Itt a VIP-naptár, most bárki ingyen megszerezheti: óriási segítséget kapnak a magyar családok

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A 2024-es évre is elkészítettük a Pénzcentrum Családi Tervező Naptárat, hogy mindenki precízen nyomon tudja követni a háztartás programjait, és a kitűzött pénzügyi célokat. Töltsd le Te is ingyen a 2024-es határidőnaplót, nyomtasd ki a megfelelő hónapot, és vezesd rajta családtagjaid összes programját. Így biztos nem maradsz majd le semmiről, ráadásul a pénzügyeid is rendben lesznek.

A magyarok 52 százaléka érzi úgy, hogy az utóbbi 2-3 évben romlott az anygi helyzetük - derült ki egy friss felmérésből. Ez elég nagy romlás, ugyanis 2022 végén még csak 44 százalék mondta azt, hogy rosszabbul él, mint pár évvel korábban. Régiós összevetésben egyébként (Csehország, Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia) csak a horvátoknál rosszabb valamelyest a helyzet, náluk 53 százalék jelölte meg azt a választ, hogy romlottak az anyagi körülményei. Mindezzel szemben Romániában az egy évvel korábbi 38 százalékhoz képest most csak 29 százalék azoknak az aránya, akik úgy érzik, rosszabbul élnek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A visszafogottabb költekezés a karácsonyi időszakra is rányomta a bélyegét: egy másik felmérés szerint a magyarok 42 százaléka például kimondottan akciós ajándékokat vásárolt, 34 százalék pedig az árösszehasonlító oldalakat is böngészte, mielőtt megvette volna az ajándékokat. Emellett a válaszadók több mint negyede (27%) mondta azt, hogy igyekezett mérsékelni az ünnepi kiadásokat például azzal, hogy a családból mindenki csak egy ajándékot kapott. Mindennek kapcsán Fabriczki Rita, az OTP Bank megtakarítási termékekért és szolgáltatásokért felelős területének vezetője arról beszélt, hogy a lakosság a jelenlegi gazdasági helyzetben inkább a rövid távú és gyorsan felhasználható megtakarításokat részesíti előnyben, tízből négy bankolónak nincs nagyobb összegű félretett pénze. Sőt, mint interjúnkban Tuli Péter, a HOLD Alapkezelő intézményi üzletágvezetője kifejtette, a hazai befektetési portfóliók összetétele nagyon konzervatív hazánkban - már, akinek van megtakarítása. Ő is megerősítette, hogy az "átlagmagyar" nem szeret hosszab távra elköteleződni. Ahogy megyünk lefele a jövedelmi osztályokban, egyre kevesebben, majd pedig a kispénzűek egyáltalán nem tartanak hosszú távú befektetéseket. Többek között állampapírból is preferálja a lakosság a rövidebb, egyéves lejáratú magyar állampapírt - fogalmazott. És az is probléma szerinte, hogy ahogyan haladunk lejjebb a jövedelmi szinteken, egyre kevésbé van képben a lakosság, tanácstalan, hogy hogyan is kéne kinézni ma a megtakarításoknak, és valószínűleg egyre kevesebbet is foglalkoznak vele. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Segítség az első lépésekhez: Pénzcentrum Családi Tervező Naptár 2024! Ahogyan Tuli Péter is rávilágított, sokan nem tudják, hogyan is lenne érdemes belekezdeni a spórolásba, vagy a vésztartalékok felépítésébe. Nos, a nulladik és egyben legfontosabb lépés a pontos és precíz tervezés! Ahogy a háztartások költségvetését a "kockás füzet", vagy adott esetben egy jó applikáció, úgy a család(tagok) legfontosabb programjait, terveit, elérendő céljait (legyen szó például a megtakarításokról, vagy a költekezés visszafogásáról) egy jó tervező naptár tartja össze. Éppen ezért sokéves szokásunkat követve a Pénzcentrum 2024-ben is Családi Tervező Naptárral segít olvasóinak. Ha az idei évben nem akarsz váratlan eseményeket, elfelejtett évfordulókat, vagy névnapokat, akkor töltsd le ingyen az alábbi linkről a Pénzcetrum Családi Tervező Naptár 2024-es verzióját, nyomtasd ki az aktuális hónapot, és tedd ki otthon egy jól látható helyre, például a hűtőszekrényre, hogy minden családtag beírhassa havi menetrendjét. Külön szekciót szenteltünk az elérendő céloknak is, ne légy rest azt is teljesen kitölteni! A 2024-es Pénzcentrum Családi Tervező Naptár LETÖLTÉSE!

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK