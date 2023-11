Mi lesz a Fundamenta sorsa? 7 kérdés, 7 válasz az év egyik legnagyobb felvásárlásáról

Pénteken kora este jelentette be az MBH Bank, hogy megvásárolja az ország három lakás-takarékpénztára közül a legnagyobbnak, a Fundamenta-Lakáskasszának a 76 százalékos tulajdonrészét, és ezzel be fog lépni a hazai lakás-takarékpénztári piacra az OTP és az Erste mellé.

Pénteken kora este jelentette be az MBH Bank, hogy megvásárolja az ország három lakás-takarékpénztára közül a legnagyobbnak, a Fundamenta-Lakáskasszának a 76 százalékos tulajdonrészét, és ezzel be fog lépni a hazai lakás-takarékpénztári piacra az OTP és az Erste mellé - írja a Portfolio. A tranzakció résztvevőit tudomásunk szerint szigorú titoktartási megállapodás köti, ezért csak a lényegre szorítkozva foglaljuk most össze hét pontban, mit tudunk eddig az adásvételről.

1. Ki az eladó?

A kilencvenes évekre visszavezethető okokból szórt tulajdonosi szerkezete van az 1997 óta működő Fundamentának. A hat intézményi tulajdonos közül a legnagyobb, a Bausparkasse Schwäbisch Hall AG szűk többségi tulajdonnal rendelkezik a szakosított hitelintézetben.

A nagy hagyományokkal rendelkező német lakás-takarékpénztári szektor legnagyobb szereplőjéről van szó, mely 6,5 millió ügyféllel büszkélkedik, és a 42 ezer lakosú baden-württembergi Schäbisch Hallban található a központja. Vele és a salzburgi székhelyű Bausparkasse Wüstenrottal, valamint a stuttgarti székhelyű Wüstenrot & Württembergische AG-val egyezett meg az MBH Bank az adásvételről.

Megkeresésünkre az MBH Bank elárulta: az ajánlattételi felhívásban ez az összesen 76,35%-os tulajdonrészt kitevő három tulajdonos nyilvánította ki az értékesítési szándékát, a teljes folyamat a kezdetektől fogva erre a tulajdoni hányadra irányult. Tulajdonos még az UniCredit, a Generali és a végelszámolás alá került Sberbank részesedésének átvétele után a Fundamenta Pénzügyi Közvetítő Kft. is, de az ő részesedésük megvételéről egyelőre nincs szó.

2. Mennyit fizet a vevő a Fundamentáért?

A vételár összege nem nyilvános. Az ajánlati ár a Fundamenta cégcsoport múltbeli és jövőbeni várható jövedelmezősége, a tevékenységében rejlő potenciál és az MBH Bankcsoporttal való együttműködésből származtatható szinergiák felmérése nyomán alakult ki – közölte kérdésünkre az MBH Bank. Piaci forrásaink szerint az MBH Bank által megajánlott „rendkívül vonzó” árnak nagy szerepe lehetett az eladók döntésében, ezzel sikerülhetett megelőzni a sokáig versenyben maradó Erste Bankot és a vételtől korábban elálló OTP Bankot.

A Fundamenta éves beszámolója alapján a lakáskassza könyv szerinti értéke tavaly év végén 72,6 milliárd forint volt, a vevő által kiaknázható szinergiák és előnyök miatt a vételár nagy valószínűséggel ettől jelentősen eltért, mégpedig felfelé (1 feletti P/BV). Ha ez tényleg így van, akkor a tavalyi 5,6 és a tavalyelőtti 6,2 milliárd forintos nyereség jóval több mint tízszeresét fizethette a lakás-takarékpénztáért a vevő (10 feletti P/E), de ez csak találgatás.

