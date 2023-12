Végleg legatyásodtak a magyarok: már csak ilyen karácsonyi ajándékokra telik nekik

A magyarok 38 százaléka szokott gyűjtögetni karácsonyra, a többség november elejétől tesz félre, de jelentős azoknak is az aránya, akik már a nyári hónapokban elkezdenek takarékoskodni az ünnepekre – derült ki az egy felmérésből, amely arra is rávilágított, hogy a megkérdezettek 42 százaléka az akciós ajándékokat keresi.

A karácsony és az év vége közeledtével a pénztárcák és a bankszámlák általában jelentősen megcsappannak, így sokaknak komoly fejtörést okoz, hogyan gazdálkodják ki az ajándékokkal és az ünnepi menükkel járó kiadásokat. Annak érdekében azonban, hogy az év vége valóban boldog és meghitt pillanatokat tartogasson és ne az anyagiakon kelljen stresszelni, érdemes előre gondolkodni és félretenni az ünnepekre. Az OTP Bank friss felmérése szerint a 18 év feletti, bankszámlával rendelkező lakosság 38 százaléka így is cselekszik és gyűjt a karácsonyi kiadásokra és az ajándékokra.

Az eredmények arra is rávilágítottak, hogy a lakosság valamilyen módon igyekszik is spórolni az ünnepi kiadásokon. A megkérdezettek 42 százaléka például kimondottan akciós ajándékokat vásárol. Ár-összehasonlító oldalakat 34 százalék használ és ennek figyelembevételével szerzi be a csomagokat. A válaszadók 27 százaléka azzal igyekszik mérsékelni a kiadásait, hogy a családban mindenki fejenként csak egy ajándékot kap. A novemberi Black Friday akciók alkalmával a válaszadók 22 százaléka veszi meg az ajándékokat, hogy így spóroljon. 19 százalék pedig saját kézzel készíti karácsonyi meglepetést, míg a válaszadók 3 százalékára jellemző, hogy családon belül kisorsolják, ki kinek vegyen ajándékot.

A tapasztalataink azt mutatják, hogy a lakosság a jelenlegi gazdasági helyzetben inkább a rövid távú és gyorsan felhasználható megtakarításokat részesíti előnyben, tízből négy bankolónak nincs nagyobb összegű félretett pénze. Ahhoz azonban, hogy végszükség esetén vagy akár egy karácsonyi nagybevásárlás előtt legyen mihez nyúlni, érdemes előre gondolkodni

– mondta Fabriczki Rita, az OTP Bank megtakarítási termékekért és szolgáltatásokért felelős területének vezetője.

A felmérésből az is kiderült, hogy a megkérdezettek 56 százaléka ősszel kezdi a spórolást az év végi kiadásokra, míg a válaszadók 17 százaléka már a nyári hónapoktól kezdve félretesz karácsonyra. Ugyanakkor jelentős számban vannak azok is, akik még ennél is tudatosabbak és már tavasszal elkezdenek az ünnepekre gyűjtögetni (9 százalék). Hét százalék pedig egyáltalán nem bízza a véletlenre és már a korábbi karácsonyi időszak végétől kezdve egész évben gyűjt az ünnepre. Mindössze a megkérdezettek 17 százaléka vallotta, hogy nem szokott spórolni a meglepetésen.