az anya nettó bére akár a bruttó bér 100%-a is lehet, ha a CSED esetében jár neki az szja-mentesség is).

Mennyi a CSED összege 2024 évében?

A CSED 2024 évi szabályai kapcsán is érdemes utánanéznünk annak, hogy mik a CSED speciális esetei. Mindenekelőtt nézzük, hogy mennyi a CSED összege minimumfizetés esetén:

CSED minimálbér 2024: a 2024-es minimálbér emelés szerint alapesetben bruttó 266.800 Ft/hó jár (szja-menteség esetén ennyi az anya nettója is), -15% szja esetén pedig nettó 228.480 Ft jár havonta.

CSED garantált bérminimum 2024: a 2024-es garantált bérminimum emelés következtében a juttatás bruttó 326.000 Ft/hó-ra emelkedik (szja-menteség esetén ennyi az anya nettója is), -15% szja esetén pedig nettó 277.100 Ft jár.

A CSED összege kapcsán 2024-ben is érdemes számításba vennünk bizonyos speciális eseteket: ha az anya jogviszonyában 30 napnál hosszabb ideig tartó kiesés van, akkor az elmúlt 180 napi helyett 120 napi jövedelme alapján számol a CSED kalkulátor 2024-ben. Ha nincs meg a 120 napi jövedelem, akkor a mindenkori minimálbér kétszeresének az 1/30-ad része az alapilletmény. Ha a CSED igénylő anya nem rendelkezik a 365 napos biztosítási jogviszonnyal, méltányossági alapon is folyamodhat CSED-ért.

Ha az anya GYED, GYES megszűnését követően újra szülési szabadságra megy, és a CSED kalkulátor 2024 évi adatai alapján az újonnan kiszámított juttatása alacsonyabb lenne, mint az előző, akkor jogosult az anya az előző gyermek után folyósított, magasabb CSED összegét igényelni.

Ha az anya egyéni/társas vállalkozó, akkor a CSED 2024 kalkulátor a minimálbér 2024 évi összege alapján számolja ki neki a CSED összegét. Ha az anya a CSED-et megelőzően álláskereséséi támogatást kapott, a CSED 2024 összege nem haladhatja meg az álláskeresési járadék alapjának 1/30 részét. Amennyiben az anya betegszabadságról megy CSED-re, a kezdeti hónapra a távolléti díj jár számára.

CSED után mi jön?

Így, hogy számba vettük, a mi a CSED és a CSED hány napig jár, avagy a CSED hány nap leforgása alatt jár az anyának, joggal merül fel bennünk a kérdés, hogy a CSED után mi jön, milyen lehetőségei vannak az anyának, ha letelt a szülési szabadsága. Nos, megfelelő TB-jogviszony esetén a CSED után a GYED, azaz a gyermekgondozási díj összege jár, amely mellett az azt igénylő szülő (aki az apa is lehet) már időkorlát nélkül folytathat kereső tevékenységet. A GYED 2024 évi tudnivalóiról korábbi cikkünkben írtunk részletesen.

CSED igénylés 2024

A CSED 2024 kérelem benyújtása egy, az egészségbiztosító által kijelölt formanyomtatvány kitöltésével történik („Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához” c. nyomtatvány), őstermelő/vállalkozó anya esetén önfoglalkoztatói kérelem kell ("Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj, baleseti táppénz igényléséhez” c. nyomtatvány), GYED-del egyszerre folyósított CSED kérelem esetén pedig a "Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez" szükséges.

A CSED 2024 kérelmet a biztosított anya foglalkoztatójánál kell leadni (jogutód nélkül megszűnt munkáltató esetén a volt foglalkoztató székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell beadni, vállalkozók szintén a kormányhivatalhoz kell, hogy forduljanak a CSED igénylés tekintetében). Speciális esetekben egyéb dokumentumok csatolása is szükséges lehet ahhoz, hogy a CSED 2024 kérelem leadása sikeresen megtörténjék.

A CSED igény maximum 6 hónapra visszamenőleg is érvényesíthető, a kérelem elbírálási ideje alapvetően 8 nap, problémás esetben legfeljebb 60 nap. A CSED igénylés mellett érdemes pár szót ejtenünk a CSED 2024 folyósítása kapcsán is: a CSED összege 2024 során változatlanul havonta egyszer, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül folyósításra, postai úton vagy banki átutalás útján.