3. Mekkora a Fundamenta?

A magyar lakás-takarékpénztái szektor három szereplője közül a Fundamenta a legnagyobb, megelőzve az OTP-t és az Erstét. 2022 végén a társaság konszolidált mérlegfőösszege 675 milliárd, betétállománya 598 milliárd, hitelállománya 535 milliárd forintra rúgott, ezzel a hitelintézeti csoportok közül a kilencedik legnagyobbnak számított. Az MBH Bank közleménye szerint az ő ügyfélállományuk a tranzakció révén 480 ezer ügyféllel, hitelállománya 530 milliárd forinttal, betétállománya 570 milliárd forinttal gyarapszik (előbbiben már figyelembe vannak véve a meglévő átfedések is).

E számok alapján idén a lakáskassza betétállománya csökkent, hitelállománya viszont növekedett. Ez egyúttal az utóbbi időszak trendje a társaságnál: miután 2018 októrében a kormány megszüntette az újonnan indított lakás-takarékpénztári megtakarítások 30%-os (befizetésarányos) állami támogatását, a betétállomány és a mérlegfőösszeg növekedése lelassult a Fundamentánál, tavaly pedig már csökkent.

Az új lakáshitel-kihelyezések az elmúlt években már nem érték el a 2018-as 135 milliárd forintos csúcsot, de mivel a kihelyezések jórészt a korábban megkötött megtakarítási szerződésekhez kapcsolódnak, a lakáskassza részesedése az új kihelyezésekben még tavaly is 8,9% volt 106 milliárd forint új kihelyezés mellett. A versenytársakra nem jellemző az aktív hitelezés, ők jellemzően banki tulajdonosukhoz terelik az ügyfeleket.

4. Mivel foglalkozik most a Fundamenta?

Az újonnan elindított lakás-takarékpénztári megtakarítások állami támogatásának megszüntetésére a Fundamenta 2019-ben három új tevékenység: állampapír-forgalmazás, ingatlanközvetítés és napelemrendszerek közvetítésének az elindításával reagált. E tevékenységi területeken elért eredményeiket forrásaink vegyesen ítélték meg, egyetértettek azonban abban, hogy a 2018 előtti sikerek megismétlésről az utóbbi években már szó sem lehetett.

Vélhetően a több lábra állásnak is köszönhető ugyanakkor, hogy miközben a kamatbevételekre jótékonyan hatott a hitelaktivitás viszonylagos fennmaradása és az állampapír-befektetéseken elért kamatbevételek növekedése, a társaság díj- és jutalékbevételei is tovább tudtak emelkedni az elmúlt években. E bevételek csaknem egyharmada tavaly már nem a lakástakaréktermékekhez (hanem vélhetően az új tevékenységekhez) kapcsolódott.

Eközben versenytársaitól eltérően nem szüntette meg a lakás-takarékpénztári szerződések értékesítését sem Fundamenta, ám az értékesítési volumenek az állami támogatás híján tudomásunk szerint a 2014-2015 körüli, alacsonyabb szintre estek vissza, miközben az idei év tavaszáig (amikor is az OTP és az Erste újraindította a lakás-takarékpénztári értékesítést) egyedül maradt a piacon.

A 30%-os befizetésarányos állami támogatást a lakáskassza saját „zsebből” kifizetett bónuszokkal „pótolta” új ügyfelei felé, de míg a korábbi állami támogatás rövid időtávon (a legrövidebb, négyéves megtakarítási időszak alatt) jócskán 10% feletti éves hozamot biztosított az előtakarékoskodók számára, a friss megtakarítóknak jellemzően bőven egyszámjegyű hozammal kellett beérniük. A magasabb „saját zsebből fizetett” kamatkiadások természetesen a lakáskassza eredményességét is rontották.

Eközben folytatódott a Fundamenta hitelezési tevékenysége is, a korábban szerzett megtakarító ügyfelek a lakáskasszánál még az utóbbi időben is tudtak 4% körüli hitelkamattal lakáshitelt felvenni, köszönhetően az alacsony kamatkörnyezetben jó előre befixált hitelkamatoknak. Magas kamatkörnyezetben kifejezetten kedvezők a korábbi alacsony kamatkörnyezetben jó előre befixált hitelkamatok, fordítva (vagyis a kamatkörnyezet újbóli csökkenése után) ez már nem lesz elmondható.

5. Mi a Fundamenta legnagyobb értéke?

A már említett „jövőbeni várható jövedelmezőség”, a „tevékenységében rejlő potenciál” és az „MBH Bankcsoporttal való együttműködésből származtatható szinergiák” mellett a Fundamenta függő ügynöki hálózata érdemel külön említést, sokan ezt említik első helyen a lakáskassza igazi értékeként. E jórészt személyes tanácsadásra épülő értékesítési kapacitás nélkül az imént említett célok is nehezen lennének megvalósíthatók.

A „Személyi Bankár Hálózatnak” nevezett függő ügynöki hálózat pontos létszámát a Fundamenta üzleti titokként kezeli, és az MBH Bank sem árulta el kérdésünkre, ugyanakkor a korábbi 3000 feletti létszámhoz képest tudvalévő, hogy jelentősen szűkült a hálózat, ugyanakkor még mindig az ország legnagyobb (piaci forrásaink által 1000-1500 fősre becsült) életbiztosítási hálózataival vetekedhet.

Hogy ebben óriási potenciál van egy pénzügyi szektorból érkező szakmai befektető számára, arra maga a vevő is erőteljes utalást tett. A Fundamenta erős értékesítési hálózata révén új csatornákon, még szélesebb körben lesznek elérhetőek az MBH Bank termékei. A lakáskassza többségi tulajdonrészének megvásárlására alapozva a bank olyan átfogó megtakarítási és ingatlanhitelezési ökoszisztémát építhet, amellyel tovább erősítheti piaci szerepét olyan területeken is, mint az energiakorszerűsítési hitelezés, valamint a társasházi felújítások – közölte az MBH Bank a hivatalos bejelentéskor.

Barna Zsolt elnök-vezérigazgató hozzátette: a két hitelintézet ügyfelei „hosszú távon még több csatornán, még szélesebb termékpalettához férhetnek majd hozzá. A mostani lépés révén olyan új ingatlanfinanszírozási és megtakarítási ökoszisztéma jöhet létre, amely egyedülálló lehetőségeket biztosít az otthonteremtésre az ügyfeleknek, legyen szó ingatlanvásárlásról vagy -korszerűsítésről.” A Portfolio megkeresésére adott válasz alapján az akvizíció akkor lesz igazán sikeres, ha ki tudja használni az MBH Bank a személyi bankár hálózatot az MBH termékek értékesítésére, és a saját hálózatukban is növelni tudják a Fundamenta-termékek értékesítését.

6. Mi lesz a Fundamentával?

A tranzakció zárására várhatóan 2024 első félévében kerül sor, a szükséges engedélyek megszerzésének függvényében. A tranzakció zárását követően a Fundamenta az MBH Bank konszolidált leányvállalataként, de önálló entitásként működik tovább, saját márkanévvel és cégvezetéssel – közölte terveit a vevő. Pontosító kérdésünkre, miszerint van-e arra irányuló törekvésük, hogy megtartsák a jelenlegi márkanevet és cégvezetést, az MBH Bank határozott igennel válaszolt.

Bár a bank erre nem tért ki, természetesen ebből nem feltétlenül következik az, hogy a Fundamenta jelenlegi tevékenységi köre, termékpalettája és értékesítési stratégiája is változatlanul fennmarad, mindezek alakulását az új többségi tulajdonos elképzelései befolyásolhatják.

7. Mi a teendőjük a Fundamenta ügyfeleinek?

Mint a legtöbb hasonló tranzakció esetében lenni szokott: röviden semmi. „2023. november 10-én lezárult a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. többségi tulajdonának értékesítésével kapcsolatos tárgyalássorozat, ez azonban nem befolyásolja az Ügyfelekkel kötött szerződésekben foglalt jogokat és kötelezettségeket, azok minden körülmények között kötelező érvényűek. Ügyfeleinket továbbra is a megszokott módon szolgáljuk ki termékeinkkel, és ügyintézéshez is az eddig megszokott csatornákat vehetik igénybe” – közölte honlapján a Fundamenta.